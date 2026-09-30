Güllü ile Kızı Tuğyan Arasındaki Yeni Ses Kaydı Ortaya Çıktı: "Senin Gücünü Hazmedemiyorum" Sözü Gündem Oldu!
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Arabesk sanatçısı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin davada ilk duruşma öncesi yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu yargılanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile Güllü arasında geçen bir ses kaydı daha kamuoyuna yansıdı. Anne-kız arasındaki gergin konuşma, dava öncesi yeniden gündemin merkezine oturdu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Güllü, 15 yaşında düğün salonlarında başlayıp Roman havalarıyla arabeskin sevilen seslerinden biri olmuştu.
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Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin ölümü nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet istemiyle hakim karşısına çıkacak.
Güllü ile kızı Tuğyan arasındaki yeni ses kaydında Güllü'nün kızına verdiği cevap yürek burktu.
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