28 Eylül - 4 Ekim 2026 Haftanın Kristali: Yeşim Taşı

Yeşim'in enerjisel geleneklerdeki en güçlü mesajı “zorlayarak değil, dengede kalarak büyümek” fikridir.

Bu nedenle bu hafta Yeşim'i yalnızca “para taşı” olarak düşünmeyin. Onu daha geniş bir bereket sembolü olarak ele alın:

Doğru insan, doğru fırsat, doğru zaman, iç huzur, sağlam ilişkiler ve emeğin karşılığını alabilmek de berekettir.

Yeşim, geleneksel sembolizmde özellikle refah, koruma, uyum ve iyi talihle ilişkilendirilir. gia

28 Eylül–4 Ekim haftasında kendinize şu soruyu sorun:

“Ben gerçekten berekete hazır mıyım, yoksa güzel bir şey geldiğinde bile onu kaybetmekten korkarak mı yaşıyorum?”

Çünkü bolluk yalnızca istemek değildir.

Bazen bolluk, geleni tutabilecek içsel alanı yaratmaktır.

PARA VE BEREKET NİYETİ

Yeşim, özellikle yeşil tonları nedeniyle tarihsel ve modern sembolizmde büyüme, refah ve iyi talihle güçlü biçimde özdeşleştirilmiştir. Bu yüzden para, iş, ticaret ve yeni başlangıç niyetlerinde sık kullanılan sembolik taşlardan biridir. gia

Bu hafta Yeşim taşınızı çalışma masanızda, ofisinizde veya niyet köşenizde bulundururken şu cümleyi söyleyebilirsiniz:

“Kazancım bereketleniyor. Emeğimin karşılığını alıyorum. Bana ait olan fırsatlar beni kolaylıkla buluyor.”

Buradaki esas niyet yalnızca “daha çok para” değil; istikrarlı ve huzurlu bir maddi düzen olsun.

AŞK VE İLİŞKİLERDE YEŞİM

Yeşim'in temsil ettiği uyum ve denge kavramlarını ilişkiler açısından düşündüğümüzde çok güzel bir mesaj ortaya çıkar:

Sevgi, insanın kendisini kaybetmesi değil; iki insanın birbirinin yanında büyüyebilmesidir.

Bu hafta ilişkilerinizde “Beni seviyor mu?” sorusunun yanına başka bir soru daha ekleyin:

“Bu ilişkinin içinde kendimi güvende, değerli ve huzurlu hissediyor muyum?”

Bekârlar ise Yeşim'i bir “belirli kişiyi kendine çekme” objesi olarak değil, sağlıklı ve karşılıklı bir ilişkiye alan açma niyetiyle kullanabilir.

KORUNMA VE SINIRLAR

Yeşim, çeşitli kültürel geleneklerde koruyucu bir tılsım olarak da görülmüştür. Ancak burada önemli bir ayrım yapmak gerekir: Bunlar kültürel ve spiritüel inanışlardır; bilimsel olarak kanıtlanmış fiziksel veya tıbbi etkiler değildir.

Bu sembolizmi günlük hayatımıza çevirdiğimizde Yeşim'in mesajı çok güçlü:

Her kapıyı açmak zorunda değilsiniz.

Her insanı hayatınızda tutmak zorunda değilsiniz.

Her enerjiyi taşımak zorunda değilsiniz.

Bazen korunmak, bir taş taşımaktan önce “hayır” diyebilmeyi öğrenmektir.

YEŞİM VE ZİHİNSEL HUZUR

Yeşim, tarihsel olarak zihinsel berraklık ve ruhsal saflıkla da ilişkilendirilmiştir. gia

Bu yüzden özellikle karar vermekte zorlandığınız zamanlarda taşı bir meditasyon veya niyet objesi olarak kullanabilirsiniz.

Taşı avucunuza alın.

Gözlerinizi kapatın.

Üç kez derin nefes alın ve içinizden şunu söyleyin:

“Korkunun sesini değil, içimdeki sakin bilgeliği dinliyorum.”

Sonra cevabını aradığınız konuya yeniden bakın.

Yeşim sizin yerinize karar vermeyecek. Fakat onu, zihninizi sakinleştirmek ve niyetinizi hatırlamak için sembolik bir odak noktası olarak kullanabilirsiniz.

YEŞİM TAŞININ BU HAFTAKİ 7 NİYETİ

BEREKET – ŞANS – HUZUR – KORUNMA – DENGE – BÜYÜME – YENİLENME

Özellikle işinde yeni bir dönem başlatmak isteyenler, para düzenini toparlamaya çalışanlar, ilişkilerinde huzur arayanlar, yeni bir başlangığın eşiğinde bulunanlar ve hayatındaki karmaşayı azaltmak isteyenler için Yeşim bu hafta çok güzel bir niyet sembolü olabilir.

Ve unutmayın:

Yeşim'in mesajı “Bir gecede her şey değişsin” değildir.

Onun sembolizmi daha derindir:

“Köklen. Sabırlı ol. Doğru olanı büyüt. Sana ait olmayanı bırak. Bereketin sana ulaşmasına izin ver.”

HAFTANIN YEŞİM RİTÜELİ

28 Eylül–4 Ekim arasında bir akşam Yeşim taşınızı önünüze koyun. Bir kâğıda hayatınızda çoğalmasını istediğiniz 3 şeyiyazın.

Ama sadece maddi şeyler yazmayın.

Örneğin:

Kazanç.

Huzur.

Doğru insanlar.

Ardından kâğıdın altına büyük harflerle:

“HAYATIMDA BEREKETİ, HUZURU VE DOĞRU FIRSATLARI KABUL EDİYORUM.”

yazın.

Yeşim taşınızı kâğıdın üzerinde birkaç dakika tutun ve niyetinizi zihninizde canlandırın. Bunu mistik bir garanti olarak değil, dikkatinizi ve niyetinizi istediğiniz yöne toplamak için kişisel bir ritüel olarak düşünün.

YEŞİM TAŞI NASIL TEMİZLENİR?

Yeşim oldukça dayanıklı bir malzeme olsa da çizilmez değildir. GIA'ya göre jadeit Mohs ölçeğinde yaklaşık 6,5–7, nefrit ise 6–6,5 sertliğindedir. Her ikisi de kırılmaya karşı oldukça tok yapılıdır. Özellikle taşın işlem görüp görmediğini bilmiyorsanız temizlemek için ılık sabunlu su güvenli seçeneklerden biridir. gia

Kimyasal maddelerden ve gereksiz yüksek ısıdan uzak tutmak daha doğrudur.

28 EYLÜL – 4 EKİM HAFTASININ YEŞİM MESAJI

“PEŞİNDEN KOŞTUĞUN HER ŞEY SENİN KADERİN DEĞİLDİR.

BAZEN BEREKET, DAHA FAZLASINI ALMAKLA DEĞİL;

SANA AİT OLMAYANI BIRAKMAKLA BAŞLAR.”

Bu hafta Yeşim bize güçlü ama sakin bir şey söylüyor:

Korkuyla tutunma.

Eksiklik bilinciyle isteme.

Kendini başkalarının hayatıyla kıyaslama.

Sen kendi toprağını güzelleştir.

Çünkü doğru toprakta büyüyen hiçbir şeyin peşinden koşmak gerekmez.

28 EYLÜL – 4 EKİM 2026

HAFTANIN KRİSTALİ: YEŞİM 💚

BEREKETİM ARTIYOR.

HUZURUM KORUNUYOR.

DOĞRU FIRSATLAR BENİ BULUYOR.

HAYATIMDA BANA AİT OLAN HER GÜZELLİĞİ SEVGİYLE KABUL EDİYORUM.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA