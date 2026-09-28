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Abdulkadir Selvi: "Sürpriz Tutuklamalar Olabilir, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bazı Kelleleri Uçurabilir"

Abdulkadir Selvi: "Sürpriz Tutuklamalar Olabilir, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bazı Kelleleri Uçurabilir"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.09.2026 - 11:25
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, fon krizine ilişkin AKP milletvekilleriyle konuştuğunu ve 'infial halde' olduklarını belirterek; 'Pandoranın kutusu yeni açıldı. Soruşturma derinleştikçe sürpriz tutuklamalara tanık olabiliriz. Çünkü henüz işin köpüğüyle uğraşılıyor. Derine inilmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir' dedi.

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Fon krizine ilişkin soruşturma sürerken Hürriyet yazarı Selvi, AKP’deki kulisleri aktardı.

Fon krizine ilişkin soruşturma sürerken Hürriyet yazarı Selvi, AKP’deki kulisleri aktardı.

Abdulkadir Selvi'nin yazısında en çok öne çıkan bölüm ise milletvekillerinin infial halinde olduğu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bazı kelleleri uçurabileceği iddiası. Selvi yazısında bazı sürpriz tutuklamaların yaşanabileceğini iddia etti. 

İşte Abdulkadir Selvi’nin yazısından bir bölüm: 

“Bu olayın bir de siyasi boyutu var. Ona da değinmek istiyorum. AK Parti, Meclis açıldığında fon krizinin araştırılması için önerge verebilir. Böylece hem ön almış olurlar hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavizsiz çizgisini sürdürürler.

Pandoranın kutusu yeni açıldı. Soruşturma derinleştikçe sürpriz tutuklamalara tanık olabiliriz. Çünkü henüz işin köpüğüyle uğraşılıyor. Derine inilmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir.

AK Parti milletvekilleri ile konuşuyorum; infial halindeler. Doğru olan bu.”

ABDULKADİR SELVİ'NİN YAZISININ TAMAMI

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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