Yaprak Dökümü'nde Nuniş'e Hayat Veren Uğur Kıvılcım'ın Gençlik Hali Ağızları Açık Bıraktı!

15 Aralık 1942'de İstanbul'da dünyaya gelen Uğur Kıvılcım, sekiz yaşında çıktığı tiyatro sahnelerinde adım adım büyüdü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın kadrosuna katıldı. 1954'ten itibaren sinemaya da adım atan sanatçı, Yeşilçam'ın altın çağında 'Ayşecik' serisi başta olmak üzere onlarca filmde rol aldı. Dönemin antika koleksiyonlarında hâlâ dolaşımda olan imzalı stüdyo fotoğrafları, sanatçının o yıllardaki duru güzelliğini gözler önüne seriyor. Semih Sezerli ile evlenen sanatçının bu evlilikten 1967 doğumlu Kıvılcım Sezerli adında bir oğlu oldu.