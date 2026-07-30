20 Yıllık TÜVTÜRK Dönemi Bitiyor: Araç Muayene İstasyonlarında Her Şey Sil Baştan
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiye'de 34 milyondan fazla araç sahibini yakından ilgilendiren araç muayene sistemi kökten değişiyor. 20 yıldır TÜVTÜRK altında hizmet veren muayene istasyonları 15 Ağustos 2027 itibarıyla TURKA yönetimine geçecek. TÜVTÜRK ismi TURKA olarak değişecekken her şey baştan aşağı değişecek. 2027 itibarıyla araç muayenesinde kredi kartı komisyonu kalkacak, yapay zeka dönemi başlayacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
20 yıllık TÜVTÜRK dönemi bitiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Araç muayene istasyonlarında her şey sil baştan değişecek.
Motosikletler için özel istasyon kurulacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın