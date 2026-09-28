Abdulkadir Selvi: "Sürpriz Tutuklamalar Olabilir, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bazı Kelleleri Uçurabilir"
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, fon krizine ilişkin AKP milletvekilleriyle konuştuğunu ve 'infial halde' olduklarını belirterek; 'Pandoranın kutusu yeni açıldı. Soruşturma derinleştikçe sürpriz tutuklamalara tanık olabiliriz. Çünkü henüz işin köpüğüyle uğraşılıyor. Derine inilmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir' dedi.
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Fon krizine ilişkin soruşturma sürerken Hürriyet yazarı Selvi, AKP’deki kulisleri aktardı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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