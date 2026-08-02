Fas Kralı VI. Muhammed'in Sıra Dışı Giyim Tarzı Sosyal Medyada Gündem Oldu
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Dünya liderleri denince aklımıza genellikle koyu renk takım elbiseleri, resmi duruşları ve katı protokol kurallar geliyor. Fakat Fas Kralı VI. Muhammed bu konuda ezberleri bozuyor. Krallık tahtının sahibi, resmi törenler dışında tercih ettiği marjinal ve oldukça rahat sokak stiliyle sosyal medyada gündem oldu.
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Özellikle yurt dışı ziyaretlerinde ve günlük yaşamında protokolü bir kenara bırakan VI. Muhammed, bu kez sosyal medyada dolaşıma giren gayriresmi fotoğraflarıyla gündem oldu.
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Kralın kıyafetlerinin ve yaşam tarzının kendisi hakkında pek çok bilgi verdiğini savunanlar da oldu.
"Rastgele birine benziyor, hatta sahtekarın teki de olabilir..."
"Sen söylemeseydin, onu uyuşturucu bağımlısının teki sanırdım."
"Paris'te korumaların düşmesini engellemeye çalıştığı sarhoş ve perişan bir fotoğrafı var. Faslılar onun bir tür evliya olduğuna inanıp elini, kıyafetlerini öpüyorlar."
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Elbette mesele son dönemde İspanya'da yaşanan göç dalgasına da geldi.
"Utanç verici! İsmini değiştirmeli!.. 😠😤"
"Tamamen zıvanadan çıkmış"
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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