Fas Kralı VI. Muhammed'in Sıra Dışı Giyim Tarzı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Geçtiğimiz günlerde İspanya'ya binlerce Faslı giriş yaptı. Fas'tan İspanya'ya dönük kitlesel göçün ana merkezinde; ülkede giderek derinleşen yüksek genç işsizliği, fırsat eşitsizliği, yetersiz eğitim ve sağlık hizmetleri ile kuraklığın tarımı vurması gibi ağır sosyo-ekonomik iç sorunlar yatıyor. Kendi ülkesinde ekonomik güvence ve gelecek umudunu yitiren geniş halk kitleleri, yaşanan toplumsal tıkanıklığın bir sonucu olarak, hemen yanı başlarındaki İspanyol toprakları Ceuta ve Melilla'yı yoksulluktan tek kurtuluş kapısı olarak görüyor. Bunun yanında meselenin, İspanya'nın İsrail karşıtı propagandası ve gösterdiği net tavır olduğunu düşünenler de var.