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İstanbul'da Çok Beklenen Vapur Hattı Tekrar Açılıyor: Ücretleri Belli Oldu

İstanbul'da Çok Beklenen Vapur Hattı Tekrar Açılıyor: Ücretleri Belli Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 11:06
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İstanbulluların uzun süredir yeniden hizmete girmesini merakla beklediği İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı için müjdeli adım atıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, eylül ayı toplantılarının Saraçhane’deki belediye binasında gerçekleştirilen üçüncü oturumunda kritik bir karara imza attı. Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında toplanan kurul, hattın belediye bünyesinde işletilmesini ve hazırlanan yeni fiyat tarifesini oy birliğiyle onaylayarak resmiyet kazandırdı.

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Boğaz'ın iki yakasında ulaşımı kolaylaştıran hat yeniden seferlerine başlıyor

Boğaz'ın iki yakasında ulaşımı kolaylaştıran hat yeniden seferlerine başlıyor
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İstanbul trafiğine nefes aldırması hedeflenen hatta, kara yolu yoğunluğunu azaltmak amacıyla sefer saatleri ve yolcu kapasiteleri modernize ediliyor. İki yaka arasında zamandan büyük tasarruf sağlayan bu deniz hattı, özellikle köprü trafiğinden kaçmak isteyen sürücüler için cazip bir alternatif sunuyor. Yeni dönemde hizmet kalitesinin artırılması ve sefer sıklığının optimize edilmesi planlanıyor.

Araç türlerine göre belirlenen yeni geçiş tarifesi açıklandı

Araç türlerine göre belirlenen yeni geçiş tarifesi açıklandı

Kabul edilen resmi fiyat listesiyle birlikte hattı kullanacak farklı taşıt gruplarının ödeyeceği tutarlar netlik kazandı. Güncellenen tarifeye göre belirlenen fiyatlar şu şekildedir:

  • Motosiklet: 100 TL

  • Otomobil: 220 TL

  • Arazi Aracı: 250 TL

  • Minibüs ve Küçük Otobüs: 320 TL

  • N1 Kategorisi Taşıtlar (Azami 3.500 kg): 430 TL

  • Otobüs (20-27 Koltuklu): 625 TL

Bisiklet sürücüleri için ek araç ücreti alınmayacağı duyuruldu

Bisiklet sürücüleri için ek araç ücreti alınmayacağı duyuruldu

Çevre dostu ulaşımı teşvik etmek amacıyla bisiklet kullanıcılarına özel bir kolaylık sağlanıyor. Alınan karara göre bisikletlilerden ekstra bir araç geçiş ücreti talep edilmiyor; bu kişilerin yalnızca standart akbil/yolcu tarifesi üzerinden ödeme yaparak vapurdan yararlanabilecekleri ifade ediliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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