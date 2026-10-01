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Sezonun İlk 10 Reytingi Geldi, Rakibi 1 Reyting Bile Alamadı: 30 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları Belli Oldu

Sezonun İlk 10 Reytingi Geldi, Rakibi 1 Reyting Bile Alamadı: 30 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları Belli Oldu

yerli dizi Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
01.10.2026 - 10:45
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30 Eylül Çarşamba reyting sonuçları açıklandı.

Çarşamba akşamının reyting yarışında iki yeni dizi arasındaki makas iyice açıldı. Show TV'nin Sevdan Bir Ateş'i 4. bölümüyle üç kategoride de zirveyi bırakmazken ABC1'de 10 barajını aştı. Finale bir hafta kalan Aşk ve Taht ise AB'de 1 reytingin altına indi. 

İşte 30 Eylül Çarşamba reyting sonuçları...

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Sevdan Bir Ateş, ABC1'de 10,06 reytingle sezonun ilk 10 reytingini aldı.

Sevdan Bir Ateş, ABC1'de 10,06 reytingle sezonun ilk 10 reytingini aldı.

Murat Ünalmış ile Özge Özacar'ın Mirza ve Leyla olarak başrollerini paylaştığı Sevdan Bir Ateş, yeni bölümüyle de rakiplerine göz açtırmadı. Dizi Total'de 9,68, AB'de 8,36, ABC1'de ise 10,06 reytingle üç listenin de birinci sırasına yerleşti.

Geçen hafta ABC1'de 9,51 ile 10 sınırına dayanan dizi, bu hafta barajı aşarak sezonun ilk çift haneli reytingine ulaştı. Total'de de yükseliş sürdü: 3. bölümde 8,85 olan Total reytingi 9,68'e çıktı. AB'de ise tablo yatay kaldı; dizi geçen haftaki 8,40'ın hemen altında, 8,36'da tamamladı.

Final kararı verilen Aşk ve Taht, AB'de 0,86 reytingle 18. sıraya geriledi.

Final kararı verilen Aşk ve Taht, AB'de 0,86 reytingle 18. sıraya geriledi.

Aynı akşamın öbür yüzünde ATV'nin dönem dizisi vardı. Akın Akınözü'nün Alaaddin Keykubat'ı canlandırdığı Aşk ve Taht, 4. bölümünde Total'de 1,18 ile 20., AB'de 0,86 ile 18., ABC1'de ise 1,13 ile 17. oldu.

Üstelik düşüş tek kategoride değil. Geçen hafta Total'de 1,62 ile 14. sırada yer alan dizi altı basamak birden kaybetti. AB'de 1,47'den 0,86'ya, ABC1'de ise 1,45'ten 1,13'e indi. Böylece Total'de iki dizi arasındaki fark 8 kata çıktı.

Aşk ve Taht, yalnızca 5 bölümle 7 Ekim Çarşamba akşamı ekrana veda edecek.

Aşk ve Taht, yalnızca 5 bölümle 7 Ekim Çarşamba akşamı ekrana veda edecek.

Dizi için erken final kararı, ilk bölümlerin 1'li reytinglerde kalmasının ardından verilmişti. Bu hesapla dün akşam yayınlanan bölüm, finalden önceki son bölüm oldu. Peki final bölümü izleyiciyi yeniden ekran başına toplayabilecek mi?

Aşk ve Taht'ın vedasıyla çarşamba akşamının dengesi de değişiyor. Güncel dizi takvimine göre ATV'nin çarşamba kuşağında yeni bir dizi bulunmuyor. Ekranda Show TV'nin Sevdan Bir Ateş'i ile NOW'un Yeraltı'sı kalıyor. Üstelik Yeraltı, 2. sezonuna tam da Aşk ve Taht'ın final yapacağı 7 Ekim akşamı başlıyor. Sevdan Bir Ateş'in zirvedeki yerini koruyup koruyamayacağı da bu yeni rekabetle belli olacak.

30 Eylül Çarşamba TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları:

30 Eylül Çarşamba TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları:

Sevdan Bir Ateş

TOTAL: 9,68 (1)

AB: 8,36 (1)

ABC1: 10,06 (1)

Aşk ve Taht

TOTAL: 1,18 (20)

AB: 0,86 (18)

ABC1: 1,13 (17)

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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