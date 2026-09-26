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Kemal Sunal'ın Unutulmaz Rol Arkadaşı Kamer Sadık Hakkında Yıllar Sonra Ortaya Çıkan Detay Şaşırttı!

Kemal Sunal'ın Unutulmaz Rol Arkadaşı Kamer Sadık Hakkında Yıllar Sonra Ortaya Çıkan Detay Şaşırttı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.09.2026 - 10:59
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Filmi hatırlayanlar yüzünü hemen çıkaracak! Korkusuz Korkak'ta Mülayim Ters'i canlandıran Kamer Sadık, Yeşilçam'ın en çalışkan karakter oyuncularından biriydi. Kimi zaman Kemal Sunal'ın karşısında, kimi zaman bambaşka bir hikayenin içinde izledik onu. 'Kamer Baba' diye anılan oyuncunun 1971 yapımı bir filmde üstlendiği rol ise pek çok izleyicinin gözünden kaçmış olabilir. Kariyeri boyunca 179 farklı yapımda rol alan usta oyuncunun yıllara yayılan sinema yolculuğuna ve o şaşırtan role yakından bakalım.

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Yeşilçam filmlerini açınca adını bilmesek bile yüzünü hemen tanıdığımız oyunculardandı.

Yeşilçam filmlerini açınca adını bilmesek bile yüzünü hemen tanıdığımız oyunculardandı.

Bir sahnede mahalleden tanıdık bir amca, başka bir filmde karşısındakine kök söktüren bir karakter... Kamer Sadık, başrolde olmasına gerek kalmadan izleyicinin aklında yer etmeyi başaran Yeşilçam oyuncularındandı. Özellikle Kemal Sunal filmlerini tekrar tekrar izleyenlerin yüzüne aşina olduğu usta isim, sinema çevresinde 'Kamer Baba' olarak anılıyordu. Nüfusa kayıtlı adı Kamer Sadıkyan'dı; Ermeni kökenli oyuncu Pangaltı Lisesi'nden mezun olmuş, Türkçe ve Ermenicenin yanında Fransızca da öğrenmişti. Oyunculuğa 1954'te 'Çifte Kavrulmuş' ile başlayan Sadık, ardından onlarca yıl boyunca farklı türlerde, farklı büyüklükte rollerle kamera karşısına geçti; SinemaTürk kayıtlarına göre oyuncu olarak yer aldığı yapım sayısı 179'a ulaşıyor.

Korkusuz Korkak'ı yeniden izlerseniz iki Mülayim'i birbirine karıştırmamak gerek.

Korkusuz Korkak'ı yeniden izlerseniz iki Mülayim'i birbirine karıştırmamak gerek.

Kamer Sadık'ın kariyeri yalnızca hepimizin bildiği komedilerden oluşmuyordu; 1961'de büyük bölümü İstanbul'da çekilen 'Tenten ve Altın Post' yapımında da rol almıştı. Fakat çoğu izleyicinin onu ilk bakışta hatırladığı yer, yıllar sonra bile ekrana geldiğinde izlenen bir Kemal Sunal filmi oldu. 1979 yapımı Korkusuz Korkak'ın başrolünde Kemal Sunal vardı; Sunal'ın canlandırdığı Mülayim Sert'in hastanede yaşanan bir karışıklığın ardından hayatı değişiyor, filmi unutulmaz kılan olaylar da böyle başlıyordu. Kamer Sadık ise hikayedeki Mülayim Ters karakterine hayat veriyordu; isim benzerliği nedeniyle karışması kolay olsa da filmdeki görevleri birbirinden tamamen farklı iki karakterden söz ediyoruz. Sadık'ın Yeşilçam yolculuğunu tek bir rolle anlatmak da haksızlık olur; Sakar Şakir, Avanak Apti, Canım Kardeşim ve Bekçiler Kralı gibi yapımlar da filmografisinde yer alıyor.

Meğer Sinderella hikayesinde de karşımıza çıkmış.

Meğer Sinderella hikayesinde de karşımıza çıkmış.

1971 yapımı Saraylar Meleği, Sinderella hikayesini beyazperdeye taşıyan bir Yeşilçam filmiydi. Aram Gülyüz'ün yönettiği yapımda Sema Tamer Sinderella'yı, Salih Güney ise prensi canlandırıyordu; kadroda Nubar Terziyan ve Pakize Suda gibi isimler de vardı. Kamer Sadık'ın rolü ise Büyücü'ydü — film kaydındaki bu ayrıntı, oyuncuyu yalnızca komedilerden hatırlayanlar için güzel bir Yeşilçam sürprizi. Kamer Sadık'ın sinema serüveni yaşamının son yıllarına kadar sürdü; filmografisinde 1986 yapımı Tarzan Rıfkı da yer alıyor... Usta oyuncu Kayseri'de bu filmin çekimleri sırasında hayatını kaybetti.

Geride ise dönüp dönüp izlediğimiz filmlere serpiştirilmiş onlarca karakter bıraktı; bir dahaki Korkusuz Korkak izleyişinizde Mülayim Ters'e biraz daha dikkatli bakacağınızı tahmin ediyoruz.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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