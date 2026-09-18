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Yaprak Dökümü'nde Nuniş'e Hayat Veren Uğur Kıvılcım'ın Gençlik Hali Ağızları Açık Bıraktı!

Yaprak Dökümü'nde Nuniş'e Hayat Veren Uğur Kıvılcım'ın Gençlik Hali Ağızları Açık Bıraktı!

Yaprak Dökümü Yeşilçam
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
18.09.2026 - 11:34
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Yaprak Dökümü dizisinde Cevriye'nin en yakın sırdaşı Nuniş karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Kıvılcım, gençlik yıllarına ait fotoğraflarıyla yeniden gündeme geldi. 2018 yılında 76 yaşında aramızdan ayrılan usta oyuncu, sekiz yaşında çıktığı tiyatro sahnelerinden Yeşilçam'ın altın çağına uzanan uzun bir kariyere sahipti. Paylaşılan kareler, sanatçının genç yıllarındaki hali üzerinden yeniden konuşulmasına neden oldu. Sosyal medyada dolaşıma giren fotoğraflar kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı.

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Uğur Kıvılcım'ın gençlik yıllarına ait imzalı fotoğrafı sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Uğur Kıvılcım'ın gençlik yıllarına ait imzalı fotoğrafı sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

15 Aralık 1942'de İstanbul'da dünyaya gelen Uğur Kıvılcım, sekiz yaşında çıktığı tiyatro sahnelerinde adım adım büyüdü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın kadrosuna katıldı. 1954'ten itibaren sinemaya da adım atan sanatçı, Yeşilçam'ın altın çağında 'Ayşecik' serisi başta olmak üzere onlarca filmde rol aldı. Dönemin antika koleksiyonlarında hâlâ dolaşımda olan imzalı stüdyo fotoğrafları, sanatçının o yıllardaki duru güzelliğini gözler önüne seriyor. Semih Sezerli ile evlenen sanatçının bu evlilikten 1967 doğumlu Kıvılcım Sezerli adında bir oğlu oldu.

Kariyerinin ilerleyen döneminde Yaprak Dökümü dizisindeki Nuniş karakteriyle geniş kitlelere ulaştı.

Kariyerinin ilerleyen döneminde Yaprak Dökümü dizisindeki Nuniş karakteriyle geniş kitlelere ulaştı.

Kariyerinin ilerleyen döneminde televizyon projelerine yönelen Kıvılcım, Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan yapımlarından Yaprak Dökümü'nde Nuniş karakterine hayat verdi. Gelin Fikret'e yaşattığı zorluklarla hatırlanan Cevriye'nin en yakın sırdaşı olan Nuniş, izleyicinin gönlünde kalıcı bir yer edindi. Bu dönemde 'Serseri Aşıklar' ve 'Yarım Elma' gibi dizilerde de rol alan sanatçı, kariyeri boyunca beyaz perde ile küçük ekran arasında mekik dokudu.

Yaprak Dökümü'ndeki performansıyla hafızalara kazınan oyuncu, 2018'de 76 yaşında hayatını kaybetti.

Yaprak Dökümü'ndeki performansıyla hafızalara kazınan oyuncu, 2018'de 76 yaşında hayatını kaybetti.

Usta oyuncu, 2018 yılının Kasım ayında 76 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefatının ardından geçen yıllara rağmen, sanatçının gençlik dönemine ait fotoğrafları zaman zaman sosyal medyada yeniden dolaşıma girerek geniş yankı uyandırıyor. Duru güzelliği ve zarafetiyle dikkat çeken kareler, izleyicilerin oyuncuyu bir kez daha anmasına vesile oluyor.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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