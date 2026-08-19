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ABD Siyasetine Yön Veren Türk Hasan Piker Kimdir? Twitch'ten Amerikan Siyasetine Nasıl Damga Vurdu?

ABD Siyasetine Yön Veren Türk Hasan Piker Kimdir? Twitch'ten Amerikan Siyasetine Nasıl Damga Vurdu?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.08.2026 - 10:15
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Dünyanın en çok izlenen Twitch yayıncılarından biri olan Türk-Amerikalı siyasi yorumcu Hasan Piker, namıdiğer HasanAbi, ABD siyasetindeki etkisiyle adından sıkça söz ettiriyor. Sadece oyun oynamakla kalmayıp Z kuşağını politize eden alternatif bir medya yaratan Piker; ABD Kongre üyeleriyle girdiği polemikler, The Guardian'a konu olan uluslararası televizyon tartışmaları ve iftira davalarıyla gündemden düşmüyor. 

Gelin, Hasan Piker'in hayatına, eğitimine ve ABD siyasetine etkisine birlikte göz atalım.

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Hasan Piker Kimdir?

Hasan Piker Kimdir?

Hasan Doğan Piker, internet dünyasında bilinen adıyla HasanAbi, dünya çapında büyük bir takipçi kitlesine sahip olan Türk-Amerikan Twitch yayıncısı, sol görüşlü siyasi yorumcu ve içerik üreticisidir. Twitch platformunun en çok izlenen isimlerinden biri olan Piker; yayınlarında güncel olaylar, Amerikan siyaseti, uluslararası ilişkiler, oyunlar ve popüler kültür üzerine içerikler üretmektedir. Geleneksel medyanın aksine Z kuşağına hitap eden dijital yayınlarıyla, Amerikan solunun ve ilerici (progressive) siyasetin en öne çıkan seslerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Gündeme damgasını vuran tartışmalara geçmeden önce gelin, ABD siyasetine yön veren Hasan Piker'i biraz daha yakından tanıyalım: 

Hasan Piker Kaç Yaşında? Aslen Nereli? 

  • Doğum Tarihi ve Yaşı: 25 Temmuz 1991 tarihinde dünyaya gelen Hasan Piker, 2026 yılı itibarıyla 35 yaşındadır.

  • Doğum Yeri ve Kökeni: Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde bulunan New Brunswick şehrinde dünyaya gelmiştir. Piker, Türk asıllı ve Müslümandır.

  • Çocukluğu ve Büyüdüğü Yer: Amerika'da doğmasına rağmen çocukluk ve gençlik yıllarını Türkiye'de, İstanbul'da geçirmiştir. Okul yıllarında kendisine öğretilen dogmaları sorgulayan ve oyun kültürüne ilgi duyan bir çocuk olduğunu belirtmiştir. Din derslerinde sadece İslamiyet'in öğretilmesini sorguladığı için özel okuldan devlet okuluna geçiş yapmıştır.

Hasan Piker'in Ailesi

Akademisyen ve iş insanı olan Ülker Sedef Piker ile siyaset bilimci ve ekonomist Mehmet Behçet Piker'in oğludur. Murat Piker adında, havacılık ve uzay mühendisi olan bir erkek kardeşi vardır. Aynı zamanda, Amerika'da faaliyet gösteren bağımsız haber ağı The Young Turks (TYT) kurucularından Cenk Uygur'un yeğenidir.

Hasan Piker'in Eğitimi ve Kariyer Hayatı

Hasan Piker'in Eğitimi ve Kariyer Hayatı

18 yaşında yükseköğrenim için tekrar ABD'ye dönen Piker, ilk olarak Miami Üniversitesi'nde iki dönem eğitim aldı. Ailesinin isteği üzerine daha sonra Rutgers Üniversitesi'ne yatay geçiş yapmış; 2013 yılında burada Siyaset Bilimi ve İletişim Bilimleri bölümlerinden çift anadal yaparak onur derecesiyle mezun oldu. 

  • The Young Turks Kariyeri: Üniversite son sınıfta, 2013 yılında dayısı Cenk Uygur'un yönettiği The Young Turks (TYT) haber ağında stajyer olarak iş hayatına atıldı. Mezuniyetinin ardından kurumun reklam, satış ve işletme departmanlarında çalıştı. Zamanla kamera önüne geçerek yapımcı ve sunucu rollerini üstlendi.

  • Programları ve Yazarlığı: 2016 yılında TYT bünyesinde sola eğilimli siyasi analizler yaptığı The Breakdown adlı video dizisini hazırladı ve sundu. Bu program Shorty Ödülleri'nde 'En İyi Web Dizisi' dalında aday gösterildi. 2019 yılında ise Agitprop with Hasan Piker programını yarattı. Piker ayrıca geçmişte HuffPost sitesi için köşe yazarlığı yaptı.

  • Twitch Kariyeri ve Yayıncılık: Daha genç kitlelere ulaşmak amacıyla Mart 2018'de Twitch platformunda yayın yapmaya başladı. Artan popülaritesinin ardından, tam zamanlı yayıncı olabilmek için Ocak 2020'de The Young Turks'ten ayrıldı. Günümüzde siyasi içeriklerin yanı sıra oyun yayınları da yapmakta olup Twitch üzerinde 3 milyondan fazla takipçiye ulaştı.

  • Podcast Projeleri: İçerik üreticisi Will Neff ile birlikte Fear & Malding, h3h3Productions ekibiyle ise Leftovers adlı popüler podcast serilerinin eş sunuculuğunu üstlendi.

Amerikan Siyasetinde Hasan Piker Etkisi!

Amerikan Siyasetinde Hasan Piker Etkisi!

Hasan Piker, geleneksel haber kanallarının ve ana akım medyanın (CNN, Fox News, MSNBC) genç kitleler üzerindeki etkisini yitirdiği bir dönemde, Twitch üzerinden günde ortalama 8-10 saat süren canlı yayınlarıyla kendi alternatif medyasını yarattı. Amerikan siyasetindeki etkisi ise şu temel noktalarda toplanıyor:

  • Z Kuşağını Politikleştirme: Karmaşık politik terimleri, yasa tasarılarını internet kültürü ve mizahla harmanlıyor. Bu sayede politikaya ilgisiz olan devasa bir Z kuşağı kitlesini politize etmeyi başarıyor. 

  • İlerici (Progressive) Duruş: Sendikalaşma hakları, evrensel sağlık hizmetleri (Medicare for All), asgari ücretin artırılması, LGBTQ+ hakları ve Filistin'e destek gibi konularda Amerikan solunun en radikal ve net seslerinden biri olarak öne çıkıyor.

  • Partiler Üstü Eleştiri: Sadece sağcı Cumhuriyetçileri değil, merkez sol Demokrat Parti'nin 'kuruluş' (establishment) kanadını da sert dille eleştirmesi ona bağımsız bir figür imajı kazandırdı.

  • Siyasetçilerle Doğrudan Etkileşim: Siyasi etkisinin en büyük kanıtlarından biri, 2020 ABD Başkanlık Seçimleri öncesinde Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) ve Ilhan Omar gibi Temsilciler Meclisi üyeleriyle Twitch üzerinden Among Us oynayarak yüz binlerce kişiyi canlı yayına toplamasıdır. Bu yayın, Twitch tarihindeki en çok izlenen anlardan biri oldu ve genç seçmenleri oy vermeye teşvik etmek için dijital medyanın nasıl kullanılabileceğini tüm dünyaya gösterdi.

Avustralya'daki Televizyon Tartışması

Avustralya'daki Televizyon Tartışması

Ağustos 2026'da Hasan Piker'in Avustralya'nın ulusal yayın kuruluşu ABC'deki 'Planet America' programına davet edilmesi ülkede ciddi bir siyasi tartışma yarattı. Piker, yaklaşan ABD ara seçimleri bağlamında Amerikan solunun ve popülist hareketlerin gençler arasındaki yükselişini analiz etmek üzere programa çağrıldı.

Ancak bu davet muhafazakar kesimi bir hayli kızdırdı. The Guardian'ın haberine göre, Piker'in Amerikan dış politikasına yönelik sert eleştirileri, Avustralya'daki sağ eğilimli medyanın ve özellikle News Corp yazarlarının büyük tepkisini çekti. 

Eleştirilerin temelinde ise kamu vergileriyle finanse edilen bir kanalın kutuplaştırıcı bir internet figürüne ekranlarını açması yatıyordu. Günün sonunda bu olay, Hasan'ın etki alanının Amerika'yı aşıp küresel medyayı nasıl rahatsız edebildiğini açıkça gösterdi.

Scott Jennings ve İftira Davası Gündemi

Scott Jennings ve İftira Davası Gündemi

Hasan Piker sadece politikacılarla değil, ana akım medya yorumcularıyla da sık sık karşı karşıya geliyor. The Hill'in 'Rising' programına yansıyan olay, dijital dezenformasyon üzerine çarpıcı bir örnek sundu.

Süreç, CNN yorumcusu Scott Jennings'in, Piker'in siyahi seçmenlere karşı düşmanca ifadeler kullandığını ima eden bağlamından koparılmış bir videoyu dolaşıma sokmasıyla başladı. 

Aslında Piker, asıl yayında tamamen alaycı bir dil kullanarak ırkçı argümanlarla dalga geçiyordu. İtibarını zedelemeye yönelik bu kasıtlı kurgu karşısında sessiz kalmayan Hasan, Jennings'i yasal yollara başvurmak ve iftira (defamation) davası açmakla tehdit etti.

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Jared Moskowitz Tartışması

Jared Moskowitz Tartışması

Şimdi de Hasan Piker'in Amerikan siyasetindeki aktif aktörlerle girdiği doğrudan polemiklerin en taze örneklerinden biriyle karşınızdayız. Demokrat Parti Florida Temsilcisi Jared Moskowitz, 18 Ağustos 2026'da X (Twitter) üzerinden 

'My condolences to @hasanthehun' 

('Hasan'a başsağlığı dileklerimi iletiyorum.') yazarak doğrudan Piker'i hedef aldı.

Piker ise bu tweeti Instagram hikayesine taşıyarak, 

'Bro is tweeting at a twitch streamer after winning his primary LMAO

You cannot be this pro Israel and normal.'

ifadeleriyle bir Temsilciler Meclisi üyesinin ön seçim (primary) sürecinden hemen sonra işi gücü bırakıp bir Twitch yayıncısına odaklanmasıyla alay etti. Üzerine eklediği 'Bu kadar İsrail yanlısı olup aynı zamanda normal bir insan olamazsın' notuyla da Moskowitz'in İsrail politikalarına verdiği şartsız desteği sertçe eleştirdi. 

Not: Temsilci Moskowitz'in katıldığı bu ön seçimlerin resmi verileri ve kesin sonuçları için Florida Division of Elections resmi web sitesini kontrol ediniz.

İşte, Hasan Piker'in Jared Moskowitz'e yanıtı!

İşte, Hasan Piker'in Jared Moskowitz'e yanıtı!

'Kardeşim, ön seçimi kazandıktan sonra bir Twitch yayıncısına tweet atıyor, kahkaha atıyorum.

Bu kadar İsrail yanlısı olup da normal olamazsın.'

Hasan Piker'in Sosyal Medya Hesapları

Hasan Piker'in Sosyal Medya Hesapları

Hasan Piker, siyasi gündemi değerlendirdiği ve milyonlarca takipçisiyle doğrudan etkileşime girdiği yayınlarını ağırlıklı olarak Twitch platformu üzerinden gerçekleştiriyor. Hem günlük siyasi polemiklerini yakından takip etmek hem de içeriklerine ulaşmak için HasanAbi'nin resmi sosyal medya hesaplarına aşağıdan göz atabilirsiniz:

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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