Bir Bölgenin Birkaç Yıl İçinde Pahalı Bir Bölgeye Dönüşmesine Yol Açan 8 Etken
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Şehir haritasında bir rüzgâr esiyor ve dün yüzüne bakılmayan sokaklar bir anda influencer'ların, yeni nesil mekânların ve kentsel dönüşümün başkenti oluveriyor! Peki bu durum tamamen bir tesadüf mü, yoksa adım adım yaklaşan bir trendin habercisi mi? İşte bir semtin kaderini birkaç yılda değiştirip değerine değer katan o detaylar:
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1. Ulaşım ağı genişler.
2. Nitelikli butik işletmeler açılır.
3. Binalar yenilenir.
4. Komşu merkezler doygunluğa ulaşır.
5. Kurumsal yatırımlar hız kazanır.
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6. Altyapı ve çevre düzenlemeleri artar.
7. Popüler kültürde görünürlük kazanır.
8. İmar planları ve yatırımlar şekillenir.
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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