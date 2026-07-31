TurkNet Türkiye Genelinde Erişim Sorunu Yaşıyor: İnternet Kesildi, İlk Açıklama Geldi
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TurkNet kullanıcılarının 31 Temmuz Cuma gününün ilk saatlerinden itibaren yaşadığı internet erişim sorunu devam ediyor. Bağlantı problemi yaşayan aboneler, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda hem kesintiye hem de çağrı merkezi ve destek kanallarına ulaşamadıklarını dile getiriyor. Peki TürkNet çöktü mü? İnternet neden yok?
İşte detaylar!
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Kullanıcılar “Server Unavailable” Hatasını Paylaştı
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"Türkiye Genelini Etkileyen Bir Kesinti"
İşte, sosyal medya kullanıcılarının kesintiye dair paylaşımları ve isyanları!👇
Kimi yaşadığı sorunu dile getirdi, kimi ise yaşanan kesintiyi mizaha vurarak paylaşımlar yaptı. 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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