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Astrolojiye Göre İlişkilerde İçten Seven ve Güven Veren 5 Burç Açıklandı

Astrolojiye Göre İlişkilerde İçten Seven ve Güven Veren 5 Burç Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
31.07.2026 - 13:07
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Romantik ilişkilerde sevginin yalnızca sözcüklerle değil, davranışlarla da gösterildiği sıkça dile getirilir. Astrolojiye göre de bazı burçlar, duygularını büyük romantik jestlerden çok sadakatleri, sorumluluk duyguları ve partnerlerine sundukları güvenle ifade ediyor. İşte ilişkilerde güçlü bir destek olarak görülen ve sevgisini daha çok eylemleriyle gösterdiği düşünülen 5 burç...

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Astrolojiye göre bazı burçlar sevgilerini büyük romantik jestlerle değil, sadakatleri, sorumluluk duyguları ve istikrarlı tavırlarıyla gösteriyor.

Astrolojiye göre bazı burçlar sevgilerini büyük romantik jestlerle değil, sadakatleri, sorumluluk duyguları ve istikrarlı tavırlarıyla gösteriyor.

Peki bu burçlar hangileri?

İşte İlişkilerde İçten Seven ve Güven Veren 5 Burç

İşte İlişkilerde İçten Seven ve Güven Veren 5 Burç

Boğa

Boğa burçları ilişkilerde güven ve istikrar arayan kişiler olarak öne çıkıyor. Duygularını abartılı sözlerle ifade etmek yerine, günlük hayatın içinde gösterdikleri ilgi, emek ve sorumlulukla sevgilerini hissettirmeyi tercih ediyorlar. Ciddi ilişkilere önem veren Boğalar, birlikte sağlam bir gelecek kurmaya odaklanıyor.

Yengeç

Duygusal yönleriyle bilinen Yengeç burçları, partnerlerinin ihtiyaçlarını önemseyen ve aile kavramına büyük değer veren burçlar arasında gösteriliyor. Küçük ama anlamlı jestlerle sevgilerini göstermeyi seven Yengeçler, güvenli ve sıcak bir ilişki ortamı oluşturmayı hedefliyor. Romantik yönlerini uzun ilişkilerde de koruyabilmeleriyle dikkat çekiyorlar.

Başak

Başak burçları bir ilişkiye başlamadan önce karşı tarafı iyi tanımaya çalışıyor. Kolay kolay duygularına kapılmayan Başaklar, doğru kişiyi bulduklarına inandıklarında ise ilişkiye ciddi şekilde yatırım yapıyor. Geleceğe yönelik planlar yapmaları ve partnerleriyle birlikte gelişmeyi istemeleri, onları uzun vadeli ilişkilerde güvenilir bir isim haline getiriyor.

Kova

Bağımsız yapılarıyla tanınan Kova burçları, ilişkilerde dürüstlük ve karşılıklı anlayışı ön planda tutuyor. Partnerleriyle huzurlu bir düzen kurmayı isteyen Kovalar, sorumluluk paylaşımına önem veriyor. Açık fikirli yaklaşımları sayesinde ilişkilerde iletişimi güçlü tutmaya çalışıyorlar.

Balık

Balık burçları ise empati yetenekleri ve fedakâr tavırlarıyla öne çıkıyor. Partnerlerinin duygularını anlamaya çalışan Balıklar, güçlü bir duygusal bağ kurmayı önemsiyor. İyi bir dinleyici olmaları ve ilişkiyi korumak adına özverili davranmaları, onları uzun vadeli birlikteliklerde güven veren partnerler arasına taşıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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