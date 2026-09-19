T. Rex'in Son Yemeği: Dinozor Dışkısından Çıkan 66 Milyon Yıllık Kuş Tüyü

Tüylerin hesperornithiformlara, yani günümüzün dalgıç kuşlarına ekolojik olarak benzeyen, uçamayan bir grup Mezozoyik kuşuna ait olduğu belirlendi. Asıl dikkat çekici nokta ise bu tüylerin, modern kuşlarda görülen bazı özellikleri taşımasıydı.

İki tüyde görülen kare şaft ve süngerimsi bir merkez yapı, şimdiye dek yalnızca yaşayan kuşlarda ve onların en yakın atalarında rastlanan bir özellik. DeMar'a göre bu özelliklerin aynı kombinasyonuna sahip başka bir Mezozoyik tüy bilinmiyor.

Tüylerin bir kısmı daha kabarık ve ilkel bir yapıya sahipken, bazıları su geçirmez özellikleriyle modern kuş tüylerini andırıyor. Bu çeşitlilik, 66 milyon yıl önce yaşayan kuşların tüylerinin sanılandan daha farklı özellikler taşıdığını gösteriyor.