Yaprak Dökümü'nde Nuniş'e Hayat Veren Uğur Kıvılcım'ın Gençlik Hali Ağızları Açık Bıraktı!
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Yaprak Dökümü dizisinde Cevriye'nin en yakın sırdaşı Nuniş karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Kıvılcım, gençlik yıllarına ait fotoğraflarıyla yeniden gündeme geldi. 2018 yılında 76 yaşında aramızdan ayrılan usta oyuncu, sekiz yaşında çıktığı tiyatro sahnelerinden Yeşilçam'ın altın çağına uzanan uzun bir kariyere sahipti. Paylaşılan kareler, sanatçının genç yıllarındaki hali üzerinden yeniden konuşulmasına neden oldu. Sosyal medyada dolaşıma giren fotoğraflar kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı.
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Uğur Kıvılcım'ın gençlik yıllarına ait imzalı fotoğrafı sosyal medyada yeniden gündeme geldi.
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Kariyerinin ilerleyen döneminde Yaprak Dökümü dizisindeki Nuniş karakteriyle geniş kitlelere ulaştı.
Yaprak Dökümü'ndeki performansıyla hafızalara kazınan oyuncu, 2018'de 76 yaşında hayatını kaybetti.
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