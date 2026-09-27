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Uçuş Görevlileri Açıkladı: Otel Odasına Girer Girmez Uygulanan 90 Saniyelik Kontrol

Uçuş Görevlileri Açıkladı: Otel Odasına Girer Girmez Uygulanan 90 Saniyelik Kontrol

tatil Otel
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.09.2026 - 14:04
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Yılın büyük bölümünü farklı şehirlerdeki otel odalarında geçiren uçuş görevlilerinin, odaya adım atar atmaz uyguladığı bir rutin var. ABD'deki Kabin Memurları Sendikası'nın (AFA-CWA) hazırladığı bu kontrol listesi, bazı çevrelerde 'otel odası otopsisi' diye anılıyor. Listeyi baştan sona uygulamak yalnızca 90 saniye kadar sürüyor. Tatile ya da iş seyahatine çıkan herkesin kolayca benimseyebileceği adımlar ise oldukça pratik.

Kaynak: Independent Türkçe

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İlk iş kapıyı valizle açık tutup odanın her köşesine bakmak

İlk iş kapıyı valizle açık tutup odanın her köşesine bakmak

Kabin ekipleri meslekleri gereği neredeyse her hafta başka bir ülkede, başka bir otelde uyanıyor. Tanımadıkları binalarda sürekli konaklamak doğal olarak bir tedirginlik yaratıyor ve daha titiz bir güvenlik alışkanlığını beraberinde getiriyor. Sendikaya göre otelde geçirilen saatlerin güvenliği, uçuş sırasındaki güvenlik kadar önem taşıyor.

Eski kabin ekibi üyelerinin yönettiği CabinCrew24 sitesi de bu rutinin bir kuruntu olmadığının altını çiziyor. Siteye göre bu alışkanlık, yangın yönetmeliklerinin ve otel güvenlik standartlarının ülkeden ülkeye değiştiği ortamlarda yıllarca yabancı odalarda uyumanın doğal bir sonucu.

Listenin ilk adımı, odaya tek başına dalmamak. Uçuş görevlilerine odayı bir ekip arkadaşıyla ya da otelin güvenlik görevlisiyle birlikte kontrol etmeleri tavsiye ediliyor. Bu sırada kapı, valiz sıkıştırılarak açık bırakılıyor. Banyo, dolapların içi, yatağın altı ve perdelerin arkası tek tek gözden geçiriliyor.

Odanın telefonu ve kattaki yangın çıkışları ilk gün kontrol ediliyor

Odanın telefonu ve kattaki yangın çıkışları ilk gün kontrol ediliyor

Oda boş ve güvenli görünüyorsa sıra iletişime geliyor. Odadaki telefonun çalışıp çalışmadığı deneniyor ve acil durum hattına bağlanıp bağlanamadığı kontrol ediliyor. Türkiye'de bu numara 112, yurt dışında ise bulunulan ülkenin yerel acil durum numarası.

Sendikanın üzerinde en çok durduğu konulardan biri yangın çıkışları. Görevlilere bulundukları kattaki acil çıkışların yerini ve sayısını not etmeleri öneriliyor. Merdiven boşluğuna çıkıldığında her katta binaya yeniden girilip girilemediğini bilmek de listede yer alıyor. Duman altında, karanlık bir koridorda ilk kez çıkış aramak zorunda kalmamak için bu birkaç saniyelik keşif büyük fark yaratabiliyor.

Gece için kapı alarmı ve komodinde el feneri öneriliyor

Gece için kapı alarmı ve komodinde el feneri öneriliyor

Kontrollerin ardından kapı ve pencere kilitleri tek tek deneniyor. Odada balkon ya da teras kapısı varsa onlar da atlanmıyor. Odaya yerleşildikten sonra zincir ve sürgü dahil mevcut tüm kilitlerin kullanılması gerekiyor. Bu öneri, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat edenlere yaptığı güvenlik tavsiyeleriyle de örtüşüyor.

Bazı kabin memurları bir adım daha ileri gidip yanlarında taşınabilir bir kapı alarmı bulunduruyor. Kapının dibine yerleştirilen bu küçük cihaz, gece kapı açılmaya çalışıldığında öterek içeridekini uyandırıyor. Listenin son maddesi ise basit ama hayati: olası bir acil durumda aramakla vakit kaybetmemek için oda kartı ve bir el feneri komodinin üzerinde bırakılıyor.

Sendika bu altı adıma ek olarak birkaç öneride daha bulunuyor. Kişisel eşyaların her zaman güvenli bir yerde tutulması, otelin deprem gibi afetlere yönelik acil durum prosedürlerine göz atılması ve kapıyı çalan kişinin kimliği doğrulanmadan kimsenin içeri alınmaması bunların başında geliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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