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Hazırladığı Alkollü Sofrayı Sosyal Medyada Paylaşan Kişiye “Alkol Yasağını İhlalden" 81 Bin Lira Ceza

Hazırladığı Alkollü Sofrayı Sosyal Medyada Paylaşan Kişiye “Alkol Yasağını İhlalden" 81 Bin Lira Ceza

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.07.2026 - 14:21
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Sosyal medya hesabında arkadaşlarıyla kurduğu alkollü sofrasıyı paylaştığı için hakkında idari para cezası istenen 67 yaşındaki Şükrü Mısırlıoğlu'na 'alkol reklamı' yaptığı gerekçesiyle 81 bin lira para cezası kesildi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, arkadaşlarıyla kurduğu alkollü sofrayı sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle emekli Şükrü Mısırlıoğlu hakkında "alkollü içki reklamı yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle 3 milyon 291 bin liraya kadar idari para cezası istemiyle savunma istemişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, arkadaşlarıyla kurduğu alkollü sofrayı sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle emekli Şükrü Mısırlıoğlu hakkında "alkollü içki reklamı yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle 3 milyon 291 bin liraya kadar idari para cezası istemiyle savunma istemişti.

Savunmasını vermesinin ardından bakanlık, Mısırlıoğlu'nun paylaşımlarını 'alkol reklamı' kabul ederek, 81 bin lira para cezası uygulanmasına karar verdi. 

Şükrü Mısırlıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

'Bana verilen para cezasını hâlâ aklım almıyor. Bugüne kadar binlerce kişi sosyal medya hesaplarında rakı paylaşımları yaptı, ancak onlara ceza verilmedi. Geçen gün de Melih Gökçek, yeni kurulan partinin logosunu Yeni Rakı logosuyla birlikte paylaştı. Bu reklam sayılmıyor mu?

Ben fotoğraflarımın altında, 'İsraf yapmayın, porsiyonları küçültün diyorlar. İyi de bizim porsiyonlar hiç büyümedi ki. Ejder meyvesi, manda yoğurdu, karidesle işimiz olmadı. Rakı, salata, inek yoğurdu, hepsi bu' diye yazdığım için mi ceza aldım? Benim aldığım emekli maaşı belli, ben bu parayı nasıl ödeyeceğimi düşünüyorum. O nedenle verilen para cezasına avukatım aracılığıyla geçen hafta itiraz ettim.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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