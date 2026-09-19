Hangi Temizlik İkonusun?
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Temizlik yaparken nasıl birisin? Nasıl temizlik yapmayı seviyorsun? Cevaplarını seç, hangi temizlik ikonuna benzediğini birlikte bulalım! Haydi başlıyoruz...
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1. Evin dağınık olduğunu fark ettiğinde ilk tepkin ne olur?
2. Temizlik yaparken olmazsa olmazın hangisi?
3. Peki bir arkadaşın habersizce geleceğini söylese ne yaparsın?
4. Temizliğe nereden başlarsın?
5. Çarşaf değiştirmek senin için...
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6. Dolabını açtığında kıyafetlerin nasıl duruyor?
7. Evin için bunlardan hangisi vazgeçilmez?
8. Son olarak temizlik bittikten sonra evde ne görmek istersin?
Sen Monica Geller'sın!
Sen Bree Van de Kamp'sın!
Sen Adrian Monk'sun!
Sen Sheldon Cooper'sın!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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