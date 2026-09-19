Salah'ın Yıldızlaştığı Gecede Trabzonspor Evinde Galatasaray'ı 4-0 Yendi
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Trabzonspor, Papara Park'ta Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek farklı bir galibiyete imza attı. Muhammed Salah attığı 3 golle karşılaşmaya damga vururken, Saviolo da bir kez ağları havalandırdı. Galatasaray'da Ugochukwu, 86. dakikada kırmızı kart gördü.
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İlk yarıda Trabzonspor'ın gol şovu vardı.
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Salah noktayı koydu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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