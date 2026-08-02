Yunan Adasında Ücretsiz Konaklama Fırsatı: Başvurular Eylül’de Başlıyor
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Yunanistan’a bağlı Siros adasında faaliyet gösteren Syros Cats adlı hayvan barınağı, yeni dönem gönüllü kadrosu için hazırlıklara başladı. Barınak, en az bir ay boyunca kedi bakıcılığı yapacak gönüllü arıyor. Programa kabul edilenlere ücretsiz konaklama ve kahvaltı sağlanacak. Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: Sözcü
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Siros adasındaki hayvan refahı örgütü Syros Cats, 2027 yılı için gönüllü arayışlarına başladı.
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Kahvaltı ücretsiz karşılanacak, yaşam masraflarının bir bölümü de barınak tarafından ödenecek.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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