T. Rex'in Son Yemeği: Dinozor Dışkısından Çıkan 66 Milyon Yıllık Kuş Tüyü
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2016 yılında Montana'da bulunan golf topunun yaklaşık yarısı büyüklüğündeki fosilleşmiş bir dinozor dışkısı, içinde sakladığı sırrı ancak yıllar sonra ortaya çıkardı. Field Museum ve Washington Üniversitesi'nden bilim insanları, bu koprolitin içinde 66 milyon yıllık, olağanüstü korunmuş bir kuş tüyü buldu. Peki bu küçük tüy, dinozorları yok eden felaketten hangi kuşların neden kurtulduğuna dair ipucu verebilir mi?
İşte detaylar.
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Koprolitin İçinde Neler Vardı?
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İlkel mi, Modern mi?
Kuşu Muhtemelen Bir T.Rex Yedi
Bu Tüy Yok Oluşu Açıklayabilir
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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