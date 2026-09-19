Salah'ın Yıldızlaştığı Gecede Trabzonspor Evinde Galatasaray'ı 4-0 Yendi

Galatasaray değişikliklere rağmen istediği pozisyonları ikinci yarıda da bulamadı. Dakikalar 80'i gösterdiğinde Salah, tıpkı ilk goldeki gibi kendi sahasından aldığı topla rakip kaleye kadar gitti ve şık vuruşla skoru 4-0'a taşıdı.

86'da Ugochukwu kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Maçta başka gol olmadı ve Trabzonspor evinde Galatasaray'ı 4-0 yendi.