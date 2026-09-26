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Eyüphan Aslında Şerif'in Oğlu mu? Taşacak Bu Deniz Seyircisinden Düşündüren Teori

Eyüphan Aslında Şerif'in Oğlu mu? Taşacak Bu Deniz Seyircisinden Düşündüren Teori

yerli dizi Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.09.2026 - 11:03
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Taşacak Bu Deniz'in 2. sezon fragmanı yayınlanır yayınlanmaz seyircinin teorileri de peş peşe geldi. Bunlardan biri Eyüphan'ın aslında kimin oğlu olduğuyla ilgili. Fragmandaki kısa bir geçişi fark eden bir izleyici, Eyüphan ile Şerif Furtuna arasında gizli bir kan bağı olduğunu öne sürdü.

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Taşacak Bu Deniz fragmanındaki su ve ayna geçişi, Eyüphan ile Şerif arasında bağ kurulduğu yorumuna yol açtı.

Taşacak Bu Deniz fragmanındaki su ve ayna geçişi, Eyüphan ile Şerif arasında bağ kurulduğu yorumuna yol açtı.

TRT 1'in 2 Ekim Cuma akşamı yeni sezona başlayacak fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz'in ilk fragmanı 25 Eylül'de yayınlandı. Fragmanın bir sahnesinde Eyüphan suya bakarken görülüyor. Hemen ardından ekrana Şerif Furtuna geliyor ve aynadaki yansımasına bakıyor.

X'te #TaşacakBuDeniz etiketiyle paylaşım yapan bir izleyici, bu geçişin tesadüf olmadığını savundu: 'Bu kurgu mu kasıtlı yapılmış? İkisi arasında bir bağ mı kurmaya çalışıyorlar?'

İddiaya göre Eyüphan, Amirum Dayı'nın oğlu değil torunu.

İddiaya göre Eyüphan, Amirum Dayı'nın oğlu değil torunu.

Dizide Batuhan Bayar'ın canlandırdığı Eyüphan, Koçari köyünün sözü geçen isimlerinden Amirum Dayı'nın (Hakan Salınmış) oğlu olarak biliniyor. Teoriye göre ise durum çok farklı. İzleyici, Eyüphan'ın Amirum'un kızının Şerif'ten olan oğlu olduğunu iddia etti.

Bu kadının bir şekilde ortadan kaybolduğunu ya da hayatını kaybettiğini öne süren seyirci, Amirum'un torununu kendi oğluymuş gibi büyüttüğünü düşünüyor.

Teorinin bir diğer dayanağı ise Amirum ile Eyüphan arasındaki yaş farkı. İzleyici, bir erkeğin her yaşta baba olabileceğini kabul etse de Amirum'un dede olması halinde bu farkın çok daha anlamlı hale geleceğini savundu.

Taşacak Bu Deniz'de saklı soy bağı ilk kez gündeme gelmiyor.

Taşacak Bu Deniz'de saklı soy bağı ilk kez gündeme gelmiyor.

Dizi daha önce Eleni'nin Adil'in kızı olduğu gerçeğiyle seyirciyi şaşırtmıştı. Şerif'in genç hali için kadroda ayrı bir oyuncunun yer alması da geçmişe dair yeni sırların ortaya çıkabileceğini düşündürüyor.

Teorinin doğru olup olmadığı ise 2 Ekim Cuma akşamı TRT 1'de başlayacak yeni sezonda belli olacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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