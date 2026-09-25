Erzurum'da Sokak Hayvanlarının Beslenmesi Yasaklandı
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Erzurum'da İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nda, sahipsiz hayvanların üreme ve yaşam alanları oluşturmasını önlemek amacıyla sokaklarda beslenmesinin il genelinde yasaklanmasına karar verildi.
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Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Vali Aydın Baruş başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nda bazı kararlar alındı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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