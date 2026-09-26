Eyüphan Aslında Şerif'in Oğlu mu? Taşacak Bu Deniz Seyircisinden Düşündüren Teori

Dizide Batuhan Bayar'ın canlandırdığı Eyüphan, Koçari köyünün sözü geçen isimlerinden Amirum Dayı'nın (Hakan Salınmış) oğlu olarak biliniyor. Teoriye göre ise durum çok farklı. İzleyici, Eyüphan'ın Amirum'un kızının Şerif'ten olan oğlu olduğunu iddia etti.

Bu kadının bir şekilde ortadan kaybolduğunu ya da hayatını kaybettiğini öne süren seyirci, Amirum'un torununu kendi oğluymuş gibi büyüttüğünü düşünüyor.

Teorinin bir diğer dayanağı ise Amirum ile Eyüphan arasındaki yaş farkı. İzleyici, bir erkeğin her yaşta baba olabileceğini kabul etse de Amirum'un dede olması halinde bu farkın çok daha anlamlı hale geleceğini savundu.