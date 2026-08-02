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Somer Şef, Vefat Eden MasterChef Birincisi Eren Kaşıkçı’yı Bir Kez Daha Andı

Somer Şef, Vefat Eden MasterChef Birincisi Eren Kaşıkçı’yı Bir Kez Daha Andı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
02.08.2026 - 12:55
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MasterChef Türkiye’nin eski yarışmacılarından Eren Kaşıkçı’nın vefatı sevenlerini derinden etkiledi. “Kızıl Sakal” lakabıyla tanınan Kaşıkçı için ilk veda mesajlarından biri jüri üyesi Somer Sivrioğlu’ndan gelmişti. Somer Şef, bu kez Eren Kaşıkçı ile birlikte çekilen başka bir fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

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MasterChef Türkiye’nin 2021 sezonunda yarışan ve mutfaktaki başarılı performansıyla tanınan Eren Kaşıkçı’nın hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yarattı.

MasterChef Türkiye’nin 2021 sezonunda yarışan ve mutfaktaki başarılı performansıyla tanınan Eren Kaşıkçı’nın hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yarattı.

“Kızıl Sakal” lakabıyla bilinen Kaşıkçı’nın evinde ölü bulunduğu haberinin ardından birçok isim sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayımladı. Bu isimlerden biri de MasterChef Türkiye jüri üyesi Somer Sivrioğlu oldu. İlk paylaşımında Eren Kaşıkçı ile birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşan Sivrioğlu, “Ah Eren’im, ah benim canım kardeşim… Devrin daim olsun.” sözleriyle veda etmişti.

Somer Sivrioğlu, Eren Kaşıkçı’yı bir kez daha unutmadığını gösteren yeni bir paylaşım yaptı.

Somer Sivrioğlu, Eren Kaşıkçı’yı bir kez daha unutmadığını gösteren yeni bir paylaşım yaptı.

Instagram hesabından Eren Kaşıkçı ile birlikte çekilmiş farklı bir fotoğrafını yayımlayan Sivrioğlu, bu kez paylaşımına “Allah var, Gam yok” notunu ekledi. 

Eren Kaşıkçı, MasterChef Türkiye’nin 2021 sezonunda yarışmış birinci olmuştu. Yarışma boyunca hazırladığı tabaklar ve kendine özgü tarzı sayesinde izleyicilerin hafızasında yer edinmişti. “Kızıl Sakal” lakabıyla tanınan Kaşıkçı, yarışmanın ardından da gastronomi alanındaki çalışmalarını sürdürmüştü. Sevilen ismin, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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