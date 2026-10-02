Taha Hüseyin Karagöz Açıkladı: “Fatma Betül Sayan Kaya Bakanlığında 60’a Yakın Özel Kalem Müdürü Değiştirmiş”

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz’ün iddiasına göre; Fatma Betül Sayan Kaya, bakan olduğu dönemde ‘geçimsizlik’ sebebiyle 60’a yakın özel kalem müdürü değiştiri.

Paylaştığı videoda bu iddiayı gündeme getiren Taha Hüseyin Karagöz şu ifadeleri kullandı:

“Bugün biri anlattı. Bakanlığı döneminde 60’a yakın özel kalem müdürü değiştirmiş. Sebebine de geçimsizlik diyelim. Şu açıdan bakıyorum biraz da; Yabancı dili var, birkaç tane lisans bitirmiş. Bilkent Elektronikten mezun oluyor. 2 yıl Amerika’da yüksek lisans yapıyor. Cerrahpaşa’da tıp okuyor. Mühendislik var, 2 yıl master var. Bu arda aktif siyasete giriyor. Bu yandan evlilik var, bir de 2 çocuk var. Böyle de bir kariyer yani. Her yıl bir tane diploma almış nerdeyse. Bu kadar kariyere sahip olan bir insan açısından da yani hazin de bir tablo yani, üzücü.”