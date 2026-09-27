Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın Borsadan Kazandığı 2,17 Milyar TL ile Neler Alınır?

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre’nin gündeme getirdiği iddialara göre Fatma Betül Sayan Kaya, nisan ayında Özata Denizcilik hisselerine 63,3 milyon TL yatırım yaptı. Emre’nin aktardığı bilgilere göre bu hisseler eylül ayında satıldı ve satış sonucunda 1,34 milyar TL civarında nakit elde edildi.

İlyas Kaya’nın da yaklaşık 99,7 milyon TL’lik yatırımını operasyon öncesinde 4-5 farklı hesap üzerinden sattığı ve bu işlemler sonucunda 826 milyon TL kazanıldığı iddia edildi.