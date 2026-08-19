Kutlamayı Abartanlardan Sadece Toplu Taşımadan Yaşanacak Olaylara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
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X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Bakalım bu Çarşamba kimler paylaşımlarıyla güldürmüş? Kimler etkileşime doymuş?
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Başlayalım!
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Hiç belli olmuyor.
Helal sana!
Çok ağır ithamlar bunlar.
Dürüstlüğüne hayran kaldık.
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Devam edelim.
Toplu taşımada son durum.
İş hayatı şu durumda...
Insta kuyruklarına hazır olun.
Tebrik edelim.
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Ardından kapatalım 👋
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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