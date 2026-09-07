Otelden Ayrılırken En Çok Unutulan O Eşya Açıklandı

Seyahat uzmanları ve farklı otellerin yöneticileri, misafirlerin çıkış yaparken odalarda en çok geride bıraktığı eşyaları ve bu ürünlerin en sık saklandığı gözden uzak noktaları sıraladı.

Toplanan verilere göre, aceleyle toplanırken veya son dakikada kullanılırken odada unutulan en yaygın 7 eşya şöyle: