TurkNet Türkiye Genelinde Erişim Sorunu Yaşıyor: İnternet Kesildi, İlk Açıklama Geldi

TurkNet kullanıcılarının 31 Temmuz Cuma gününün ilk saatlerinden itibaren yaşadığı internet erişim sorunu devam ediyor. Bağlantı problemi yaşayan aboneler, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda hem kesintiye hem de çağrı merkezi ve destek kanallarına ulaşamadıklarını dile getiriyor. Peki TürkNet çöktü mü? İnternet neden yok?

İşte detaylar!