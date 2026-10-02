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4 Dizinin Kapıştığı Gece Final İddiasıyla Anılan Dizi İlk 10'a Giremedi: 1 Ekim Reyting Sonuçları Belli Oldu!

4 Dizinin Kapıştığı Gece Final İddiasıyla Anılan Dizi İlk 10'a Giremedi: 1 Ekim Reyting Sonuçları Belli Oldu!

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.10.2026 - 11:40
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1 Ekim Perşembe reyting sonuçları belli oldu. Star TV'de Sevdiğim Sensin, ATV'de Güneşin Doğduğu Yer, NOW'da Halef: Köklerin Çağrısı ve Show TV'de Muhtemel Aşk aynı akşam ekrandaydı. Dört dizinin kıyasıya yarıştığı gecede hiçbir yapım 5 reytingi göremedi. Ama asıl konuşulan, listenin dışında kalan isim oldu.

İşte 1 Ekim Perşembe reyting sonuçları...

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Final iddialarıyla anılan Muhtemel Aşk, bu kez üç kategoride de ilk 10'a giremedi.

Final iddialarıyla anılan Muhtemel Aşk, bu kez üç kategoride de ilk 10'a giremedi.

Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nu bir araya getiren Muhtemel Aşk, Show TV'nin yaz dönemine iddialı bir başlangıç yapmıştı. Temmuz sonunda reytingler 4'ün altına inince sosyal medyada 'erken final' konuşulmaya başlandı. Söylentilere ilk yanıt dizinin Melis'i Hayal Köseoğlu'ndan geldi ve oyuncu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Show TV'den bugüne kadar resmi bir final açıklaması gelmedi, ama 'Muhtemel Aşk final mi yapacak?' sorusu her perşembe yeniden soruluyor.

Peki bu hafta ne oldu? Geçen perşembe Total listesine giremeyen ama AB'de 10., ABC1'de 9. sıraya tutunan dizi, 1 Ekim'de üç kategorinin hiçbirinde ilk 10'da yer alamadı. Üstelik rakip dizilerin özet bölümleri ve NOW'un 4 dakikalık Yeraltı ön izlemesi bile listeye girmeyi başardı.

Güneşin Doğduğu Yer, 5 reytingi göremeden AB ve ABC1'de gecenin birincisi oldu.

Güneşin Doğduğu Yer, 5 reytingi göremeden AB ve ABC1'de gecenin birincisi oldu.

Burak Özçivit ile Başak Gümülcine'nin başrollerini paylaştığı Güneşin Doğduğu Yer, üçüncü bölümüyle zirveye yerleşti. ATV dizisi AB'de 4,32, ABC1'de 4,92 reytingle iki kategoride de rakiplerini geride bıraktı. İşin ilginç yanı, gecenin hiçbir kategorisinde 5 reytingin aşılamaması. Dizi üç kategoride de geçen haftanın üzerine çıktı. ABC1'de 4,72'den 4,92'ye yükselerek geçen hafta Sevdiğim Sensin'e kaptırdığı birinciliği geri aldı.

Total'de ise zirve yine Star TV'nin oldu. Sevdiğim Sensin 4,98 reytingle birinciliği korudu, Güneşin Doğduğu Yer 4,78 ile hemen arkasından geldi. İki dizi arasındaki fark yalnızca 0,20 puan. Yalnız Sevdiğim Sensin için tablo geçen haftaki kadar parlak değil. Dizi ABC1'de 5,10'dan 4,62'ye, AB'de 3,96'dan 3,53'e geriledi.

Halef: Köklerin Çağrısı yeni sezonun ikinci haftasında Total'de 1,43 puan yükselip üçüncü oldu.

Halef: Köklerin Çağrısı yeni sezonun ikinci haftasında Total'de 1,43 puan yükselip üçüncü oldu.

Gecenin sürprizi NOW'dan geldi. Aybüke Pusat'sız ilk bölümünde Total'de 3,30'da kalan Halef: Köklerin Çağrısı, bu hafta 4,73 reytingle zirvedeki iki dizinin hemen arkasına yerleşti. AB'de 3,32, ABC1'de 3,83 reytingle beşinci sırada kalan dizi, iki kategoride de geçen haftaya göre yaklaşık bir puan kazandı. NOW'un kısa Yeraltı ön izlemesi ise AB'de 3,99 reytingle ikinciliğe kadar çıktı.

TV8'in MasterChef Türkiye'si AB'de 2,54 ile sekizinci, ABC1'de 3,04 ile yedinci oldu ama Total listesine giremedi. Gündüz kuşağında Müge Anlı ile Tatlı Sert, Total'de 4,17 ve ABC1'de 4,41 reytingle akşam dizilerinin arasına sıkışmayı bu hafta da başardı.

Üç kategoride ilk 10'a giren yapımlar da belli. İşte 1 Ekim Perşembe günü Total, AB ve ABC1 listeleri...

1 Ekim Perşembe Total reyting sonuçları

1. Sevdiğim Sensin (Star TV) - 4,98

2. Güneşin Doğduğu Yer (ATV) - 4,78

3. Halef: Köklerin Çağrısı (NOW) - 4,73

4. Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV) - 4,17

5. Yeraltı Ön İzleme (NOW) - 3,89

6. Esra Erol'da (ATV) - 3,76

7. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber (NOW) - 3,57

8. Halef: Köklerin Çağrısı Özet (NOW) - 3,24

9. Güneşin Doğduğu Yer Özet (ATV) - 3,23

10. Sevdiğim Sensin Özet (Star TV) - 3,12

1 Ekim Perşembe AB reyting sonuçları

1. Güneşin Doğduğu Yer (ATV) - 4,32

2. Yeraltı Ön İzleme (NOW) - 3,99

3. Sevdiğim Sensin (Star TV) - 3,53

4. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber (NOW) - 3,35

5. Halef: Köklerin Çağrısı (NOW) - 3,32

6. Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV) - 3,26

7. Halef: Köklerin Çağrısı Özet (NOW) - 2,61

8. MasterChef Türkiye (TV8) - 2,54

9. ATV Ana Haber (ATV) - 2,34

10. Güneşin Doğduğu Yer Özet (ATV) - 2,29

1 Ekim Perşembe ABC1 reyting sonuçları

1. Güneşin Doğduğu Yer (ATV) - 4,92

2. Sevdiğim Sensin (Star TV) - 4,62

3. Yeraltı Ön İzleme (NOW) - 4,41

4. Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV) - 4,41

5. Halef: Köklerin Çağrısı (NOW) - 3,83

6. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber (NOW) - 3,75

7. MasterChef Türkiye (TV8) - 3,04

8. Esra Erol'da (ATV) - 2,96

9. Sevdiğim Sensin Özet (Star TV) - 2,92

10. Güneşin Doğduğu Yer Özet (ATV) - 2,88

Üç listenin hiçbirinde Muhtemel Aşk'ın adı yok. Show TV dizisinin gelecek perşembe nasıl bir sonuç alacağı şimdiden merak konusu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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