Abdulkadir Selvi: "Sürpriz Tutuklamalar Olabilir, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bazı Kelleleri Uçurabilir"

Abdulkadir Selvi'nin yazısında en çok öne çıkan bölüm ise milletvekillerinin infial halinde olduğu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bazı kelleleri uçurabileceği iddiası. Selvi yazısında bazı sürpriz tutuklamaların yaşanabileceğini iddia etti.

İşte Abdulkadir Selvi’nin yazısından bir bölüm:

“Bu olayın bir de siyasi boyutu var. Ona da değinmek istiyorum. AK Parti, Meclis açıldığında fon krizinin araştırılması için önerge verebilir. Böylece hem ön almış olurlar hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavizsiz çizgisini sürdürürler.

Pandoranın kutusu yeni açıldı. Soruşturma derinleştikçe sürpriz tutuklamalara tanık olabiliriz. Çünkü henüz işin köpüğüyle uğraşılıyor. Derine inilmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir.

AK Parti milletvekilleri ile konuşuyorum; infial halindeler. Doğru olan bu.”