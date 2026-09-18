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Deprem Oldu, Naci Görür’den Açıklama Geldi: “Kuzey Kol Hem Marmara'da Hem Yunanistan'da Geriliyor”

Deprem Oldu, Naci Görür’den Açıklama Geldi: “Kuzey Kol Hem Marmara'da Hem Yunanistan'da Geriliyor”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.09.2026 - 13:21
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Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerine dikkat çeken Prof. Dr. Naci Görür, 'Kuzey kol hem Marmara'da hem Yunanistan'da geriliyor.' dedi.

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Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda bu sabah TSİ 09.42'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda bu sabah TSİ 09.42'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin 5,46 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi. Depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Prof. Dr. Naci Görür, komşu Yunanistan'daki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Görür, Eğriboz'daki depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzey kolu içerisinde meydana geldiğini söyledi.

Depremin meydana geldiği yere dikkat çeken Naci Görür, 'Kuzey kol hem Marmara'da hem Yunanistan'da geriliyor.' değerlendirmesini yaptı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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