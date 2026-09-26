Kemal Sunal'ın Unutulmaz Rol Arkadaşı Kamer Sadık Hakkında Yıllar Sonra Ortaya Çıkan Detay Şaşırttı!

1971 yapımı Saraylar Meleği, Sinderella hikayesini beyazperdeye taşıyan bir Yeşilçam filmiydi. Aram Gülyüz'ün yönettiği yapımda Sema Tamer Sinderella'yı, Salih Güney ise prensi canlandırıyordu; kadroda Nubar Terziyan ve Pakize Suda gibi isimler de vardı. Kamer Sadık'ın rolü ise Büyücü'ydü — film kaydındaki bu ayrıntı, oyuncuyu yalnızca komedilerden hatırlayanlar için güzel bir Yeşilçam sürprizi. Kamer Sadık'ın sinema serüveni yaşamının son yıllarına kadar sürdü; filmografisinde 1986 yapımı Tarzan Rıfkı da yer alıyor... Usta oyuncu Kayseri'de bu filmin çekimleri sırasında hayatını kaybetti.

Geride ise dönüp dönüp izlediğimiz filmlere serpiştirilmiş onlarca karakter bıraktı; bir dahaki Korkusuz Korkak izleyişinizde Mülayim Ters'e biraz daha dikkatli bakacağınızı tahmin ediyoruz.