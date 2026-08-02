Somer Şef, Vefat Eden MasterChef Birincisi Eren Kaşıkçı’yı Bir Kez Daha Andı
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MasterChef Türkiye’nin eski yarışmacılarından Eren Kaşıkçı’nın vefatı sevenlerini derinden etkiledi. “Kızıl Sakal” lakabıyla tanınan Kaşıkçı için ilk veda mesajlarından biri jüri üyesi Somer Sivrioğlu’ndan gelmişti. Somer Şef, bu kez Eren Kaşıkçı ile birlikte çekilen başka bir fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.
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MasterChef Türkiye’nin 2021 sezonunda yarışan ve mutfaktaki başarılı performansıyla tanınan Eren Kaşıkçı’nın hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yarattı.
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Somer Sivrioğlu, Eren Kaşıkçı’yı bir kez daha unutmadığını gösteren yeni bir paylaşım yaptı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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