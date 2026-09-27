Dünyanın Farklı Ülkelerinde Hesap Ödeme Konusunda Karşımıza Çıkan 10 İlginç Gelenek
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yurt dışında bir restorana gittiğinizde hesabın nasıl ödenmesi gerektiğini hiç düşündünüz mü? 'Nasıl olsa herkes kendi yediğini öder' deyip geçmeyin! Bazı ülkelerde hesabı ikiye bölmek büyük bir kabalık sayılırken, bazılarında ise adisyonu kapmak için masada adeta küçük bir savaş çıkıyor. Fransa'dan Güney Kore'ye, duyduğunuzda aşırı şaşıracağınız 10 farklı hesap ödeme ritüeli!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Çin
2. İspanya ve İtalya
3. Güney Kore
4. Almanya ve Hollanda
5. Fransa
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Japonya
7. Orta Doğu
8. ABD ve Kanada
9. Tayland
10. Türkiye
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın