Deniz Göktaş Hakim Karşısında: "Sadece Dört Cümlem İçin 88 Gündür Hücrede Tutuldum"
Stand-up gösterisi 'Ölü Deniz' nedeniyle 3 Temmuz'dan bu yana tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş, bugün (28 Eylül) ilk kez hâkim karşısına çıktı. İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Göktaş hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' (TCK 299), 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' (TCK 216) ve 'suçu ve suçluyu övme' (TCK 215) suçlamalarıyla 12 yıl 2 aya kadar hapis isteniyor.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yoğun güvenlik önlemleri altında görülen duruşma, Göktaş'ı Çorlu'daki Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden getiren aracın yağmur nedeniyle gecikmesi yüzünden yaklaşık bir saat geç başladı. MLSA Dava Takip'in duruşmadan aktardığı bilgilere göre Göktaş, savunmasında tutuklandığı günden bu yana yaşadıklarını tek tek anlattı.
Göktaş, aynı esprileri 197 gösteride 100 binden fazla seyirci önünde yaptığını ve tek bir şikâyet almadığını söyledi
İltica iddiasını reddeden Göktaş, havalimanında polislerin kendisine "Niye döndün?" dediğini anlattı
Göktaş, üç kez reddetmesine rağmen Kılıçdaroğlu ile zorla görüştürüldüğünü söyledi
Göktaş, 'diktatör' şakasının arkasında durdu: "Erdoğan, bu ülkede yapılan her türlü politik şakanın birinci derecede sorumlusudur"
CİMER'e 185 şikâyet gittiğini söyleyen Göktaş, bazı şikâyetlerde idamının istendiğini anlattı
Göktaş, iddianamedeki 'dört kitap' ve dalgıç esprilerinin neden suç sayıldığını anlamadığını söyledi
Beraat ve tahliyesini talep eden Göktaş: "Stand-up gösterimin süresinin 24 katı kadar cezaevinde kaldım"
Gazeteci Ahmet Şık da hâkimin Göktaş'a "Bitir artık" dediği anı paylaştı
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