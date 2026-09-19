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Salah'ın Yıldızlaştığı Gecede Trabzonspor Evinde Galatasaray'ı 4-0 Yendi

Salah'ın Yıldızlaştığı Gecede Trabzonspor Evinde Galatasaray'ı 4-0 Yendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
19.09.2026 - 21:57 Son Güncelleme: 19.09.2026 - 22:11
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Trabzonspor, Papara Park'ta Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek farklı bir galibiyete imza attı. Muhammed Salah attığı 3 golle karşılaşmaya damga vururken, Saviolo da bir kez ağları havalandırdı. Galatasaray'da Ugochukwu, 86. dakikada kırmızı kart gördü.

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İlk yarıda Trabzonspor'ın gol şovu vardı.

İlk yarıda Trabzonspor'ın gol şovu vardı.

Trabzonspor, karşılaşmanın 4. dakikasında öne geçti. Galatasaray'ın taç atışı sonrası savunmadan uzaklaştırılan topu kendi yarı alanında alan Muhammed Salah, rakip savunmanın arkasına sarkarak ceza sahasına girdi. Uğurcan Çakır'la karşı karşıya kalan Mısırlı futbolcu, yerden vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

Galatasaray 9. dakikada Salah'la farkı kapatmaya yaklaşsa da oyuncunun ceza sahası içinden yaptığı vuruş direğin yanından auta çıktı. 37. dakikada ise Jakobs'un şutunda kaleci Onana topu güçlükle çeldi; meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanından uzaklaştı.

Trabzonspor, 39. dakikada farkı ikiye çıkardı. Salah'ın pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Saviolo, yerden yaptığı vuruşla Uğurcan'ı mağlup etti: 2-0.

Bordo-mavili ekip, 44. dakikada üçüncü golü de buldu. Dju'nun savunmada Sanchez'den kaptığı topu Salah'a aktarmasının ardından Mısırlı yıldız, ceza sahası içinden yaptığı düzgün vuruşla skoru 3-0'a getirdi. İlk yarı Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Salah noktayı koydu.

Salah noktayı koydu.

Galatasaray değişikliklere rağmen istediği pozisyonları ikinci yarıda da bulamadı. Dakikalar 80'i gösterdiğinde Salah, tıpkı ilk goldeki gibi kendi sahasından aldığı topla rakip kaleye kadar gitti ve şık vuruşla skoru 4-0'a taşıdı. 

86'da Ugochukwu kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 

Maçta başka gol olmadı ve Trabzonspor evinde Galatasaray'ı 4-0 yendi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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