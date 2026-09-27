Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın Borsadan Kazandığı 2,17 Milyar TL ile Neler Alınır?
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Borsa ve fon skandalı devam ederken borsadan hızlı zenginleşme iddiaları nedeniyle eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya istifa etmişti. O ve eşi İlyas Kaya'nın birkaç ay içindeki kazancı 2,17 milyar TL'yi aşıyor. Peki bu rakam Türkiye'deki güncel fiyatlarla düşünüldüğünde ne anlama geliyor? Emekli maaşından asgari ücrete, evden otomobile kadar 2,17 milyar TL'nin karşılığına birlikte bakalım.
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Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın, fon ve borsa soruşturmasının operasyona dönüşmesinden kısa süre önce ellerindeki hisseleri işlemlerinden toplam 2,17 milyar TL elde ettikleri öne sürüldü.
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Neredeyse 2 milyar TL'yi aşan bir paradan söz ediyoruz... Peki bu meblağ ile Türkiye şartlarında neler alınabilir?
297 Adet BMW
2 Adet Lüks Süper Yat
72 Bin 333 Adeta PlayStation 5
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21 Bin 700 Adet iPhone Pro Max
92 Bin 137 Emeklinin 1 Aylık Maaşı
Bunların yanı sıra bu miktar hiç yatırım yapılmadan her gün 10 bin TL harcansa yaklaşık 595 yılda tükeniyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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