Uçuş Görevlileri Açıkladı: Otel Odasına Girer Girmez Uygulanan 90 Saniyelik Kontrol

Kabin ekipleri meslekleri gereği neredeyse her hafta başka bir ülkede, başka bir otelde uyanıyor. Tanımadıkları binalarda sürekli konaklamak doğal olarak bir tedirginlik yaratıyor ve daha titiz bir güvenlik alışkanlığını beraberinde getiriyor. Sendikaya göre otelde geçirilen saatlerin güvenliği, uçuş sırasındaki güvenlik kadar önem taşıyor.

Eski kabin ekibi üyelerinin yönettiği CabinCrew24 sitesi de bu rutinin bir kuruntu olmadığının altını çiziyor. Siteye göre bu alışkanlık, yangın yönetmeliklerinin ve otel güvenlik standartlarının ülkeden ülkeye değiştiği ortamlarda yıllarca yabancı odalarda uyumanın doğal bir sonucu.

Listenin ilk adımı, odaya tek başına dalmamak. Uçuş görevlilerine odayı bir ekip arkadaşıyla ya da otelin güvenlik görevlisiyle birlikte kontrol etmeleri tavsiye ediliyor. Bu sırada kapı, valiz sıkıştırılarak açık bırakılıyor. Banyo, dolapların içi, yatağın altı ve perdelerin arkası tek tek gözden geçiriliyor.