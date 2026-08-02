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Sizin İçin Planladık! İşleri Kolaylaştıracak Haftalık Ev İşi Rehberi!

etiket Sizin İçin Planladık! İşleri Kolaylaştıracak Haftalık Ev İşi Rehberi!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
02.08.2026 - 12:01
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Bu haftalık rehberde amacımız evi müze gibi yapmak değil; daha yaşanabilir, daha ferah ve seni daha az yoran bir düzen kurmak. Çünkü ev işi dediğin şey tek güne yığılınca insanın bütün enerjisini alabiliyor. Oysa işleri haftaya yayarak, bazılarını pratik yardımcılarla hafifleterek ve kendine de nefes alanı bırakarak evin ritmini çok daha kolay yakalayabilirsin. 

Sen her şeyi tek başına sırtlanma; planlı ilerle, küçük dokunuşlarla evi toparla ve biraz da evinin keyfini çıkar.👇🏻

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1. Her gün robot süpürgeyi çalıştır, zemindeki yükü büyümeden bitir.

Robot süpürge, günlük zemin temizliğini sen uğraşmadan destekleyebilir. Özellikle yoğun günlerde “Evi süpürmeye vaktim yok” bahanesini ortadan kaldırır. Sen işini yaparken, kahveni içerken ya da dışarıdayken o evin günlük tozunu toparlar.

2. Pazartesi günü evi genel toparlama moduna al.

Haftaya büyük temizlikle başlamak biraz sert olabilir. Pazartesi zaten yeterince pazartesi… O yüzden bu günü daha çok genel toparlama günü gibi düşünebilirsin. Ortalıkta kalan eşyaları yerine koy, sehpayı boşalt, mutfak tezgâhını toparla, salonu nefes alacak hale getirsen yeter.

3. Salı günü mutfağı hafiflet, çünkü mutfak beklemeye gelmez.

Mutfak evin en hızlı dağılan yeri olabilir; bir kahvaltı hazırlanır, yere kırıntılar düşer, yemek yapılır, zeminde minik lekeler belirir. İşte bu yüzden mutfakta sadece süpürmek bazen yetmez, silmek de gerekir. Philips’in hem süpüren hem silen teknolojisi tam burada devreye girerek yere dökülen kırıntıları ve günlük lekeleri tek seferde toparlamaya yardımcı olur.

4. Çarşamba günü çamaşır sepetine küçük bir müdahale yap.

Çamaşır sepeti çok sessiz durur ama fırsatını bulduğu an dağa dönüşür. O yüzden çarşambayı çamaşır günü ilan etmek iyi fikir. Beyazlar, renkliler, havlular derken her şeyi tek seferde bitirmeye çalışma; önceliği en çok kullanılan parçalara verebilirsin.

5. Perşembe günü banyo ve lavabo alanına kısa ama net bir temizlik yap.

Banyo tabii ki sadece haftada bir hatırlanacak bir yer değil; lavaboyu kullandıktan sonra kısa bir silmek, duş sonrası zemini havalandırmak, havluları düzenlemek gibi küçük alışkanlıklar her gün işi bayağı kolaylaştırır. Ama perşembe günü banyoya biraz daha ciddi bir temizlik ayırmak iyi fikir. Lavabo, ayna, duş alanı, klozet ve zemin derken banyoyu baştan sona ferahlatabilirsin. Böylece hafta sonuna doğru evin en çok kullanılan alanlarından biri mis gibi toparlanmış olur.

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6. Cuma: Salon ve ortak alanları hafta sonuna hazırla.

Cuma günü evin en çok kullanılan alanlarına küçük bir bakım yapmak iyi fikir. Salon, antre, yemek masası ya da sık vakit geçirdiğin köşeler hafta sonuna hazır olsun. Çünkü hafta sonu geldiğinde evde rahat etmek istiyorsan, cuma günü biraz alan açmak hayat kurtarır.

Koltuk minderlerini düzelt, sehpayı toparla, yerde biriken küçük eşyaları kaldır. Bir de hızlıca süpürdün mü tamamdır. Cuma temizliği ağır iş değil; “Hafta sonu keyfine zemin hazırlama” töreni gibi düşün.

7. Cumartesi: Büyük işler için en uygun gün olabilir.

7. Cumartesi: Büyük işler için en uygun gün olabilir.

Hafta içinde yetişmeyen işler genelde cumartesiye kalır. Ama dikkat: Cumartesi bütün günü temizlikle geçirmek zorunda değilsin. Sadece haftanın daha büyük işlerinden birini seçebilirsin. Mesela cam silmek, dolap düzenlemek, halıları süpürmek ya da yatak çarşaflarını değiştirmek gibi. Burada püf nokta şu: Hepsini aynı güne koyma. Bir büyük iş seç, hallet, sonra kendine güzel bir mola ver.

8. Pazar: Ev işlerini tek başına üstlenme, teknolojiyi de plana dahil et.

Haftalık ev işi planı yaparken sadece kendini yazma. Robot süpürge, dikey süpürge, hava temizleyici gibi yardımcıları da bu planın parçası haline getir. Bazı işleri sen yaparken bazılarını teknoloji devralabilir.Böylece ev işi tek kişinin omzuna yüklenmez; iş bölümü biraz daha akıllı hale gelir.

9. Planı sürdürülebilir tut, kusursuzluk peşinde koşma.

Haftalık ev işi rehberinin amacı her gün evi pırıl pırıl yapmak değil. Amaç, işleri biriktirmeden küçük küçük çözmek. Her gün robot süpürgeyi çalıştırmak, haftanın belli günlerinde belli alanlara odaklanmak ve büyük işleri tek güne yığmamak bu yüzden işe yarar. Önemli olan kendini tüketmeden, evi de tamamen salmadan bir denge kurmak.

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miray soysal
miray soysal
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