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TurkNet Türkiye Genelinde Erişim Sorunu Yaşıyor: İnternet Kesildi, İlk Açıklama Geldi

TurkNet Türkiye Genelinde Erişim Sorunu Yaşıyor: İnternet Kesildi, İlk Açıklama Geldi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
31.07.2026 - 12:26 Son Güncelleme: 31.07.2026 - 13:47
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TurkNet kullanıcılarının 31 Temmuz Cuma gününün ilk saatlerinden itibaren yaşadığı internet erişim sorunu devam ediyor. Bağlantı problemi yaşayan aboneler, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda hem kesintiye hem de çağrı merkezi ve destek kanallarına ulaşamadıklarını dile getiriyor. Peki TürkNet çöktü mü? İnternet neden yok? 

İşte detaylar!

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Kullanıcılar “Server Unavailable” Hatasını Paylaştı

Kullanıcılar “Server Unavailable” Hatasını Paylaştı

Sosyal medya TurkNet şikayetleriyle doldu taştı. Perşembe gününden beri devam eden internet kesintisi nedeniyle aboneler tepkilerini paylaşırken, bazı kullanıcılar şirketin sitesine erişimde de “Server Unavailable” hatasıyla karşılaştığını belirtti. 

Çok sayıda kullanıcı TurkNet'in resmi internet sitesine, uygulamasına ve destek hattına ulaşamadığını belirtirken, yetkililerden ilk açıklama da geldi. 👇

"Türkiye Genelini Etkileyen Bir Kesinti"

"Türkiye Genelini Etkileyen Bir Kesinti"
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TürkNet, yaşanan kesintinin Türkiye genelini etkilediğini duyurdu. Şirket, teknik ekiplerin sorunu çözmek için çalışmalarını sürdürdüğünü ve gelişmelerin X üzerinden paylaşılacağını açıkladı.

İşte, sosyal medya kullanıcılarının kesintiye dair paylaşımları ve isyanları!👇

İşte, sosyal medya kullanıcılarının kesintiye dair paylaşımları ve isyanları!👇
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Kimi yaşadığı sorunu dile getirdi, kimi ise yaşanan kesintiyi mizaha vurarak paylaşımlar yaptı. 👇

Kimi yaşadığı sorunu dile getirdi, kimi ise yaşanan kesintiyi mizaha vurarak paylaşımlar yaptı. 👇
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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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