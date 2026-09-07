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Otelden Ayrılırken En Çok Unutulan O Eşya Açıklandı

Otelden Ayrılırken En Çok Unutulan O Eşya Açıklandı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
07.09.2026 - 15:59
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Otel çalışanlarının açıklamalarına göre misafirlerin odalarda en çok unuttuğu 7 eşya belli oldu. Telefon şarj cihazlarından ziynet eşyalarına, pasaportlardan takma dişlere kadar gözden kaçan bu ürünler, otelden ayrılmadan önce son bir oda turu atmanın önemini gözler önüne seriyor.

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Birçok seyahatsever için otelden ayrılış anı, "Bir şeyimi unuttum mu?" endişesiyle geçer.

Birçok seyahatsever için otelden ayrılış anı, "Bir şeyimi unuttum mu?" endişesiyle geçer.

Seyahat uzmanları ve farklı otellerin yöneticileri, misafirlerin çıkış yaparken odalarda en çok geride bıraktığı eşyaları ve bu ürünlerin en sık saklandığı gözden uzak noktaları sıraladı.

Toplanan verilere göre, aceleyle toplanırken veya son dakikada kullanılırken odada unutulan en yaygın 7 eşya şöyle:

1. Telefon Şarj Cihazları

1. Telefon Şarj Cihazları

Otel kayıp eşya bürolarının değişmez şampiyonu olan şarj kabloları; komodin arkalarında, masa altlarında ve prizlerde takılı unutuluyor. Kabloların mobilya ve duvar renkleriyle karışması gözden kaçmalarını kolaylaştırıyor.

2. Kıyafetler ve Mayolar

Balkon ve teraslarda kurumaya bırakılan mayolar, dolapların derinlikleri, banyo kapısının arkasında asılı kalan bornozlar ve çarşaflara dolanan kıyafetler listenin üst sıralarında yer alıyor.

3. Kişisel Hijyen ve Bakım Ürünleri

Diş fırçaları, tıraş bıçakları ve makyaj malzemeleri gibi kapıdan çıkmadan hemen önce kullanılan ürünler, lavabo kenarlarında veya duş kabinlerinde unutulmaya son derece elverişli.

4. Yetişkin Oyuncakları

Özellikle yatak çarşaflarının arasına karışan kişisel yetişkin oyuncakları, misafirler odadan ayrıldıktan sonra ancak otel çamaşırhanesinde fark edilebiliyor.

5. Değerli Takılar ve Mücevherler

Spa kullanımı veya uyku öncesinde çıkarılan yüzük ve kolyeler; bornoz ceplerinde, komodin üzerlerinde ve banyo tezgahlarında sıklıkla geride bırakılıyor.

6. Cüzdan, Pasaport ve Nakit Para

Gvenlik amacıyla kullanılan oda kasaları, çıkış yaparken kontrol edilmesi en çok unutulan yerlerin başında geliyor. Birçok misafir pasaportunu, cüzdanını ve kasaya koyduğu nakit parayı almadan otelden ayrılıyor.

7. Protez Dişler

Otel personelini en çok şaşırtan eşyaların başında ise banyo tezgahlarında bırakılan protez dişler geliyor. Misafirlerin bu durumu nasıl fark etmeden otelden ayrıldığı ise şaşkınlık yaratıyor.

Uzmanlar, otel odasından çıkmadan önce çarşafları kaldırmayı, yatak altlarını, banyo ceplerini, balkonları ve oda kasasını boş bile olsa son bir kez açıp kontrol etmeyi öneriyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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