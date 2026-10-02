Taha Hüseyin Karagöz Açıkladı: “Fatma Betül Sayan Kaya Bakanlığında 60’a Yakın Özel Kalem Müdürü Değiştirmiş”
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Fon soruşturmasında gündemin en çok konuşulan maddesi eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya olmaya devam ediyor. Kaya hakkında yeni bir açıklama da gazeteci Taha Hüseyin Karagöz’den geldi. Karagöz’ün açıklamasına göre; Fatma Betül Sayan Kaya, bakanlık yaptığı dönemde 60’a yakın özel kalem müdürü değiştirmiş. Bunun nedeni ise ‘geçimsizlik’.
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Borsadan 2,2 milyar TL aldığı haberleri sonrasında tüm görevlerinden istifa eden ancak hakkında henüz soruşturma açılmayan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya hakkında yeni bir iddia gündeme geldi.
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Taha Hüseyin Karagöz'ün açıklamaları:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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