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Erzurum'da Sokak Hayvanlarının Beslenmesi Yasaklandı

Erzurum'da Sokak Hayvanlarının Beslenmesi Yasaklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.09.2026 - 12:36
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Erzurum'da İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nda, sahipsiz hayvanların üreme ve yaşam alanları oluşturmasını önlemek amacıyla sokaklarda beslenmesinin il genelinde yasaklanmasına karar verildi.

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Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Vali Aydın Baruş başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nda bazı kararlar alındı.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Vali Aydın Baruş başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nda bazı kararlar alındı.

Toplantıda, sahipsiz hayvanların üreme ve yaşam alanları oluşturmasına neden olabileceği değerlendirilerek sokaklarda beslenmelerinin il genelinde yasaklanmasına ve uygulamanın ilçe belediyelerince takip edilmesine karar verildi. Ayrıca, ilçe ve mahallelerde sahipsiz hayvanların tespitine yönelik denetimlerin mahalle muhtarlıkları, Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca yürütülmesi kararlaştırıldı. Tespit edilen hayvanların ise ivedilikle ilgili ilçe belediyelerine bildirilmesi istendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce sahiplendirilen köpeklerin üremelerinin kayıt altına alınması konusunda İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerince takip yapılması kararı alınan toplantıda, Pasin Ovası Belediyeler Birliğine ait bakımevinin, mevzuat hükümlerine uygun hale getirilinceye kadar faaliyetleri durduruldu.

Birliğe üye Hınıs, Horasan, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy ve Tekman belediyelerinin ise bu süre içerisinde Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait bakımeviyle protokol yapmasına karar verildi.

İlçe belediyelerinde görev yapan veteriner hekimler ile hayvan toplama ekiplerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitime tabi tutulması, eğitim ve katılımcı bilgilerinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirilmesi gerektiği ifade edilen toplantıda, yapılan ihbarların aylık olarak kaymakamlıklarca Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirilmesi istendi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Orhan Ayaz, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, ilçe kaymakamları, büyükşehir belediyesi yetkilileri, ilçe belediye başkanları ve kurul üyeleri katıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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