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Tavuk Kanat Sevmediğini Belirten Kişi Gastronomik Bir Savaşın Fitilini Ateşledi

Tavuk Kanat Sevmediğini Belirten Kişi Gastronomik Bir Savaşın Fitilini Ateşledi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
31.07.2026 - 13:18
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Yaz demek biraz da mangal demek... Mangalın da ülkemizde vazgeçilmezleri arasında tavuk kanat geliyor. Hatta yazları kanat fiyatları yoğun mangalcı talebiyle uçuyor. Ancak tavuk kanadını yeteri kadar verimli bulmayan ve kanadın abartılı olduğunu düşünen bir X kullanıcısı fikrini açıkça belirtti. Sosyal medya ikiye bölündü.

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Tabii bu iddialı çıkış da...

Tabii bu iddialı çıkış da...
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X timeline'ını ikiye bölmeye yetti.

X timeline'ını ikiye bölmeye yetti.
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Balon olduğunu düşünenler bile çıktı.

Balon olduğunu düşünenler bile çıktı.
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Diğer bir kanatta da kanat savunucuları vardı.

Diğer bir kanatta da kanat savunucuları vardı.
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Kanat aşkını betimleyenler oldu.

Kanat aşkını betimleyenler oldu.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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