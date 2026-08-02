Sizin İçin Planladık! İşleri Kolaylaştıracak Haftalık Ev İşi Rehberi!

Bu haftalık rehberde amacımız evi müze gibi yapmak değil; daha yaşanabilir, daha ferah ve seni daha az yoran bir düzen kurmak. Çünkü ev işi dediğin şey tek güne yığılınca insanın bütün enerjisini alabiliyor. Oysa işleri haftaya yayarak, bazılarını pratik yardımcılarla hafifleterek ve kendine de nefes alanı bırakarak evin ritmini çok daha kolay yakalayabilirsin.

Sen her şeyi tek başına sırtlanma; planlı ilerle, küçük dokunuşlarla evi toparla ve biraz da evinin keyfini çıkar.👇🏻