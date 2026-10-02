4 Dizinin Kapıştığı Gece Final İddiasıyla Anılan Dizi İlk 10'a Giremedi: 1 Ekim Reyting Sonuçları Belli Oldu!
1 Ekim Perşembe reyting sonuçları belli oldu. Star TV'de Sevdiğim Sensin, ATV'de Güneşin Doğduğu Yer, NOW'da Halef: Köklerin Çağrısı ve Show TV'de Muhtemel Aşk aynı akşam ekrandaydı. Dört dizinin kıyasıya yarıştığı gecede hiçbir yapım 5 reytingi göremedi. Ama asıl konuşulan, listenin dışında kalan isim oldu.
İşte 1 Ekim Perşembe reyting sonuçları...
Final iddialarıyla anılan Muhtemel Aşk, bu kez üç kategoride de ilk 10'a giremedi.
Güneşin Doğduğu Yer, 5 reytingi göremeden AB ve ABC1'de gecenin birincisi oldu.
Halef: Köklerin Çağrısı yeni sezonun ikinci haftasında Total'de 1,43 puan yükselip üçüncü oldu.
Üç kategoride ilk 10'a giren yapımlar da belli. İşte 1 Ekim Perşembe günü Total, AB ve ABC1 listeleri...
1 Ekim Perşembe Total reyting sonuçları
1. Sevdiğim Sensin (Star TV) - 4,98
2. Güneşin Doğduğu Yer (ATV) - 4,78
3. Halef: Köklerin Çağrısı (NOW) - 4,73
4. Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV) - 4,17
5. Yeraltı Ön İzleme (NOW) - 3,89
6. Esra Erol'da (ATV) - 3,76
7. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber (NOW) - 3,57
8. Halef: Köklerin Çağrısı Özet (NOW) - 3,24
9. Güneşin Doğduğu Yer Özet (ATV) - 3,23
10. Sevdiğim Sensin Özet (Star TV) - 3,12
1 Ekim Perşembe AB reyting sonuçları
1. Güneşin Doğduğu Yer (ATV) - 4,32
2. Yeraltı Ön İzleme (NOW) - 3,99
3. Sevdiğim Sensin (Star TV) - 3,53
4. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber (NOW) - 3,35
5. Halef: Köklerin Çağrısı (NOW) - 3,32
6. Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV) - 3,26
7. Halef: Köklerin Çağrısı Özet (NOW) - 2,61
8. MasterChef Türkiye (TV8) - 2,54
9. ATV Ana Haber (ATV) - 2,34
10. Güneşin Doğduğu Yer Özet (ATV) - 2,29
1 Ekim Perşembe ABC1 reyting sonuçları
1. Güneşin Doğduğu Yer (ATV) - 4,92
2. Sevdiğim Sensin (Star TV) - 4,62
3. Yeraltı Ön İzleme (NOW) - 4,41
4. Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV) - 4,41
5. Halef: Köklerin Çağrısı (NOW) - 3,83
6. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber (NOW) - 3,75
7. MasterChef Türkiye (TV8) - 3,04
8. Esra Erol'da (ATV) - 2,96
9. Sevdiğim Sensin Özet (Star TV) - 2,92
10. Güneşin Doğduğu Yer Özet (ATV) - 2,88
Üç listenin hiçbirinde Muhtemel Aşk'ın adı yok. Show TV dizisinin gelecek perşembe nasıl bir sonuç alacağı şimdiden merak konusu.
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