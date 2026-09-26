Kemal Sunal'ın Unutulmaz Rol Arkadaşı Kamer Sadık Hakkında Yıllar Sonra Ortaya Çıkan Detay Şaşırttı!
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Filmi hatırlayanlar yüzünü hemen çıkaracak! Korkusuz Korkak'ta Mülayim Ters'i canlandıran Kamer Sadık, Yeşilçam'ın en çalışkan karakter oyuncularından biriydi. Kimi zaman Kemal Sunal'ın karşısında, kimi zaman bambaşka bir hikayenin içinde izledik onu. 'Kamer Baba' diye anılan oyuncunun 1971 yapımı bir filmde üstlendiği rol ise pek çok izleyicinin gözünden kaçmış olabilir. Kariyeri boyunca 179 farklı yapımda rol alan usta oyuncunun yıllara yayılan sinema yolculuğuna ve o şaşırtan role yakından bakalım.
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Yeşilçam filmlerini açınca adını bilmesek bile yüzünü hemen tanıdığımız oyunculardandı.
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Korkusuz Korkak'ı yeniden izlerseniz iki Mülayim'i birbirine karıştırmamak gerek.
Meğer Sinderella hikayesinde de karşımıza çıkmış.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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