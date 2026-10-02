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Taha Hüseyin Karagöz Açıkladı: “Fatma Betül Sayan Kaya Bakanlığında 60’a Yakın Özel Kalem Müdürü Değiştirmiş”

Taha Hüseyin Karagöz Açıkladı: “Fatma Betül Sayan Kaya Bakanlığında 60’a Yakın Özel Kalem Müdürü Değiştirmiş”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.10.2026 - 11:13 Son Güncelleme: 02.10.2026 - 11:20
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Fon soruşturmasında gündemin en çok konuşulan maddesi eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya olmaya devam ediyor. Kaya hakkında yeni bir açıklama da gazeteci Taha Hüseyin Karagöz’den geldi. Karagöz’ün açıklamasına göre; Fatma Betül Sayan Kaya, bakanlık yaptığı dönemde 60’a yakın özel kalem müdürü değiştirmiş. Bunun nedeni ise ‘geçimsizlik’.

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Borsadan 2,2 milyar TL aldığı haberleri sonrasında tüm görevlerinden istifa eden ancak hakkında henüz soruşturma açılmayan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya hakkında yeni bir iddia gündeme geldi.

Borsadan 2,2 milyar TL aldığı haberleri sonrasında tüm görevlerinden istifa eden ancak hakkında henüz soruşturma açılmayan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya hakkında yeni bir iddia gündeme geldi.

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz’ün iddiasına göre; Fatma Betül Sayan Kaya, bakan olduğu dönemde ‘geçimsizlik’ sebebiyle 60’a yakın özel kalem müdürü değiştiri. 

Paylaştığı videoda bu iddiayı gündeme getiren Taha Hüseyin Karagöz şu ifadeleri kullandı: 

“Bugün biri anlattı. Bakanlığı döneminde 60’a yakın özel kalem müdürü değiştirmiş. Sebebine de geçimsizlik diyelim. Şu açıdan bakıyorum biraz da; Yabancı dili var, birkaç tane lisans bitirmiş. Bilkent Elektronikten mezun oluyor. 2 yıl Amerika’da yüksek lisans yapıyor. Cerrahpaşa’da tıp okuyor. Mühendislik var, 2 yıl master var. Bu arda aktif siyasete giriyor. Bu yandan evlilik var, bir de 2 çocuk var. Böyle de bir kariyer yani. Her yıl bir tane diploma almış nerdeyse. Bu kadar kariyere sahip olan bir insan açısından da yani hazin de bir tablo yani, üzücü.”

Taha Hüseyin Karagöz'ün açıklamaları:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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