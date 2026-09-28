Deniz Göktaş Hakim Karşısında: "Sadece Dört Cümlem İçin 88 Gündür Hücrede Tutuldum"

Gazetecilerin salona alınmadığı duruşmayı çok sayıda avukat izlemek isteyince 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin karşısındaki salon da açıldı; duruşma bu ek salondan SEGBİS üzerinden takip edilebildi. Hâkim, iddianamedeki suçlamaları okurken Göktaş'ın stand-up gösterisindeki esprileri de tek tek okudu. Ancak salonun kalabalık ve havasız olması, dışarıdan gelen yoğun ses nedeniyle hâkimin sesi duyulamadı.

Tutuklandığı günden bu yana kamuoyunda 'kuyu tipi' olarak bilinen cezaevinde güneş görmeden hücrede tutulduğunu anlatan Göktaş, savunmasına şöyle başladı:

'Sadece dört cümlem için 88 gündür hücrede tutuldum. Bir komedyen olarak bu benim için gurur verici, işime olan inancım arttı. Ama bir vatandaş olarak bu durum, ülkemdeki ifade özgürlüğü açısından üzücü. Benim tek korkum, tutuklanmamın başka komedyenlerin korkmasına neden olması.

Ben bu dört cümle YouTube'da yayınlanınca suçlandım. Ama ben bunları Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda söyledim ve alkışlandım. Hatta bunları 197 kez gösterilerimde söyledim, bu oyunu 100 binden fazla seyirci izledi. Bu 100 binden fazla seyirci, Türkiye'nin farklı illerindeki salonlarda bu gösteriyi izledi ve bir kez bile şikâyet edilmedim. Bu insanların hiçbiri gösteriden şikâyet etmedi, tek şikâyet bilet bulunamamasıydı.'