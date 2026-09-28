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En Sabırsız 5 Burç: Her Şey Hemen Olsun İstiyorlar

En Sabırsız 5 Burç: Her Şey Hemen Olsun İstiyorlar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
28.09.2026 - 12:06
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İşe giderken kahve kuyruğunda beklemek, karnınız açken trafikte kalmak ya da restoranda masanın hazırlanmasını yarım saat beklemek... Çoğumuz bir şekilde katlanırken bazıları buna hiç dayanamıyor. Astrologlara göre bu tahammülsüzlüğün arkasında 5 burç var!

İşte o burçlar...

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Koç burcu işlerin dün bitmiş olmasını bekliyor.

Koç burcu işlerin dün bitmiş olmasını bekliyor.

Doğuştan lider olan Koç, dünyaya kendisinden farklı bakan insanlara karşı pek sabırlı değil. Astrolog Victoria Thomas, 'Koç, takvim yılının ilk burcu ve her şeyde ilk olmayı bekler' diyor. Bu durum onu zaman zaman düşüncesizce davranmaya da itiyor.

Astrolog Rachel Clare'e göre eylem ve dürtü gezegeni Mars'ın yönettiği Koç, aceleyle karar vermeye ve arkasına bakmadan yeni işlere atılmaya alışkın. Astrolog Susan Bynes da bu burcun yaptığı her işte aceleci olduğunu söylüyor.

Aslan burcu zorluk çıkınca uğraşmak yerine yolunu değiştiriyor.

Aslan burcu zorluk çıkınca uğraşmak yerine yolunu değiştiriyor.

İlgi odağı olmak isteyen Aslan, bütün gözler üzerinde olmadığında huysuzlaşıyor. Burç kuşağının en şanslı burçlarından biri olduğu için işlerin kendiliğinden yoluna girmesine de alışkın. Bunlar olmadığında istediğini elde etmek için hemen başka bir yola yöneliyor.

Thomas, 'Aslanlar burç kuşağını ateşli parıltıları ve cömert ruhlarıyla aydınlatır ama zor işlerle uğraşıp didinmeye pek gönüllü değildir' diyor. Bu yüzden işte zor bir dönemden geçen bir Aslan'ın istifa edip kendine başka bir iş bulması sürpriz olmuyor.

Oğlak burcu işi başkasına bırakmak yerine hemen kendisi devralıyor.

Oğlak burcu işi başkasına bırakmak yerine hemen kendisi devralıyor.

İnatçı Oğlak, herkesin kendisini takip etmesini ve özellikle iş yerinde kendi yüksek standartlarına uymasını bekliyor. Thomas, 'Keçi, bir başkasının bir işle uğraşmasını izlerken çabucak sinirlenir' diyor. Çünkü o işi daha iyi yapabileceğine inanıyor ve izleyerek kaybedecek zamanı yok.

Bynes'a göre bu sabırsızlık öfkeye de dönüşebiliyor. Oğlak'ın öfkesi size yönelikse 'muhtemelen iyi bir gün geçirmeyeceksiniz, çünkü patlama eğilimindeler' diyor. Oğlak'ın gerildiğini fark ettiğinizde araya girip fikir belirtmemek en iyisi.

İkizler burcu hayat beklentisini karşılamayınca huzursuzlanıyor.

İkizler burcu hayat beklentisini karşılamayınca huzursuzlanıyor.

Sürekli heyecan peşinde koşan İkizler için Thomas, 'Aynı anda birçok işi yürütmeye yatkın olan bu burç, projeden projeye, hoşlandığı kişiden hoşlandığı kişiye atlar' diyor. Thomas bu burcun kısa dikkat süresini, hava elementiyle yönetici gezegeni Merkür'ün birleşimine bağlıyor.

Bu yüzden bir İkizler'in daha eğlenceli bir şey çıkınca planlarını son dakikada iptal etmesi ya da biraz sıkıldığında ilişkisini bitirmesi sürpriz olmuyor.

Balık burcunun sabırsızlığı en çok ilişkilerde ortaya çıkıyor.

Balık burcunun sabırsızlığı en çok ilişkilerde ortaya çıkıyor.

Bu su burcu sakin görünse de görünüş aldatabiliyor. Duygusal yapısı yüzünden Balık'ın ruh hali sık sık değişiyor. Thomas, 'Burçların en hassası ve en romantiği olan Balık tam bir drama kraliçesi' diyor ve ekliyor: 'Balık her gün umutların, isteklerin, kaprislerin ve güvensizliklerin savurduğu iniş çıkışlar yaşar.'

Bu yüzden ilişkilerinde sürekli olarak karşısındakinin sevgisinden emin olmak istiyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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