Hangi Temizlik İkonusun?

Senin temizlik anlayışın diğerlerinden biraz daha pragmatik. Evin pırıl pırıl olması elbette güzel ama bunun için bütün gününü feda etmeye hiç niyetin yok. İşini kolaylaştıran yöntemleri, pratik ürünleri ve mümkün olduğunca hızlı sonuç almayı tercih ediyorsun. Bir şey yeterince temiz ve düzenliyse üzerinde daha fazla düşünmenin gereksiz olduğunu savunabilirsin. Ancak biri senin düzenini bozduğunda veya eşyalarının yerini değiştirdiğinde konu bir anda başka bir seviyeye çıkabilir. Sen, kendi kuralları olan ve hayatını gereksiz temizlik detaylarıyla değil, kendi sisteminle yürütmeyi seven Sheldon Cooper'sın.