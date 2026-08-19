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Kutlamayı Abartanlardan Sadece Toplu Taşımadan Yaşanacak Olaylara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Kutlamayı Abartanlardan Sadece Toplu Taşımadan Yaşanacak Olaylara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.08.2026 - 18:21
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X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Bakalım bu Çarşamba kimler paylaşımlarıyla güldürmüş? Kimler etkileşime doymuş?

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Hiç belli olmuyor.

Hiç belli olmuyor.
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Helal sana!

Helal sana!
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Çok ağır ithamlar bunlar.

Çok ağır ithamlar bunlar.
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Dürüstlüğüne hayran kaldık.

Dürüstlüğüne hayran kaldık.
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Devam edelim.

Devam edelim.
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Toplu taşımada son durum.

Toplu taşımada son durum.
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İş hayatı şu durumda...

İş hayatı şu durumda...
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Insta kuyruklarına hazır olun.

Insta kuyruklarına hazır olun.

Tebrik edelim.

Tebrik edelim.
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Ardından kapatalım 👋

Ardından kapatalım 👋
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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