Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da Listede: Bahis Oynadığı Gerekçesiyle 448 Yönetici PFDK'ya Sevk Edildi

Burak Doğan Aydoğan - Alanyaspor
Hüseyin Gümrükcüler - Alanyaspor
Ahmet Tuncer - Alanyaspor
Cuma Kadıoğlu - Alanyaspor
Selami Fazlıoğlu - Alanyaspor
Yakup Şimşek - Alanyaspor
Bilal Can - Amed Sportif Faaliyetler
Lezgin Yürekli - Amed Sportif Faaliyetler
Sadık Sana - Amed Sportif Faaliyetler
Mehmet Salih Arzu - Amed Sportif Faaliyetler
Rojbin Tellioğlu - Amed Sportif Faaliyetler
Mehmet Deli - Amed Sportif Faaliyetler
Remzi Özyıldız - Amed Sportif Faaliyetler
Mehmet Ali Acar - Amed Sportif Faaliyetler
Onur Mercan - Amed Sportif Faaliyetler
Mazlum Altındağ - Amed Sportif Faaliyetler
Nurettin Yıldız - Amed Sportif Faaliyetler
Ergin Başari - Amed Sportif Faaliyetler
Ronayi Binen - Amed Sportif Faaliyetler
Mehmet Begün - Amed Sportif Faaliyetler
Yılmaz Demir - Amed Sportif Faaliyetler
Mehmet Veysi Koyun - Amed Sportif Faaliyetler
Mehmet Çakmakçı - Amed Sportif Faaliyetler
Bekir Güneş - Amed Sportif Faaliyetler
Mustafa Mesut Kaya - Amed Sportif Faaliyetler
Selçuk Karadağ - Ankara Keçiörengücü
İskender Özbalta - Ankara Keçiörengücü
Abdulkadir Kazan - Ankara Keçiörengücü
Tuncay Gülel - Antalyaspor
Erhan Erdem - Antalyaspor
Emrah Çelik - Antalyaspor
Ahmet Ateş - Antalyaspor
Süleyman Çağdaş Uslu - Antalyaspor
Mehmet Ağırbayraktar - Antalyaspor
Şakir Öncül - Antalyaspor
Fatih Demirtop - Antalyaspor
İbrahim Gökhan Kasapoğlu - Antalyaspor
Ersel Çetin - Antalyaspor
Fesih Tamince - Antalyaspor
Ufuk Sezer - Antalyaspor
Rıza Perçin - Antalyaspor
Ahmet Okan Büyükballı - Antalyaspor
Bahadır Aslan - Antalyaspor
Hakan Onay - Antalyaspor
Recep Bayraktar - Antalyaspor
Ali Çan - Antalyaspor
Murat Şimşek - Antalyaspor
Burak Uysaloğlu - Antalyaspor
Cesur Burak Akar - Antalyaspor
Bahadır Haktanır - Antalyaspor
Dağlar Ekşi - Antalyaspor
Akın Tatlıpınar - Antalyaspor
Aytaç Altay - Antalyaspor
Gökhan Kestiroğlu - Antalyaspor
Özgür Kızıllar - Bandırmaspor
Oğuz Kır - Bandırmaspor
Onur Göçmez - Bandırmaspor
Özgün Eren - Bandırmaspor
Samed Kocaman - Bandırmaspor
Yunus Düzmekik - Bandırmaspor
Mustafa Der - Bandırmaspor
Uğur Maral - Bandırmaspor
Göker Duru - Bandırmaspor
Cem Erer - Bandırmaspor
Özel Aydın - Bandırmaspor
Sami Can Eken - Bandırmaspor
Mehmet Özbay - Bandırmaspor
Gökhan Tunç - Bandırmaspor
Mert Balıkçı - Bandırmaspor
Onur Çon - Bandırmaspor
Ünsal Yamaner - Bandırmaspor
Rahim Özdemir - Bandırmaspor
Sadi Kilercioğlu - Bandırmaspor
Özenç Batımor - Bandırmaspor
Hakan Hulusi Kaya - Bandırmaspor
Tezcan Aslan - Bandırmaspor
Mert Nasıroğlu - Batman Petrolspor
Tarkan Ser - Beşiktaş
Kerem Gürel - Beşiktaş
Fırat Fidan - Beşiktaş
Miraç İltuğ Sungur - Beşiktaş
Kadir Kılıç - Beşiktaş
Mustafa Mollaoğlu - Beşiktaş
Hakan Daltaban - Beşiktaş
İbrahim Kemal Barış Dillioğlu - Beşiktaş
Enis Ulusoy - Beşiktaş
Serhan Çetinsaya - Beşiktaş
Mehmet Onur Sönmez - Bodrum FK
Mustafa Kara - Bodrum FK
Kamil Bacı - Bodrum FK
Berdan Köroğlu - Bodrum FK
Mahmut Deniz - Bodrum FK
Selim Caner - Bodrum FK
Arif Özçınar - Bodrum FK
Uğur Çilingiroğlu - Bodrum FK
Coşkun Aras - Bodrum FK
Serhat Dayanç - Bodrum FK
Ufuk Kaya - Bodrum FK
Yiğit Demir - Bodrum FK
Murat Şengül - Bodrum FK
Nejdet Baştuğ - Bodrum FK
Nurettin Avdan - Bodrum FK
Birol Ahi - Bodrum FK
İbrahim Çakır - Bodrum FK
Barış Ilgın - Bodrum FK
Hüseyin Gözütok - Bodrum FK
Serdar Söylemez - Bodrum FK
Nafiz Doğan - Bodrum FK
Cemal Demirci - Bodrum FK
Tayyar Gündoğan - Bodrum FK
Mesut Durateymur - Bodrum FK
Göksel Çamlı - Bodrum FK
Can Öztüzün - Bodrum FK
Murat Önder - Bodrum FK
İbrahim Meral - Bodrum FK
Eyüp Danacı - Bodrum FK
Halil Durmaz - Bodrum FK
Süleyman Nafiz Tekgül - Bodrum FK
Caner Tuna - Bodrum FK
Hadi Türk - Bodrum FK
Halil Eser - Bodrum FK
İsmet Özsarsılmaz - Bodrum FK
Hüseyin Karaca - Bodrum FK
Fatih Murat Yıldız - Bodrum FK
Kenan Altundağ - Boluspor
Hüseyin Tayşi - Boluspor
Murat Şabablı - Boluspor
Ragıp Kaan Semercioğlu - Boluspor
Alper Altuntaş - Boluspor
Abdullah Onur - Boluspor
Serkan Süzgen - Boluspor
Oktay Türk - Boluspor
Halil İbrahim Yavaş - Boluspor
Ali Şen - Boluspor
Ali Gürsoy - Boluspor
İsmail Duru - Boluspor
Suat Çelen - Boluspor
Haşim Erdoğan - Boluspor
Fuat Tut - Boluspor
Ahmet Ufuk Güler - Boluspor
Çetin Uç - Boluspor
Furkan Gökhan Çiçekdenk - Boluspor
Tolga Becikoğlu - Boluspor
Naci Tolga Türkar - Boluspor
Abdulkadir Kılıç - Boluspor
Caner Yıldırım - Boluspor
Ufuk Alın - Boluspor
Abdullah Ayarcan - Boluspor
Mahmut Çimender - Boluspor
Kamuran Avcı - Boluspor
Hakan Özsoy - Boluspor
Ahmet Topaloğlu - Boluspor
Maksut Beykoz - Boluspor
Aykut Sanver - Boluspor
Ahmet Uzunoğlan - Boluspor
Efehan Bayrak - Boluspor
Alper Alan - Boluspor
Kemal Sinan Haydaroğlu - Boluspor
Mevlüt Safa Özçelik - Boluspor
Ali Reha Özçelik - Boluspor
Oğuzhan Özçelik - Boluspor
Faruk Bakgör - Bursaspor
Mustafa Dişlon - Bursaspor
Samet İlhan - Bursaspor
Metin Alp - Bursaspor
Emre Planalı - Bursaspor
Tamer İşler - Bursaspor
Tolga Kayaer - Bursaspor
Eren Şengüzel - Bursaspor
İsmail Ediz Öztürk - Bursaspor
Enes Çelik - Bursaspor
Talha Temur Han - Bursaspor
Hayrettin Gülgüler - Bursaspor
Mustafa Ermiş - Bursaspor
Ali Ağır - Bursaspor
Yasin Tünbek - Bursaspor
İsmail Ertekin - Bursaspor
Yalçın Cambaz - Bursaspor
Fatih Bakoğlu - Çaykur Rizespor
Tolga Hasan Toptan - Çaykur Rizespor
Nurullah Haşimoğlu - Çaykur Rizespor
Celil Güner - Çaykur Rizespor
Ceyhun Kazancı - Çaykur Rizespor
Semih Fatih Kızıltan - Çaykur Rizespor
Mehmet Ömeroğlu - Çaykur Rizespor
Aytekin Kalender - Çaykur Rizespor
Serkan Karavin - Çaykur Rizespor
Ahmet Yılmaz Zehiroğlu - Çaykur Rizespor
Mikail Turgut - Çaykur Rizespor
Recep Ali Avcı - Çaykur Rizespor
Mustafa Çilingiroğlu - Çaykur Rizespor
Mutlu Çıtak - Çorum FK
Mustafa Ercan - Çorum FK
Hasan Serdar Yılmaz - Çorum FK
Serdar Koçak - Çorum FK
Baran Korkmazoğlu - Çorum FK
Selçuk Yavuz - Erzurumspor FK
Avni Akdemir - Erzurumspor FK
Ahmet Dal - Erzurumspor FK
Murat Urkuç - Erzurumspor FK
Mustafa Aygün - Erzurumspor FK
Erdem Bentoğlu - Erzurumspor FK
Mehmet Mutlu - Erzurumspor FK
Burakhan Burucu - Erzurumspor FK
Emre Aytekin - Erzurumspor FK
Melikşah Tekin - Erzurumspor FK
Oktay Tüzen - Eyüpspor
Gürkan Palavuz - Eyüpspor
Dursun Ali Akyıldız - Eyüpspor
Önder Oktugan - Eyüpspor
Yasin Akyüz - Eyüpspor
Taylan Şen - Eyüpspor
Eren Ali Dişli - Fenerbahçe
Bekir İrdem - Fenerbahçe
Erdem Sezer - Fenerbahçe
Emir Aral - Galatasaray
Özgür Işıtan Gün - Galatasaray
Ali Yüce - Galatasaray
Maruf Güneş - Galatasaray
Hüseyin Ural Aküzüm - Galatasaray
Mehmet Fatih Konuk - Gaziantep FK
Ali Kumru - Gaziantep FK
Mehmet Korkmaz - Gaziantep FK
Serhat Tümer - Gaziantep FK
Cevat Güllü - Gaziantep FK
Ferit Güney Dağdeviren - Gaziantep FK
Halil İbrahim Küsbeoğlu - Gaziantep FK
Adnan Öztürk - Gaziantep FK
Batıkan Erkan Tural - Gaziantep FK
Zeki Ormanlı - Gaziantep FK
Bülent İngeç - Gaziantep FK
Mehmet Erim Arıkan - Gaziantep FK
Mehmet Yeşilmen - Gaziantep FK
Doğan Öztürk - Gaziantep FK
İlke İğrek - Gençlerbirliği
Fatih Göçer - Gençlerbirliği
Hazım Kahramaner - Gençlerbirliği
Mehmet Soylu - Gençlerbirliği
Mehmet Hakan Onkur - Gençlerbirliği
Serdar Gür - Gençlerbirliği
İsmail İlker Çolak - Gençlerbirliği
Emre Gökdemir - Gençlerbirliği
Özgür Durşen - Gençlerbirliği
Abdülvahit Vardar - Gençlerbirliği
Sezgin Özkan - Gençlerbirliği
Burak Berkay Özsu - Gençlerbirliği
Oktay Yüksel - Gençlerbirliği
Harun Erol - Gençlerbirliği
İsmail Geliç - Gençlerbirliği
Tayfun Bağlan - Gençlerbirliği
Murat Aras - Gençlerbirliği
Mustafa Yurtsever - Gençlerbirliği
Gün Emre İçer - Gençlerbirliği
Adem Becerikli - Gençlerbirliği
Coşkun Balkan - Gençlerbirliği
Murat Güneş - Gençlerbirliği
Tolga Topcuoğlu - Gençlerbirliği
Tolga Arslan - Gençlerbirliği
Ümit Utaş - Gençlerbirliği
Sinan Öznur - Göztepe
Enes Memiş - Göztepe
Barış Hocaoğlu - Göztepe
Muhammet İsmail Sağlam - Iğdır FK
Uğur Ünsal - İstanbul Başakşehir FK
Muhammet Mete - İstanbulspor
Coşku Alparslan - İstanbulspor
Giray Kavazoğlu - İstanbulspor
Ömer Sarıalioğlu - İstanbulspor
Hasan Koçyiğit - İstanbulspor
Tolga Turan - İstanbulspor
Musa Kazım Engin - İstanbulspor
Burhan Genç - Karagümrük FK
Yusuf Güzel - Karagümrük FK
Selim Uçar - Karagümrük FK
Emre Uçar - Karagümrük FK
Kadir Uçar - Karagümrük FK
Metin Bozyiğit - Karagümrük FK
Gürkan Karaboğaz - Karagümrük FK
Rıza Erkut Yurdemi - Kayserispor
Seyit Mutier - Kayserispor
Seyit Halil Turgut - Kayserispor
Savaş Balıkkuşu - Kayserispor
İsmail Eğin - Kayserispor
Furkan Güven - Kayserispor
Emir Akpınar - Kayserispor
Samet Koç - Kayserispor
Okan Yıldırım - Kocaelispor
Halil Yüksel - Kocaelispor
Vural Yıldız - Kocaelispor
Mehmet Kördemir - Kocaelispor
Ekin Akyollu - Kocaelispor
Enes Taban - Kocaelispor
Mert Kavşut - Kocaelispor
İsmail Al - Kocaelispor
Uğur Şahin - Kocaelispor
Kamil Sert - Kocaelispor
Tarık Gürgen - Kocaelispor
Hakan Özsoy - Kocaelispor
Atakan Yavuz - Kocaelispor
Orçun Aygül - Kocaelispor
Özcan Çeliktir - Kocaelispor
Harun Kaya - Kocaelispor
Orhan Dönmez - Kocaelispor
Sait Ertuğ - Kocaelispor
Hakan Büyük - Kocaelispor
Murat Seymen - Kocaelispor
Altan Temirtaş - Kocaelispor
Muhammet Ali Atasever - Konyaspor
Ali Aydınalp - Konyaspor
Remzi Mert Selek - Konyaspor
Erol Uçmazbaş - Konyaspor
Ramazan Çat - Konyaspor
Osman Serper - Konyaspor
Cihangir Burak Tanoğlu - Konyaspor
Mahmut Karaca - Konyaspor
Kerem Öten - Konyaspor
Osman Öztürk - Konyaspor
Şükrü Fuat Şahin - Manisa FK
Berkan Onur - Manisa FK
Ali Kazım Berber - Manisa FK
Faik Kav - Manisa FK
Yasin Çınar - Manisa FK
Zafer Şentürk - Manisa FK
Tevfik Erand - Manisa FK
Engin Anlı - Manisa FK
Osman Işık - Manisa FK
Yaşar Polat - Manisa FK
Hayrullah Tepeli - Manisa FK
Oğuzhan Dinç - Manisa FK
Burak Işıklar - Manisa FK
Onur Pekbayık - Manisa FK
Anıl Zeynel Yavuz - Manisa FK
Nadir Uzbasan - Manisa FK
Ali İner - Manisa FK
Murat Taşkıran - Manisa FK
İsa Yavaş - Manisa FK
Serkan İşyapan - Manisa FK
Kahraman Akkal - Manisa FK
Muzaffer Esenkaya - Manisa FK
Onur Peyn irci - Manisa FK
Kadri Güngüler - Manisa FK
Serkan Malay - Manisa FK
Mustafa Ali Gerdan - Manisa FK
Tarık Eroğlu - Manisa FK
Erdem Özkan - Manisa FK
Görkem Saraç - Manisa FK
Mustafa Pekçetin - Manisa FK
Abdulkadir Kalkan - Mardin 1969 Spor
İbrahim Halil Yiğit - Mardin 1969 Spor
Polat Kasap - Mardin 1969 Spor
Yusuf Aşar - Mardin 1969 Spor
Mahmut Aşar - Mardin 1969 Spor
Miraç Murat Kaya - Mardin 1969 Spor
Yaşar Bozan - Mardin 1969 Spor
Abdulkadir Seviş - Mardin 1969 Spor
Necmeddin Nas - Mardin 1969 Spor
Rıdvan Aşar - Mardin 1969 Spor
Rıdvan Aktürk - Mardin 1969 Spor
Rakan Keleş - Mardin 1969 Spor
Ramazan Asan - Mardin 1969 Spor
Cahit Alkan - Muğlaspor
Ahmet Niyazi Çağlar - Muğlaspor
Serdar Sıtkı Gürsoy - Muğlaspor
Hüseyin Özcan - Muğlaspor
Ali Çakır - Muğlaspor
Mehmet Kuray - Muğlaspor
Ceyhun Aydınlı - Muğlaspor
Şahin Kırkan - Muğlaspor
Abdullah Eskişiharlı - Muğlaspor
Hasan Keskin - Muğlaspor
Nuri Gültekin - Muğlaspor
Ömer Kızılkaya - Muğlaspor
Sercan Atasoy - Muğlaspor
Gökhan Uz - Muğlaspor
Mustafa Çömez - Muğlaspor
Hakan Özcan - Muğlaspor
Ege Erman Tölek - Muğlaspor
Mehmet Bülbül - Pendikspor
Yunus Şahin - Pendikspor
Yavuz Yıldırım - Pendikspor
Erdem Yağcı - Pendikspor
Bülent Aksu - Pendikspor
Onur Durasi - Pendikspor
Ali Asal - Samsunspor
Seyit Ali Kindan - Samsunspor
Giray Şen - Samsunspor
Rıfat Yılmaz - Samsunspor
Serkan Kaya - Samsunspor
Gökhan Kutlu - Samsunspor
Zafer Erdoğan - Samsunspor
Esat Emir Cevahir - Sarıyer
Mert Hacısüleymanoğlu - Sarıyer
Ahmet Emre Yaldız - Sarıyer
Hikmet Burak Bıçakcı - Sarıyer
Adem Vurmaz - Sarıyer
Ümit Kapıcıoğlu - Sarıyer
Vedat Demir - Sarıyer
Muharrem Yavuz - Sarıyer
Murat Kul - Sarıyer
Bayram Hayri Tansık - Sarıyer
Gürkan Evrankaya - Sarıyer
Serkan Torun - Sarıyer
Teoman Kıran - Sarıyer
Zafer Öztürk - Sarıyer
Oğuzhan Köseoğlu - Sarıyer
Serhat Köklüer - Sarıyer
Osman Yıldız - Sarıyer
Ali Osman Delihasan - Sarıyer
Eyüp Gül oğlu - Sarıyer
Zafer Kurt - Sarıyer
Berkant Demir - Sarıyer
Yasin Ocak - Sivasspor
Mücahid Yıldız - Sivasspor
Mustafa Kurbanoğlu - Sivasspor
Emre Özgü - Sivasspor
Doğukan Hüseyin Otyakmaz - Sivasspor
Yalçın Orhan - Trabzonspor
Zeyyat Kafkas - Trabzonspor
Murat İskender - Trabzonspor
Kemal Ertürk - Trabzonspor
Taner Fikret Saral - Trabzonspor
Lokman Sadıklar - Trabzonspor
Şenol Kaynar - Trabzonspor
Ertuğrul Doğan - Trabzonspor
Abdulkadir Ferda Başkan - Trabzonspor
Semih Hekimoğlu - Trabzonspor
Derviş Köz - Trabzonspor
İbrahim Şahinkaya - Trabzonspor
Ceyhun Eskici - Trabzonspor
Alper Sarısoy - Ümraniyespor
Rıdvan Erbaş - Ümraniyespor
Ünal Memiç - Ümraniyespor
Oğuzhan Gündüz - Ümraniyespor
Sait Serhat Hanoğlu - Van Spor FK
Mehmet Emin Öker - Van Spor FK
Yunus Aytürk - Van Spor FK
Emrah Dağ - Van Spor FK
Yunus Emre Aykaç - Van Spor FK
Adil Kıyak - Van Spor FK
Orhan Yıldırım - Van Spor FK
Burak Bucut - Van Spor FK
Ercan Dülger - Van Spor FK
Ulaş Sofracı - Van Spor FK
Özgür İreç İlhan - Van Spor FK
Gökhan Bayramoğlu - Van Spor FK
Sezai Maral - Van Spor FK
Ömer Deniz - Van Spor FK
Kubilay Önay - Van Spor FK
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