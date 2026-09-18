İstanbul'da Çok Beklenen Vapur Hattı Tekrar Açılıyor: Ücretleri Belli Oldu
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İstanbulluların uzun süredir yeniden hizmete girmesini merakla beklediği İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı için müjdeli adım atıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, eylül ayı toplantılarının Saraçhane’deki belediye binasında gerçekleştirilen üçüncü oturumunda kritik bir karara imza attı. Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında toplanan kurul, hattın belediye bünyesinde işletilmesini ve hazırlanan yeni fiyat tarifesini oy birliğiyle onaylayarak resmiyet kazandırdı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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