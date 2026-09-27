Dünyanın Farklı Ülkelerinde Hesap Ödeme Konusunda Karşımıza Çıkan 10 İlginç Gelenek

Fransızlar yemek işini bir sanat olarak gördüğü için, yemeğin sonunda garsonu çağırıp 'Ben salata yedim, o biftek yedi' muhabbetine girmenize aşırı gıcık olurlar.

Fransa’da kural net: Ya gruptan biri tüm hesabı cömertçe üstlenir ya da toplam tutar kişi sayısına eşit olarak bölünür. Kimin ne yediğinin çetelesini tutmak masadaki o Fransız zarafetini yerle bir ediyor.