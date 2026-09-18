İstanbul'da Çok Beklenen Vapur Hattı Tekrar Açılıyor: Ücretleri Belli Oldu

İstanbul trafiğine nefes aldırması hedeflenen hatta, kara yolu yoğunluğunu azaltmak amacıyla sefer saatleri ve yolcu kapasiteleri modernize ediliyor. İki yaka arasında zamandan büyük tasarruf sağlayan bu deniz hattı, özellikle köprü trafiğinden kaçmak isteyen sürücüler için cazip bir alternatif sunuyor. Yeni dönemde hizmet kalitesinin artırılması ve sefer sıklığının optimize edilmesi planlanıyor.