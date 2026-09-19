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T. Rex'in Son Yemeği: Dinozor Dışkısından Çıkan 66 Milyon Yıllık Kuş Tüyü

T. Rex'in Son Yemeği: Dinozor Dışkısından Çıkan 66 Milyon Yıllık Kuş Tüyü

Dinozor
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.09.2026 - 10:36
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2016 yılında Montana'da bulunan golf topunun yaklaşık yarısı büyüklüğündeki fosilleşmiş bir dinozor dışkısı, içinde sakladığı sırrı ancak yıllar sonra ortaya çıkardı. Field Museum ve Washington Üniversitesi'nden bilim insanları, bu koprolitin içinde 66 milyon yıllık, olağanüstü korunmuş bir kuş tüyü buldu. Peki bu küçük tüy, dinozorları yok eden felaketten hangi kuşların neden kurtulduğuna dair ipucu verebilir mi? 

İşte detaylar.

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Koprolitin İçinde Neler Vardı?

Koprolitin İçinde Neler Vardı?

Paleontolog David DeMar Jr., 2016 yılında Montana'nın kuzeydoğusundaki Hell Creek Formasyonu'nda fosil ararken kiraz büyüklüğünde kırmızımsı bir nodül buldu. Örnek yıllar sonra CT taramasından geçirildiğinde, binlerce dijital kesitin ortaya çıkardığı manzara araştırmacıları şaşırttı. 

Nodülün içinde birden fazla tüy, bir gar balığına ait olduğu düşünülen pullar ve küçük kuş kemikleri saklıydı. DeMar, gördükleri karşısında ilk anda inanamadığını söylüyor.

İlkel mi, Modern mi?

İlkel mi, Modern mi?

Tüylerin hesperornithiformlara, yani günümüzün dalgıç kuşlarına ekolojik olarak benzeyen, uçamayan bir grup Mezozoyik kuşuna ait olduğu belirlendi. Asıl dikkat çekici nokta ise bu tüylerin, modern kuşlarda görülen bazı özellikleri taşımasıydı.

İki tüyde görülen kare şaft ve süngerimsi bir merkez yapı, şimdiye dek yalnızca yaşayan kuşlarda ve onların en yakın atalarında rastlanan bir özellik. DeMar'a göre bu özelliklerin aynı kombinasyonuna sahip başka bir Mezozoyik tüy bilinmiyor.

Tüylerin bir kısmı daha kabarık ve ilkel bir yapıya sahipken, bazıları su geçirmez özellikleriyle modern kuş tüylerini andırıyor. Bu çeşitlilik, 66 milyon yıl önce yaşayan kuşların tüylerinin sanılandan daha farklı özellikler taşıdığını gösteriyor.

Kuşu Muhtemelen Bir T.Rex Yedi

Kuşu Muhtemelen Bir T.Rex Yedi

Koprolitin büyüklüğü ve içeriği, onu iri, etçil bir dinozorun, muhtemelen genç bir Tyrannosaurus rex ya da Nanotyrannus'un bıraktığını düşündürüyor. Dışkıda kuş kalıntılarının yanında bir gar balığına ait olduğu düşünülen pulların da bulunması, kuşun yaşamadan önce balıkla beslendiğine işaret ediyor.

Yani fosil, birbirine bağlanan iki beslenme hikayesini aynı anda günümüze taşıyor: Dinozor kuşu yemişti; kuş ise muhtemelen balıkla beslenmişti.

Bu Tüy Yok Oluşu Açıklayabilir

Bu Tüy Yok Oluşu Açıklayabilir

Field Museum'dan çalışmanın baş yazarı Jingmai O'Connor, tüylerdeki çeşitliliğin ve kuşların tüy dökme biçimlerinin, 66 milyon yıl önceki kütlesel yok oluşta hangi türlerin hayatta kaldığını etkileyen faktörlerden biri olmuş olabileceğini söylüyor.

Washington Üniversitesi'nden Gregory Wilson Mantilla ise bu buluşun o döneme açılan önemli bir pencere sunduğunu belirtiyor. İlkel, kabarık tüyler Mezozoyik'in sıcak dünyasında kuşları ısıtmaya yetmiş olabilir. Ancak Chicxulub asteroidinin tetiklediği ani iklim değişikliği ve soğuma koşullarında aynı tüy yapıları yeterli koruma sağlamamış olabilir.

Araştırmacılara göre tüy yapısı tek başına yok oluşun nedenini açıklamasa da hangi kuşların hayatta kalabildiğini anlamak için önemli bir ipucu sunuyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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