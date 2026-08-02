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Fas Kralı VI. Muhammed'in Sıra Dışı Giyim Tarzı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Fas Kralı VI. Muhammed'in Sıra Dışı Giyim Tarzı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.08.2026 - 14:19
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Dünya liderleri denince aklımıza genellikle koyu renk takım elbiseleri, resmi duruşları ve katı protokol kurallar geliyor. Fakat Fas Kralı VI. Muhammed bu konuda ezberleri bozuyor. Krallık tahtının sahibi, resmi törenler dışında tercih ettiği marjinal ve oldukça rahat sokak stiliyle sosyal medyada gündem oldu.

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Özellikle yurt dışı ziyaretlerinde ve günlük yaşamında protokolü bir kenara bırakan VI. Muhammed, bu kez sosyal medyada dolaşıma giren gayriresmi fotoğraflarıyla gündem oldu.

Özellikle yurt dışı ziyaretlerinde ve günlük yaşamında protokolü bir kenara bırakan VI. Muhammed, bu kez sosyal medyada dolaşıma giren gayriresmi fotoğraflarıyla gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları ise fotoğraflara farklı yorumlar getirdi. Bir kesim Kral'ın bu rahat ve samimi tarzını 'modern ve halktan biri' olarak yorumlarken, bir diğer kesim ise devlet başkanlığı makamının ağırlığına uymadığı gerekçesiyle şaşkınlığını dile getirdi. Hatta bazı kullanıcılar, Kral'ın sivil yaşamındaki bu özgür tarzı üzerinden sıra dışı komplo teorileri üretmekten dahi geri durmadı.

Kralın kıyafetlerinin ve yaşam tarzının kendisi hakkında pek çok bilgi verdiğini savunanlar da oldu.

Kralın kıyafetlerinin ve yaşam tarzının kendisi hakkında pek çok bilgi verdiğini savunanlar da oldu.

"Rastgele birine benziyor, hatta sahtekarın teki de olabilir..."

"Rastgele birine benziyor, hatta sahtekarın teki de olabilir..."
twitter.com

"Sen söylemeseydin, onu uyuşturucu bağımlısının teki sanırdım."

"Sen söylemeseydin, onu uyuşturucu bağımlısının teki sanırdım."
twitter.com

"Paris'te korumaların düşmesini engellemeye çalıştığı sarhoş ve perişan bir fotoğrafı var. Faslılar onun bir tür evliya olduğuna inanıp elini, kıyafetlerini öpüyorlar."

"Paris'te korumaların düşmesini engellemeye çalıştığı sarhoş ve perişan bir fotoğrafı var. Faslılar onun bir tür evliya olduğuna inanıp elini, kıyafetlerini öpüyorlar."
twitter.com
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twitter.com

Elbette mesele son dönemde İspanya'da yaşanan göç dalgasına da geldi.

Elbette mesele son dönemde İspanya'da yaşanan göç dalgasına da geldi.
twitter.com

Geçtiğimiz günlerde İspanya'ya binlerce Faslı giriş yaptı. Fas'tan İspanya'ya dönük kitlesel göçün ana merkezinde; ülkede giderek derinleşen yüksek genç işsizliği, fırsat eşitsizliği, yetersiz eğitim ve sağlık hizmetleri ile kuraklığın tarımı vurması gibi ağır sosyo-ekonomik iç sorunlar yatıyor. Kendi ülkesinde ekonomik güvence ve gelecek umudunu yitiren geniş halk kitleleri, yaşanan toplumsal tıkanıklığın bir sonucu olarak, hemen yanı başlarındaki İspanyol toprakları Ceuta ve Melilla'yı yoksulluktan tek kurtuluş kapısı olarak görüyor. Bunun yanında meselenin, İspanya'nın İsrail karşıtı propagandası ve gösterdiği net tavır olduğunu düşünenler de var.

"Utanç verici! İsmini değiştirmeli!.. 😠😤"

"Utanç verici! İsmini değiştirmeli!.. 😠😤"
twitter.com

"Tamamen zıvanadan çıkmış"

"Tamamen zıvanadan çıkmış"
twitter.com

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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