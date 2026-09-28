Bir Bölgenin Birkaç Yıl İçinde Pahalı Bir Bölgeye Dönüşmesine Yol Açan 8 Etken

Şehir haritasında bir rüzgâr esiyor ve dün yüzüne bakılmayan sokaklar bir anda influencer'ların, yeni nesil mekânların ve kentsel dönüşümün başkenti oluveriyor! Peki bu durum tamamen bir tesadüf mü, yoksa adım adım yaklaşan bir trendin habercisi mi? İşte bir semtin kaderini birkaç yılda değiştirip değerine değer katan o detaylar: