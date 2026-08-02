Yunan Adasında Ücretsiz Konaklama Fırsatı: Başvurular Eylül’de Başlıyor

Konaklanacak yerde banyo ve mutfak diğer gönüllülerle paylaşılacak. Boş vakitlerinde katılımcılar adayı gezebilecek. Ancak ulaşım ile öğle ve akşam yemeği giderleri gönüllülerin kendi harcamaları içerisinde.

Günlük mesai sabah 08.00’de başlayıp öğleden sonra 13.00’e kadar sürecek. Bu süre içinde sokak kedilerinin beslenmesi, mama ve su kaplarının temizlenmesi gibi görevler yapılacak. Kafesler ve tuvalet tepsileri de düzenli olarak dezenfekte edilecek. Hasta kedilere ilaç verilmesi ve yavru kedilerin insanlarla kaynaşması için çalışmalar da gönüllülerin sorumluluğunda olacak.

Barınaktaki işler sadece kedi bakımıyla sınırlı değil. Gönüllülerin 15 kilogramı bulan mama çuvallarını taşıması gerekebiliyor. Bahçe düzenlemesi ve genel alan temizliği de görevler arasında. Sosyal medya yönetiminde ya da el işi konusunda yetenekli olan gönüllüler ise barınağın bağış ürünlerinin hazırlanmasına katkı sağlayabiliyor.

Dünyanın her ülkesinden kişiler programa katılabiliyor. Adayların reşit olması ilk şart. Barınak yönetimi, 25 yaşın üzerinde ve İngilizceyi iyi derecede konuşabilen adaylara öncelik veriyor. Fiziksel olarak sağlıklı olmak ve kedilerle rahat iletişim kurabilmek de aranan özellikler arasında yer alıyor. Veterinerlik asistanlığı ya da barınak deneyimi bulunan adaylar değerlendirmede avantajlı konuma geçiyor. Tesisin kapasitesi sınırlı olduğu için adada aynı anda yalnızca dört gönüllü kalabiliyor.