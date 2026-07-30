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20 Yıllık TÜVTÜRK Dönemi Bitiyor: Araç Muayene İstasyonlarında Her Şey Sil Baştan

20 Yıllık TÜVTÜRK Dönemi Bitiyor: Araç Muayene İstasyonlarında Her Şey Sil Baştan

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
30.07.2026 - 12:35
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Türkiye'de 34 milyondan fazla araç sahibini yakından ilgilendiren araç muayene sistemi kökten değişiyor. 20 yıldır TÜVTÜRK altında hizmet veren muayene istasyonları 15 Ağustos 2027 itibarıyla TURKA yönetimine geçecek. TÜVTÜRK ismi TURKA olarak değişecekken her şey baştan aşağı değişecek. 2027 itibarıyla araç muayenesinde kredi kartı komisyonu kalkacak, yapay zeka dönemi başlayacak.

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20 yıllık TÜVTÜRK dönemi bitiyor.

20 yıllık TÜVTÜRK dönemi bitiyor.

TÜVTÜRK dönemi 20 yılın ardından kapanacak. 15 Ağustos 2027 itibarıyla TURKA ismini alacak olan araç muayene istasyonlarında yeni dönem başlayacak. Yapılan yeni sözleşme kapsamında, öncelikle 1,72 milyar dolarlık işletme hakkı bedelinin finansman süreci tamamen tamamlandı. Bu finansmanın hemen ardından ise istasyonların dijitalleştirilmesi ve yeni teknolojilerin entegrasyonu için 500 milyon dolarlık ek bir yatırım bütçesi devreye sokulacak.

TURKA ismiyle hizmet verecek olan muayene istasyonlarında yapay zeka sistemleri yoğun olarak kullanılacak.

Araç muayene istasyonlarında her şey sil baştan değişecek.

Araç muayene istasyonlarında her şey sil baştan değişecek.

Yıllardır araç muayene istasyonlarında nakit taşımak istemeyen ya da banka kartı kullanan sürücülerin en büyük şikayet konularından biri, ödemeler sırasında alınan 'ek hizmet bedeli' veya 'kart komisyonu' uygulamasıydı. Yeni dönemle birlikte bu haksız maliyet yükü tamamen ortadan kalkacak. TURKA’nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yürüttüğü koordineli çalışmalar sonucunda, kredi kartı ya da banka kartıyla yapılan işlemlerde hiçbir şekilde ek ücret ya da komisyon talep edilmeyecek.

Yeni dönemin en dikkat çeken yanı ise muayene süreçlerinin tamamen dijitalleşmesi olacak. İstasyonlarda kurulacak yeni hatlarda insan hatası ve inisiyatifi minimuma indiriliyor.

Yapay zeka destekli görüntü işleme ile araçlardaki kusurlar milimetrik hesaplamalarla anında tespit edilecek. Kaporta, şasi ve alt aksam denetimleri insan gözünün kaçırabileceği detayları yakalayan lazer sistemlerle taranacak. Gelişmiş veri analitiği sayesinde araçların muayene süresi kısalacak

Motosikletler için özel istasyon kurulacak.

Motosikletler için özel istasyon kurulacak.

Mevcut sistemde otomobiller ve ağır vasıtalarla aynı kuyrukta beklemek zorunda kalan motosiklet kullanıcıları için özel tasarlanmış müstakil muayene istasyonları ve hatları kurulacak. Böylece motosiklet sürücüleri zaman kaybetmeden, kendilerine ayrılan özel alanlarda işlemlerini tamamlayabilecek. Yeni dönem 15 Ağustos 2027'de Türkiye genelinde resmen başlayacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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