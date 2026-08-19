ABD Siyasetine Yön Veren Türk Hasan Piker Kimdir? Twitch'ten Amerikan Siyasetine Nasıl Damga Vurdu?

Hasan Doğan Piker, internet dünyasında bilinen adıyla HasanAbi, dünya çapında büyük bir takipçi kitlesine sahip olan Türk-Amerikan Twitch yayıncısı, sol görüşlü siyasi yorumcu ve içerik üreticisidir. Twitch platformunun en çok izlenen isimlerinden biri olan Piker; yayınlarında güncel olaylar, Amerikan siyaseti, uluslararası ilişkiler, oyunlar ve popüler kültür üzerine içerikler üretmektedir. Geleneksel medyanın aksine Z kuşağına hitap eden dijital yayınlarıyla, Amerikan solunun ve ilerici (progressive) siyasetin en öne çıkan seslerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Gündeme damgasını vuran tartışmalara geçmeden önce gelin, ABD siyasetine yön veren Hasan Piker'i biraz daha yakından tanıyalım:

Hasan Piker Kaç Yaşında? Aslen Nereli?

Doğum Tarihi ve Yaşı: 25 Temmuz 1991 tarihinde dünyaya gelen Hasan Piker, 2026 yılı itibarıyla 35 yaşındadır.

Doğum Yeri ve Kökeni: Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde bulunan New Brunswick şehrinde dünyaya gelmiştir. Piker, Türk asıllı ve Müslümandır.

Çocukluğu ve Büyüdüğü Yer: Amerika'da doğmasına rağmen çocukluk ve gençlik yıllarını Türkiye'de, İstanbul'da geçirmiştir. Okul yıllarında kendisine öğretilen dogmaları sorgulayan ve oyun kültürüne ilgi duyan bir çocuk olduğunu belirtmiştir. Din derslerinde sadece İslamiyet'in öğretilmesini sorguladığı için özel okuldan devlet okuluna geçiş yapmıştır.

Hasan Piker'in Ailesi

Akademisyen ve iş insanı olan Ülker Sedef Piker ile siyaset bilimci ve ekonomist Mehmet Behçet Piker'in oğludur. Murat Piker adında, havacılık ve uzay mühendisi olan bir erkek kardeşi vardır. Aynı zamanda, Amerika'da faaliyet gösteren bağımsız haber ağı The Young Turks (TYT) kurucularından Cenk Uygur'un yeğenidir.