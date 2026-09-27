Uçuş Görevlileri Açıkladı: Otel Odasına Girer Girmez Uygulanan 90 Saniyelik Kontrol
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Yılın büyük bölümünü farklı şehirlerdeki otel odalarında geçiren uçuş görevlilerinin, odaya adım atar atmaz uyguladığı bir rutin var. ABD'deki Kabin Memurları Sendikası'nın (AFA-CWA) hazırladığı bu kontrol listesi, bazı çevrelerde 'otel odası otopsisi' diye anılıyor. Listeyi baştan sona uygulamak yalnızca 90 saniye kadar sürüyor. Tatile ya da iş seyahatine çıkan herkesin kolayca benimseyebileceği adımlar ise oldukça pratik.
Kaynak: Independent Türkçe
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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