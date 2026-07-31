Türkiye de Tehlike Altındaki Ülkelerden: Avrupa'daki Orman Yangınları İçin Yeni Risk Haritası Yayınlandı
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Kaynak: https://www.science.com/concerning-ma...
Avrupa genelinde yaşanan yıkıcı orman yangınlarının ardından yayımlanan yeni bir risk haritası, asıl felaketin henüz yaşanmamış olabileceğini gözler önüne seriyor. Uzmanlar önümüzdeki günlerde kıta genelinde yangın tehlikesinin zirveye ulaşmasını beklerken, İngiltere ve İspanya artan bu felaketleri resmi olarak bir 'ulusal güvenlik tehdidi' ilan etti.
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Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (JRC) tarafından paylaşılan son veriler, Avrupa kıtasını saran alevlerin önümüzdeki günlerde çok daha yıkıcı boyutlara ulaşabileceğine işaret ediyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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