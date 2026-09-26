Eyüphan Aslında Şerif'in Oğlu mu? Taşacak Bu Deniz Seyircisinden Düşündüren Teori
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Taşacak Bu Deniz'in 2. sezon fragmanı yayınlanır yayınlanmaz seyircinin teorileri de peş peşe geldi. Bunlardan biri Eyüphan'ın aslında kimin oğlu olduğuyla ilgili. Fragmandaki kısa bir geçişi fark eden bir izleyici, Eyüphan ile Şerif Furtuna arasında gizli bir kan bağı olduğunu öne sürdü.
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Taşacak Bu Deniz fragmanındaki su ve ayna geçişi, Eyüphan ile Şerif arasında bağ kurulduğu yorumuna yol açtı.
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İddiaya göre Eyüphan, Amirum Dayı'nın oğlu değil torunu.
Taşacak Bu Deniz'de saklı soy bağı ilk kez gündeme gelmiyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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