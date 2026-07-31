Türkiye de Tehlike Altındaki Ülkelerden: Avrupa'daki Orman Yangınları İçin Yeni Risk Haritası Yayınlandı

Yaz başından bu yana küresel çapta kırılan sıcaklık rekorları ve Kanada'nın ardından Avrupa'yı da küle çeviren devasa yangınlar büyük bir endişe yaratırken, yeni yayımlanan tehlike haritası en kritik günlerin henüz kapıda olduğunu gösteriyor. Yaşanan bu eşi benzeri görülmemiş doğa olayları karşısında ortak bir adım atan İngiltere ve İspanya'dan bakanlar, kıtayı saran orman yangınlarının artık sadece çevresel bir felaket olmadığını, doğrudan iklim değişikliği kaynaklı bir ulusal güvenlik acil durumuna dönüştüğünü ve yaşam tarzımızı tehdit ettiğini duyurdu.

JRC'nin hazırladığı güncel tabloya göre, kıtanın batısı ve orta kesimleri şu an son derece riskli bir döneme girmiş durumda. Özellikle Fransa ve Kuzey İtalya'yı kapsayan Alp dağları bölgesi ile İngiltere ve İrlanda dolaylarında yangın tehlikesi en üst seviyelere tırmanmış bulunuyor. Bu aşırı riskli merkezlerin etrafını saran İber Yarımadası, Balkanlar ve Kuzey Afrika'nın bir bölümü de şiddetli bir tehdit altında. Risk çemberi giderek genişlerken; İskandinavya'nın güneyinden Doğu Avrupa'ya uzanan coğrafyada tehlike çanları çalıyor, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bazı bölgelerde ise orta ve yüksek dereceli yangın risklerinin devam ettiği vurgulanıyor.

Öte yandan NASA'nın yangınların doğaya ve insana etkilerini incelediği görselleştirmeler, ortaya çıkan tablonun sadece alevlerden ibaret olmadığını kanıtlıyor. Orman yangınları atmosfere muazzam miktarda zehirli gaz ve halk arasında ince partikül madde (PM2.5) olarak bilinen tehlikeli aerosoller salıyor. Akciğerlerin derinliklerine inip doğrudan kana karışabilecek kadar küçük olan bu partiküller, insanlarda solunum ve kalp-damar hastalıklarını tetikleyerek ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. En büyük hasar yangın bölgelerine yakın alanlarda görülse de, rüzgarların etkisiyle binlerce kilometre öteye taşınabilen bu zehirli duman bulutları, yangın alanından çok uzaklardaki ülkelerin bile hava kalitesini bozarak geniş çaplı bir çevre ve sağlık krizine zemin hazırlıyor.