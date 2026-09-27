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Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın Borsadan Kazandığı 2,17 Milyar TL ile Neler Alınır?

Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın Borsadan Kazandığı 2,17 Milyar TL ile Neler Alınır?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.09.2026 - 13:40
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Borsa ve fon skandalı devam ederken borsadan hızlı zenginleşme iddiaları nedeniyle eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya istifa etmişti. O ve eşi İlyas Kaya'nın birkaç ay içindeki kazancı 2,17 milyar TL'yi aşıyor. Peki bu rakam Türkiye'deki güncel fiyatlarla düşünüldüğünde ne anlama geliyor? Emekli maaşından asgari ücrete, evden otomobile kadar 2,17 milyar TL'nin karşılığına birlikte bakalım.

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Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın, fon ve borsa soruşturmasının operasyona dönüşmesinden kısa süre önce ellerindeki hisseleri işlemlerinden toplam 2,17 milyar TL elde ettikleri öne sürüldü.

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın, fon ve borsa soruşturmasının operasyona dönüşmesinden kısa süre önce ellerindeki hisseleri işlemlerinden toplam 2,17 milyar TL elde ettikleri öne sürüldü.

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre’nin gündeme getirdiği iddialara göre Fatma Betül Sayan Kaya, nisan ayında Özata Denizcilik hisselerine 63,3 milyon TL yatırım yaptı. Emre’nin aktardığı bilgilere göre bu hisseler eylül ayında satıldı ve satış sonucunda 1,34 milyar TL civarında nakit elde edildi.

İlyas Kaya’nın da yaklaşık 99,7 milyon TL’lik yatırımını operasyon öncesinde 4-5 farklı hesap üzerinden sattığı ve bu işlemler sonucunda 826 milyon TL kazanıldığı iddia edildi.

Neredeyse 2 milyar TL'yi aşan bir paradan söz ediyoruz... Peki bu meblağ ile Türkiye şartlarında neler alınabilir?

Neredeyse 2 milyar TL'yi aşan bir paradan söz ediyoruz... Peki bu meblağ ile Türkiye şartlarında neler alınabilir?

İsterseniz bu miktarın öncelikle gayrimenkul olarak karşılıklarına bakalım...

  • Ege'de 2 Adet Özel Ada: Ege'de veya Karayipler'de satılık orta ölçekli 2 özel adanın tapusu alınabiliyor.

  • 434 Dönüm Yatırımlık Arsa: Prim potansiyeli yüksek bölgelerde yaklaşık 434 bin metrekarelik araziye denk geliyor. Bu da yaklaşık 60 futbol sahası büyüklüğünde bir alan anlamına geliyor.

  • 2 Bin 170 Adet Konut: Ortalama 1 milyon TL üzerinden hesaplandığında 2 binden fazla konut satın alınabiliyor.

297 Adet BMW

297 Adet BMW

Tanesi yaklaşık 7,3 milyon TL kabul edilen sıfır kilometre üst segment otomobillerden yaklaşık 300 araçlık bir filo kurulabiliyor.

2 Adet Lüks Süper Yat

2 Adet Lüks Süper Yat

40-50 metre uzunluğundaki donanımlı lüks süper yatlardan 2 adet alınabiliyor.

72 Bin 333 Adeta PlayStation 5

72 Bin 333 Adeta PlayStation 5

Tanesi yaklaşık 30 bin TL olan oyun konsollarından 72 binden fazla satın alınabiliyor.

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21 Bin 700 Adet iPhone Pro Max

21 Bin 700 Adet iPhone Pro Max

  • 21 Bin 700 Adet iPhone Pro Max: Tanesi 100 bin TL üzerinden hesaplandığında 21 binden fazla üst segment telefon alınabiliyor.

  • 108 Bin 500 Adet Beyaz Eşya Seti: Ortalama 20 bin TL'lik setler üzerinden 100 bini aşkın evin temel beyaz eşya ihtiyacı karşılanabiliyor.

  • 144 Bin 666 Adet Laptop: Tanesi 15 bin TL kabul edildiğinde 144 binden fazla çalışma bilgisayarı alınabiliyor.

92 Bin 137 Emeklinin 1 Aylık Maaşı

92 Bin 137 Emeklinin 1 Aylık Maaşı

  • 77 Bin 292 Asgari Ücretlinin 1 Aylık Maaşı: 2026 yılı net asgari ücreti olan 28.075,50 TL üzerinden 77 binden fazla çalışanın bir aylık maaşı karşılanabiliyor.

  • 6 Bin 441 Asgari Ücretlinin 1 Yıllık Maaşı: Aynı hesapla binlerce çalışanın bir yıllık maaşına denk geliyor.

  • 92 Bin 137 Emeklinin 1 Aylık Maaşı: 2026'da 23.552 TL olarak verilen en düşük emekli aylığı baz alındığında 92 binden fazla emeklinin bir aylık maaşı karşılanabiliyor.

  • 7 Bin 678 Emeklinin 1 Yıllık Maaşı: Tutar, binlerce emeklinin bir yıllık maaş toplamına karşılık geliyor.

  • 542 Bin 500 Öğrencinin 1 Aylık KYK Bursu: 4 bin TL'lik 2026 lisans KYK bursu üzerinden yarım milyondan fazla öğrencinin bir aylık bursu karşılanabiliyor.

  • 45 Bin 208 Öğrencinin 12 Aylık Tam Yıl Bursu: 45 binden fazla öğrencinin 12 aylık burs ödemesine denk geliyor.

  • 11 Bin 300 Öğrencinin 4 Yıllık Üniversite Bursu: 11 binden fazla öğrencinin 48 aylık burs ödemesi karşılanabiliyor.

Bunların yanı sıra bu miktar hiç yatırım yapılmadan her gün 10 bin TL harcansa yaklaşık 595 yılda tükeniyor.

Bunların yanı sıra bu miktar hiç yatırım yapılmadan her gün 10 bin TL harcansa yaklaşık 595 yılda tükeniyor.

Günlük harcama 100 bin TL'ye çıkarılsa bile para yaklaşık 60 yıl boyunca yetiyor. Tutar tamamen 200 TL'lik banknotlara çevrildiğinde yaklaşık 10,85 milyon adet banknot ediyor. Üst üste dizildiğinde yaklaşık 1,41 kilometrelik bir uzunluğa ulaşırken toplam ağırlığı da yaklaşık 12,26 tonu buluyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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