PFDK Açıkladı: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a 1 Maç Kulübe Yasağı ve 100 Bin TL Ceza
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Trabzonspor'a 4-0 kaybedilen maçta kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un cezası belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Buruk'a hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 100 bin TL para cezası verdi.
Karar, sarı-kırmızılı ekibin Fenerbahçe derbisine teknik direktörüyle çıkabileceği anlamına geliyor.
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PFDK, 29 Eylül'deki toplantısında Okan Buruk için kararını verdi.
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Buruk, Papara Park'ta 72. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla oyundan ihraç edilmişti.
Aynı maçta VAR incelemesiyle kırmızı kart gören Lesley Ugochukwu ise 2 maç men cezası aldı.
Trabzonspor da 4-0'lık gecenin faturasını 560 bin TL olarak ödedi.
Buruk, 9 Ekim'deki Kasımpaşa maçında kulübede olmayacak; Fenerbahçe derbisinde ise takımının başında olabilecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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