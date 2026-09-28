En Sabırsız 5 Burç: Her Şey Hemen Olsun İstiyorlar

Doğuştan lider olan Koç, dünyaya kendisinden farklı bakan insanlara karşı pek sabırlı değil. Astrolog Victoria Thomas, 'Koç, takvim yılının ilk burcu ve her şeyde ilk olmayı bekler' diyor. Bu durum onu zaman zaman düşüncesizce davranmaya da itiyor.

Astrolog Rachel Clare'e göre eylem ve dürtü gezegeni Mars'ın yönettiği Koç, aceleyle karar vermeye ve arkasına bakmadan yeni işlere atılmaya alışkın. Astrolog Susan Bynes da bu burcun yaptığı her işte aceleci olduğunu söylüyor.