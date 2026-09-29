PFDK Açıkladı: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a 1 Maç Kulübe Yasağı ve 100 Bin TL Ceza

Bordo-mavili kulüp, seyirci kaynaklı saha olayları nedeniyle 280 bin TL, talimatlara aykırı hareket nedeniyle de 280 bin TL olmak üzere toplam 560 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Bunun yanında Papara Park'ın Kuzey ve Güney alt tribünlerindeki ilgili bloklarda yer alan taraftarların kartları bloke edildi. Bu seyirciler, Trabzonspor'un bir sonraki iç saha maçına giremeyecek.