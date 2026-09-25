Erzurum'da Sokak Hayvanlarının Beslenmesi Yasaklandı

Toplantıda, sahipsiz hayvanların üreme ve yaşam alanları oluşturmasına neden olabileceği değerlendirilerek sokaklarda beslenmelerinin il genelinde yasaklanmasına ve uygulamanın ilçe belediyelerince takip edilmesine karar verildi. Ayrıca, ilçe ve mahallelerde sahipsiz hayvanların tespitine yönelik denetimlerin mahalle muhtarlıkları, Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca yürütülmesi kararlaştırıldı. Tespit edilen hayvanların ise ivedilikle ilgili ilçe belediyelerine bildirilmesi istendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce sahiplendirilen köpeklerin üremelerinin kayıt altına alınması konusunda İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerince takip yapılması kararı alınan toplantıda, Pasin Ovası Belediyeler Birliğine ait bakımevinin, mevzuat hükümlerine uygun hale getirilinceye kadar faaliyetleri durduruldu.

Birliğe üye Hınıs, Horasan, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy ve Tekman belediyelerinin ise bu süre içerisinde Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait bakımeviyle protokol yapmasına karar verildi.

İlçe belediyelerinde görev yapan veteriner hekimler ile hayvan toplama ekiplerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitime tabi tutulması, eğitim ve katılımcı bilgilerinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirilmesi gerektiği ifade edilen toplantıda, yapılan ihbarların aylık olarak kaymakamlıklarca Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirilmesi istendi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Orhan Ayaz, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, ilçe kaymakamları, büyükşehir belediyesi yetkilileri, ilçe belediye başkanları ve kurul üyeleri katıldı.