ABD Siyasetine Yön Veren Türk Hasan Piker Kimdir? Twitch'ten Amerikan Siyasetine Nasıl Damga Vurdu?
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Dünyanın en çok izlenen Twitch yayıncılarından biri olan Türk-Amerikalı siyasi yorumcu Hasan Piker, namıdiğer HasanAbi, ABD siyasetindeki etkisiyle adından sıkça söz ettiriyor. Sadece oyun oynamakla kalmayıp Z kuşağını politize eden alternatif bir medya yaratan Piker; ABD Kongre üyeleriyle girdiği polemikler, The Guardian'a konu olan uluslararası televizyon tartışmaları ve iftira davalarıyla gündemden düşmüyor.
Gelin, Hasan Piker'in hayatına, eğitimine ve ABD siyasetine etkisine birlikte göz atalım.
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Hasan Piker Kimdir?
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Hasan Piker'in Eğitimi ve Kariyer Hayatı
Amerikan Siyasetinde Hasan Piker Etkisi!
Avustralya'daki Televizyon Tartışması
Scott Jennings ve İftira Davası Gündemi
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Jared Moskowitz Tartışması
İşte, Hasan Piker'in Jared Moskowitz'e yanıtı!
Hasan Piker'in Sosyal Medya Hesapları
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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