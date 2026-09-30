Güllü ile Kızı Tuğyan Arasındaki Yeni Ses Kaydı Ortaya Çıktı: "Senin Gücünü Hazmedemiyorum" Sözü Gündem Oldu!

Son ses kaydı, ilk duruşmaya bir gün kala ATV Haber'de yayınlandı. Kayıtta Tuğyan, annesiyle neden kavga ettiklerini şu sözlerle anlatıyor: 'Bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum, sen de beni. Ben senin gücünü hazmedemiyorum, sen de benim gücümü hazmedemiyorsun. Bu hayatta en çok sen beni kıskanıyorsun, ben de seni kıskanıyorum.'

Güllü'nün kızına verdiği cevap ise yürek burkuyor: 'Sen benim doğurduğumsun, canımsın. Bak şu etimsin, etim. Milleti bırak.'

Konuşmanın devamında Tuğyan, 'Biz en son ne zaman aile olduk?' diye soruyor ve birlikte göründükleri anların gerçeği yansıtmadığını söylüyor: 'Orada aile değildik, biz orada tiyatro yapıyorduk. İnsanlar bizi aile gibi görsün.' Kaydın hangi tarihte yapıldığı açıklanmadı.

Güllü davasının ilk duruşması 1 Ekim 2026 Perşembe günü Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, dosyadaki ses kayıtları ve görüntülerle ilgili suçlamalara hakim karşısında yanıt verecek.