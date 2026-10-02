4 Dizinin Kapıştığı Gece Final İddiasıyla Anılan Dizi İlk 10'a Giremedi: 1 Ekim Reyting Sonuçları Belli Oldu!

Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nu bir araya getiren Muhtemel Aşk, Show TV'nin yaz dönemine iddialı bir başlangıç yapmıştı. Temmuz sonunda reytingler 4'ün altına inince sosyal medyada 'erken final' konuşulmaya başlandı. Söylentilere ilk yanıt dizinin Melis'i Hayal Köseoğlu'ndan geldi ve oyuncu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Show TV'den bugüne kadar resmi bir final açıklaması gelmedi, ama 'Muhtemel Aşk final mi yapacak?' sorusu her perşembe yeniden soruluyor.

Peki bu hafta ne oldu? Geçen perşembe Total listesine giremeyen ama AB'de 10., ABC1'de 9. sıraya tutunan dizi, 1 Ekim'de üç kategorinin hiçbirinde ilk 10'da yer alamadı. Üstelik rakip dizilerin özet bölümleri ve NOW'un 4 dakikalık Yeraltı ön izlemesi bile listeye girmeyi başardı.