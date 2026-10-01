Sezonun İlk 10 Reytingi Geldi, Rakibi 1 Reyting Bile Alamadı: 30 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları Belli Oldu

Murat Ünalmış ile Özge Özacar'ın Mirza ve Leyla olarak başrollerini paylaştığı Sevdan Bir Ateş, yeni bölümüyle de rakiplerine göz açtırmadı. Dizi Total'de 9,68, AB'de 8,36, ABC1'de ise 10,06 reytingle üç listenin de birinci sırasına yerleşti.

Geçen hafta ABC1'de 9,51 ile 10 sınırına dayanan dizi, bu hafta barajı aşarak sezonun ilk çift haneli reytingine ulaştı. Total'de de yükseliş sürdü: 3. bölümde 8,85 olan Total reytingi 9,68'e çıktı. AB'de ise tablo yatay kaldı; dizi geçen haftaki 8,40'ın hemen altında, 8,36'da tamamladı.