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Hangi Temizlik İkonusun?

etiket Hangi Temizlik İkonusun?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Editörü
19.09.2026 - 09:46
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Temizlik yaparken nasıl birisin? Nasıl temizlik yapmayı seviyorsun? Cevaplarını seç, hangi temizlik ikonuna benzediğini birlikte bulalım! Haydi başlıyoruz...

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1. Evin dağınık olduğunu fark ettiğinde ilk tepkin ne olur?

2. Temizlik yaparken olmazsa olmazın hangisi?

3. Peki bir arkadaşın habersizce geleceğini söylese ne yaparsın?

4. Temizliğe nereden başlarsın?

5. Çarşaf değiştirmek senin için...

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6. Dolabını açtığında kıyafetlerin nasıl duruyor?

7. Evin için bunlardan hangisi vazgeçilmez?

8. Son olarak temizlik bittikten sonra evde ne görmek istersin?

Sen Monica Geller'sın!

Senin için temizlik hayatı yeniden düzene sokmak demek. Evin dağınıksa zihnin de biraz dağılmış hissedebilir ve bu yüzden eline bezi alıp her şeyi yoluna koymak sana gerçekten iyi gelir. Eşyaların yerli yerinde olması, düzenli bir mutfak ve tertemiz bir ev seni tahmin edilenden çok daha fazla mutlu ediyor. Üstelik temizlik yaparken bunu küçük bir organizasyon projesine çevirmeyi de başarıyorsun. Monica Geller gibi sen de detayları fark eden, düzeni seven ve kontrolü elinde tutunca rahatlayan bir temizlik ikonusun.

Sen Bree Van de Kamp'sın!

Senin temizlik anlayışında düzen kadar kusursuzluk da önemli. Bir odayı temizlediğinde dışarıdan bakıldığında da dört dörtlük görünmesini istiyorsun. Misafir geleceği zaman ortaya çıkan temizlik performansın ise adeta ayrı bir sezon finali. Her şeyin güzel görünmesi, güzel kokması ve mümkün olduğunca şık durması senin için önemli. Küçük ayrıntıları fark ediyor ve ortaya çıkan sonucun seni temsil ettiğini düşünüyorsun. Kısacası sen, temizlik işini bile zarafet ve disiplinle yapmayı başaran Bree Van de Kamp ruhlusun.

Sen Adrian Monk'sun!

Senin dünyanda temizlik ile hijyen arasında ciddi bir fark yok çünkü ikisi de aynı derecede önemli. Bir şey temiz görünüyorsa bunun gerçekten temiz olup olmadığını sorgulama ihtimalin oldukça yüksek. Eller, yüzeyler, kapı kolları ve herkesin fark etmediği küçük ayrıntılar senin radarından kolay kolay kaçmıyor. Temizlik bittikten sonra bile için rahat etmiyorsa tekrar kontrol etmekten çekinmiyorsun. Bu nedenle senin için temizlik basit bir ev işi değil, detayların tek tek kontrol edildiği ciddi bir görev. Adrian Monk gibi sen de hijyen konusunda çıtayı biraz yukarıda tutan temizlik ikonlarındansın.

Sen Sheldon Cooper'sın!

Senin temizlik anlayışın diğerlerinden biraz daha pragmatik. Evin pırıl pırıl olması elbette güzel ama bunun için bütün gününü feda etmeye hiç niyetin yok. İşini kolaylaştıran yöntemleri, pratik ürünleri ve mümkün olduğunca hızlı sonuç almayı tercih ediyorsun. Bir şey yeterince temiz ve düzenliyse üzerinde daha fazla düşünmenin gereksiz olduğunu savunabilirsin. Ancak biri senin düzenini bozduğunda veya eşyalarının yerini değiştirdiğinde konu bir anda başka bir seviyeye çıkabilir. Sen, kendi kuralları olan ve hayatını gereksiz temizlik detaylarıyla değil, kendi sisteminle yürütmeyi seven Sheldon Cooper'sın.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Editörü
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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