Hazırladığı Alkollü Sofrayı Sosyal Medyada Paylaşan Kişiye “Alkol Yasağını İhlalden" 81 Bin Lira Ceza
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Sosyal medya hesabında arkadaşlarıyla kurduğu alkollü sofrasıyı paylaştığı için hakkında idari para cezası istenen 67 yaşındaki Şükrü Mısırlıoğlu'na 'alkol reklamı' yaptığı gerekçesiyle 81 bin lira para cezası kesildi.
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Tarım ve Orman Bakanlığı, arkadaşlarıyla kurduğu alkollü sofrayı sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle emekli Şükrü Mısırlıoğlu hakkında "alkollü içki reklamı yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle 3 milyon 291 bin liraya kadar idari para cezası istemiyle savunma istemişti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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