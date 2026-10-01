Sezonun İlk 10 Reytingi Geldi, Rakibi 1 Reyting Bile Alamadı: 30 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları Belli Oldu
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30 Eylül Çarşamba reyting sonuçları açıklandı.
Çarşamba akşamının reyting yarışında iki yeni dizi arasındaki makas iyice açıldı. Show TV'nin Sevdan Bir Ateş'i 4. bölümüyle üç kategoride de zirveyi bırakmazken ABC1'de 10 barajını aştı. Finale bir hafta kalan Aşk ve Taht ise AB'de 1 reytingin altına indi.
İşte 30 Eylül Çarşamba reyting sonuçları...
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Sevdan Bir Ateş, ABC1'de 10,06 reytingle sezonun ilk 10 reytingini aldı.
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Final kararı verilen Aşk ve Taht, AB'de 0,86 reytingle 18. sıraya geriledi.
Aşk ve Taht, yalnızca 5 bölümle 7 Ekim Çarşamba akşamı ekrana veda edecek.
30 Eylül Çarşamba TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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