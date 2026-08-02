Kaza Sonrası Bacağını Kaybeden Survivor Yarışmacısı Stavros Floros Son Halini Paylaştı
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Survivor Yunanistan’ın şampiyonu Stavros Floros, geçirdiği ağır kazanın ardından tedavi sürecine devam ediyor. Dominik Cumhuriyeti’nde yaşadığı kaza nedeniyle bir bacağını kaybeden Floros, bu kez rehabilitasyon sürecinden yeni görüntüler paylaştı. Takipçileriyle son durumunu paylaşan yarışmacının kareleri kısa sürede ilgi gördü.
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Survivor Yunanistan’ın tanınan isimlerinden Stavros Floros, Dominik Cumhuriyeti’nde yaşadığı kazanın ardından tedavi sürecini sürdürüyor.
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Floros, sosyal medya hesabında tedavi sürecinden birkaç kesiti takipçileriyle paylaştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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