20 Yıllık TÜVTÜRK Dönemi Bitiyor: Araç Muayene İstasyonlarında Her Şey Sil Baştan

Yıllardır araç muayene istasyonlarında nakit taşımak istemeyen ya da banka kartı kullanan sürücülerin en büyük şikayet konularından biri, ödemeler sırasında alınan 'ek hizmet bedeli' veya 'kart komisyonu' uygulamasıydı. Yeni dönemle birlikte bu haksız maliyet yükü tamamen ortadan kalkacak. TURKA’nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yürüttüğü koordineli çalışmalar sonucunda, kredi kartı ya da banka kartıyla yapılan işlemlerde hiçbir şekilde ek ücret ya da komisyon talep edilmeyecek.

Yeni dönemin en dikkat çeken yanı ise muayene süreçlerinin tamamen dijitalleşmesi olacak. İstasyonlarda kurulacak yeni hatlarda insan hatası ve inisiyatifi minimuma indiriliyor.

Yapay zeka destekli görüntü işleme ile araçlardaki kusurlar milimetrik hesaplamalarla anında tespit edilecek. Kaporta, şasi ve alt aksam denetimleri insan gözünün kaçırabileceği detayları yakalayan lazer sistemlerle taranacak. Gelişmiş veri analitiği sayesinde araçların muayene süresi kısalacak