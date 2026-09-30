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Güllü ile Kızı Tuğyan Arasındaki Yeni Ses Kaydı Ortaya Çıktı: "Senin Gücünü Hazmedemiyorum" Sözü Gündem Oldu!

Güllü ile Kızı Tuğyan Arasındaki Yeni Ses Kaydı Ortaya Çıktı: "Senin Gücünü Hazmedemiyorum" Sözü Gündem Oldu!

Magazin Cinayet
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
30.09.2026 - 10:38
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Arabesk sanatçısı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin davada ilk duruşma öncesi yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu yargılanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile Güllü arasında geçen bir ses kaydı daha kamuoyuna yansıdı. Anne-kız arasındaki gergin konuşma, dava öncesi yeniden gündemin merkezine oturdu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Güllü, 15 yaşında düğün salonlarında başlayıp Roman havalarıyla arabeskin sevilen seslerinden biri olmuştu.

Güllü, 15 yaşında düğün salonlarında başlayıp Roman havalarıyla arabeskin sevilen seslerinden biri olmuştu.

Asıl adı Gül Tut olan Güllü, 1973'te İstanbul Beyoğlu'nda doğdu. 15 yaşında düğün salonlarında şarkı söylemeye başlayan sanatçı, 90'lı yıllarda 'Kasımpaşalı Güllü' olarak tanındı ve Roman havalarıyla fantezi müziğin sevilen isimlerinden biri oldu. Her Şeyim Oldun, Ödüm Kopuyor, Değmezmiş Sana ve Oyuncak Gibi, sanatçının en çok bilinen şarkıları arasında yer alıyor.

Güllü, 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin 6. katındaki penceresinden düşerek 51 yaşında hayatını kaybetti. Kızı Tuğyan ilk ifadesinde, annesinin Roman havası oynarken ayağının kaydığını ve açık pencereden düştüğünü söylemişti.

Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin ölümü nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet istemiyle hakim karşısına çıkacak.

Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin ölümü nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet istemiyle hakim karşısına çıkacak.

Güllü'nün ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kısa sürede derinleşti. Tuğyan Ülkem Gülter, 10 Aralık 2025'te olay gecesi evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu ve iki kişiyle birlikte gözaltına alındı, 13 Aralık'ta tutuklandı. Sultan Nur Ulu ifadesinde, Tuğyan'ın annesini bacaklarından kaldırıp aşağı ittiğini anlattı.

Ağustos başında tamamlanan iddianamede Tuğyan hakkında 'tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Bilirkişi raporunda, Tuğyan'ın annesi düşmeden saniyeler önce 'Hadi görüşürüz' dediği yer aldı. Sultan Nur Ulu hakkında ise yalan tanıklık suçundan dava açıldı.

Dosyaya giren ses kayıtları da dava sürecinde gündemden düşmedi. Ağustosta Tuğyan'ın nişanlısıyla ilgili 'Bende çıplak videoları var' dediği ileri sürülen şantaj kaydı, eylülde ise Sultan Nur Ulu'nun, Tuğyan'ın kendisine 'Yanarsam seni de yakarım, susacaksın' dediğini aktardığı kayıt ortaya çıktı. Tuğyan Ülkem Gülter ise hakkındaki suçlamaları kabul etmiyor.

Güllü ile kızı Tuğyan arasındaki yeni ses kaydında Güllü'nün kızına verdiği cevap yürek burktu.

Güllü ile kızı Tuğyan arasındaki yeni ses kaydında Güllü'nün kızına verdiği cevap yürek burktu.

Son ses kaydı, ilk duruşmaya bir gün kala ATV Haber'de yayınlandı. Kayıtta Tuğyan, annesiyle neden kavga ettiklerini şu sözlerle anlatıyor: 'Bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum, sen de beni. Ben senin gücünü hazmedemiyorum, sen de benim gücümü hazmedemiyorsun. Bu hayatta en çok sen beni kıskanıyorsun, ben de seni kıskanıyorum.'

Güllü'nün kızına verdiği cevap ise yürek burkuyor: 'Sen benim doğurduğumsun, canımsın. Bak şu etimsin, etim. Milleti bırak.'

Konuşmanın devamında Tuğyan, 'Biz en son ne zaman aile olduk?' diye soruyor ve birlikte göründükleri anların gerçeği yansıtmadığını söylüyor: 'Orada aile değildik, biz orada tiyatro yapıyorduk. İnsanlar bizi aile gibi görsün.' Kaydın hangi tarihte yapıldığı açıklanmadı.

Güllü davasının ilk duruşması 1 Ekim 2026 Perşembe günü Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, dosyadaki ses kayıtları ve görüntülerle ilgili suçlamalara hakim karşısında yanıt verecek.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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