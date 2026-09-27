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Dünyanın Farklı Ülkelerinde Hesap Ödeme Konusunda Karşımıza Çıkan 10 İlginç Gelenek

etiket Dünyanın Farklı Ülkelerinde Hesap Ödeme Konusunda Karşımıza Çıkan 10 İlginç Gelenek

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Editörü
27.09.2026 - 17:01
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Yurt dışında bir restorana gittiğinizde hesabın nasıl ödenmesi gerektiğini hiç düşündünüz mü? 'Nasıl olsa herkes kendi yediğini öder' deyip geçmeyin! Bazı ülkelerde hesabı ikiye bölmek büyük bir kabalık sayılırken, bazılarında ise adisyonu kapmak için masada adeta küçük bir savaş çıkıyor. Fransa'dan Güney Kore'ye, duyduğunuzda aşırı şaşıracağınız 10 farklı hesap ödeme ritüeli!

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1. Çin

1. Çin

Çin’de bir restorandaysanız ve yandaki masada insanlar adisyonu kapmak için birbirini itip kakıyorsa sakin olun, polis çağırmayın.

Çin kültüründe hesabı ödemeye istekli görünmek devasa bir itibar meselesi. Hesabı bölüşmeyi teklif etmek ise karşı tarafa 'Senin bunu ödeyecek gücün yok' mesajı veriyor.

2. İspanya ve İtalya

2. İspanya ve İtalya

İspanyol veya İtalyan arkadaşlarınızla masadaysanız ve yediğiniz tek bir dilim pizzanın hesabını yapmaya kalkarsanız size uzaylıymışsınız gibi bakabilirler.

Bu kültürlerde hesabı kuruşu kuruşuna bölmek aşırı soğuk karşılanıyor. Bunun yerine 'La Ronda' veya 'Giro' devreye giriyor: Bu turu sen ödersin, bir sonraki mekânda diğeri öder. Kimse kimsenin ne kadar içtiğinin çetelesini tutmaz.

3. Güney Kore

3. Güney Kore

Konfüçyüs geleneklerinin hâlâ dimdik ayakta olduğu Güney Kore’de masadaki hiyerarşi her şey demek.

Masada yaşça en büyük, şirkette pozisyonu en yüksek veya gruptaki en kıdemli kişi kimse, hesap otomatik olarak ona yazıyor. Gençlerin veya alt kademedekilerin cüzdanına davranması büyük saygısızlık. Kore'de büyümek biraz pahalıya patlıyor anlayacağınız!

4. Almanya ve Hollanda

4. Almanya ve Hollanda

İşte o meşhur 'Alman Usulü' tanımının ana vatanı! İlk randevunuzda bile olsanız Almanya veya Hollanda'da garson masaya geldiğinde ilk sorusu şu oluyor: 'Birlikte mi, ayrı mı?' Herkes sadece kendi yediği şnitzelin, içtiği sodanın parasını öder.

5. Fransa

5. Fransa

Fransızlar yemek işini bir sanat olarak gördüğü için, yemeğin sonunda garsonu çağırıp 'Ben salata yedim, o biftek yedi' muhabbetine girmenize aşırı gıcık olurlar.

Fransa’da kural net: Ya gruptan biri tüm hesabı cömertçe üstlenir ya da toplam tutar kişi sayısına eşit olarak bölünür. Kimin ne yediğinin çetelesini tutmak masadaki o Fransız zarafetini yerle bir ediyor.

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6. Japonya

6. Japonya

Japonya'da masada hesap kavgasına tutuşmak son derece kaba bir davranış. Peki misafirini ağırlamak isteyen bir Japon ne yapıyor? Yemeğin sonuna doğru çaktırmadan 'Bir lavaboya gidip geleyim' diyerek masadan kalkıyor ve kasaya gidip hesabı sessizce kapatıyor. Yemek bittiğinde masaya adisyon bile gelmiyor.

7. Orta Doğu

7. Orta Doğu

Orta Doğu kültüründe birinin davetlisi olarak masadaysanız ve hesabı ödemeye kalkarsanız, ev sahibine hakaret etmiş olursunuz. Burada hesabı ödemek bir yetki ve misafirperverlik göstergesi. Eğer karşı taraf hesabı ödemek için çok fazla diretirse, kriz genellikle 'Tamam bu seferlik sen öde ama bir sonrakinde bendensin' diyerek çözülüyor.

8. ABD ve Kanada

8. ABD ve Kanada

Kuzey Amerika'da adisyonda gördüğünüz rakama güvenip bütçe planlaması yaparsanız kasanın önünde şok geçirebilirsiniz. Garsonların temel maaşları çok düşük olduğu için, adisyon tutarına ek olarak %18 ile %25 arasında bahşiş bırakmak yazılı olmayan ancak neredeyse zorunlu bir kural.

9. Tayland

9. Tayland

Tayland’da hesap ödeme kuralı oldukça basit bir mantığa dayanıyor: Kimin durumu daha iyiyse masayı o kapatır. Bu durum sadece yaşla değil, sosyal statü ve gelirle doğrudan alakalı. Eğer gruptaki en iyi işe ve gelire sahip kişi sizseniz, adisyonun size doğru süzülmesine şaşırmayın.

10. Türkiye

10. Türkiye

Listemizin kapanışını kendi efsanevi geleneğimizle yapmasak olmazdı! Bizde hesap ödemek sıradan bir eylem değil, adeta 3 perdelik bir tiyatro oyunu. Kol tutmalar, masanın altından cüzdan sıkıştırmalar, tuvalete gidiyorum deyip kasada pusuda beklemeler...

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Editörü
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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