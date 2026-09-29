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PFDK Açıkladı: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a 1 Maç Kulübe Yasağı ve 100 Bin TL Ceza

PFDK Açıkladı: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a 1 Maç Kulübe Yasağı ve 100 Bin TL Ceza

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.09.2026 - 20:58
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Trabzonspor'a 4-0 kaybedilen maçta kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un cezası belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Buruk'a hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 100 bin TL para cezası verdi.

Karar, sarı-kırmızılı ekibin Fenerbahçe derbisine teknik direktörüyle çıkabileceği anlamına geliyor.

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PFDK, 29 Eylül'deki toplantısında Okan Buruk için kararını verdi.

PFDK, 29 Eylül'deki toplantısında Okan Buruk için kararını verdi.

TFF Hukuk Müşavirliği, Buruk'u 25 Eylül'de Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi kapsamında PFDK'ye sevk etmişti. Sevk, 20 Eylül'den itibaren tedbirli olarak yapıldı ve deneyimli teknik adam için 1 ila 3 maç arasında ceza konuşuluyordu. 

Kurul, 29 Eylül'deki toplantısında bu alt sınırda kaldı. Aynı sevk listesinde yer alan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın maç sonrası medyaya yaptığı açıklamalar için ise 'ceza tayinine yer olmadığına' karar verildi.

Buruk, Papara Park'ta 72. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla oyundan ihraç edilmişti.

Buruk, Papara Park'ta 72. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla oyundan ihraç edilmişti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül'de oynanan karşılaşmada Buruk, Stefan Savic'in Leroy Sane'ye yaptığı müdahaleye tepki gösterdi. Hakem Batuhan Kolak itirazları nedeniyle önce sarı kart gösterdi, ardından gelen ikinci sarıyla Galatasaray'ın teknik direktörünü kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Sahadaki tablo da sarı-kırmızılılar için ağırdı. Muhammed Salah'ın 4, 44 ve 80. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptığı, Saviolo'nun da 39. dakikada ağları havalandırdığı maçta lider Galatasaray, Trabzon'dan 4-0'lık yenilgiyle döndü.

Aynı maçta VAR incelemesiyle kırmızı kart gören Lesley Ugochukwu ise 2 maç men cezası aldı.

Aynı maçta VAR incelemesiyle kırmızı kart gören Lesley Ugochukwu ise 2 maç men cezası aldı.

Ugochukwu, 85. dakikada Ozan Tufan'a yaptığı faul sonrası önce sarı kart görmüştü. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Batuhan Kolak, kararını kırmızı karta çevirdi. PFDK, Nijeryalı oyuncuya 'rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faul' gerekçesiyle 2 resmi müsabakadan men cezası verdi.

Galatasaray kulübüne de ceza çıktı. Deplasman tribünündeki taraftarların çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle 350 bin TL para cezası verilirken, eylemin bu sezon deplasmanda üçüncü kez yaşandığı kayda geçti. İlgili misafir tribün bloklarındaki seyircilerin elektronik kartları bloke edilecek ve bu taraftarlar bir sonraki deplasman maçına alınmayacak.

Trabzonspor da 4-0'lık gecenin faturasını 560 bin TL olarak ödedi.

Trabzonspor da 4-0'lık gecenin faturasını 560 bin TL olarak ödedi.

Bordo-mavili kulüp, seyirci kaynaklı saha olayları nedeniyle 280 bin TL, talimatlara aykırı hareket nedeniyle de 280 bin TL olmak üzere toplam 560 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Bunun yanında Papara Park'ın Kuzey ve Güney alt tribünlerindeki ilgili bloklarda yer alan taraftarların kartları bloke edildi. Bu seyirciler, Trabzonspor'un bir sonraki iç saha maçına giremeyecek.

Buruk, 9 Ekim'deki Kasımpaşa maçında kulübede olmayacak; Fenerbahçe derbisinde ise takımının başında olabilecek.

Buruk, 9 Ekim'deki Kasımpaşa maçında kulübede olmayacak; Fenerbahçe derbisinde ise takımının başında olabilecek.

1 maçlık ceza, Buruk'un 9 Ekim'de oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında soyunma odasına ve yedek kulübesine giremeyeceği anlamına geliyor. Ceza 3 maç olsaydı, Süper Lig'in 9. haftasındaki Fenerbahçe derbisini de kaçıracaktı.

Buruk'un yokluğunda takımı kenardan yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu yönetecek. Saraloğlu geçen sezon da benzer bir durumda kulübeye geçmiş ve Galatasaray, RAMS Başakşehir'i 3-0 yenmişti. Deneyimli çalıştırıcı, 2018'de Akhisarspor'un başında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup etmesiyle de hatırlanıyor. Gözler şimdi, Buruk'un geri döneceği derbiye çevrilmiş durumda.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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