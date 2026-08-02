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Yunan Adasında Ücretsiz Konaklama Fırsatı: Başvurular Eylül’de Başlıyor

Yunan Adasında Ücretsiz Konaklama Fırsatı: Başvurular Eylül’de Başlıyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
02.08.2026 - 14:36
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Yunanistan’a bağlı Siros adasında faaliyet gösteren Syros Cats adlı hayvan barınağı, yeni dönem gönüllü kadrosu için hazırlıklara başladı. Barınak, en az bir ay boyunca kedi bakıcılığı yapacak gönüllü arıyor. Programa kabul edilenlere ücretsiz konaklama ve kahvaltı sağlanacak. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Sözcü

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Siros adasındaki hayvan refahı örgütü Syros Cats, 2027 yılı için gönüllü arayışlarına başladı.

Siros adasındaki hayvan refahı örgütü Syros Cats, 2027 yılı için gönüllü arayışlarına başladı.

Barınak, kedi bakıcılığı yapacak katılımcılar için başvuruları eylül ayında toplamaya başlayacak. Programa seçilen kişiler adada en az bir ay kalacak. Çalışma düzeni haftada beş gün ve günde ortalama beş saat olarak belirlendi. Gönüllülere özel bir yatak odası tahsis edilecek.

Kahvaltı ücretsiz karşılanacak, yaşam masraflarının bir bölümü de barınak tarafından ödenecek.

Kahvaltı ücretsiz karşılanacak, yaşam masraflarının bir bölümü de barınak tarafından ödenecek.

Konaklanacak yerde banyo ve mutfak diğer gönüllülerle paylaşılacak. Boş vakitlerinde katılımcılar adayı gezebilecek. Ancak ulaşım ile öğle ve akşam yemeği giderleri gönüllülerin kendi harcamaları içerisinde.

Günlük mesai sabah 08.00’de başlayıp öğleden sonra 13.00’e kadar sürecek. Bu süre içinde sokak kedilerinin beslenmesi, mama ve su kaplarının temizlenmesi gibi görevler yapılacak. Kafesler ve tuvalet tepsileri de düzenli olarak dezenfekte edilecek. Hasta kedilere ilaç verilmesi ve yavru kedilerin insanlarla kaynaşması için çalışmalar da gönüllülerin sorumluluğunda olacak.

Barınaktaki işler sadece kedi bakımıyla sınırlı değil. Gönüllülerin 15 kilogramı bulan mama çuvallarını taşıması gerekebiliyor. Bahçe düzenlemesi ve genel alan temizliği de görevler arasında. Sosyal medya yönetiminde ya da el işi konusunda yetenekli olan gönüllüler ise barınağın bağış ürünlerinin hazırlanmasına katkı sağlayabiliyor.

Dünyanın her ülkesinden kişiler programa katılabiliyor. Adayların reşit olması ilk şart. Barınak yönetimi, 25 yaşın üzerinde ve İngilizceyi iyi derecede konuşabilen adaylara öncelik veriyor. Fiziksel olarak sağlıklı olmak ve kedilerle rahat iletişim kurabilmek de aranan özellikler arasında yer alıyor. Veterinerlik asistanlığı ya da barınak deneyimi bulunan adaylar değerlendirmede avantajlı konuma geçiyor. Tesisin kapasitesi sınırlı olduğu için adada aynı anda yalnızca dört gönüllü kalabiliyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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