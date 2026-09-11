Evdeki Zeminleri Temizlerken Dikkat Etmen Gereken 10 Önemli Nokta
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Ev temizliğinde en çok uğraştıran yerlerden biri de şüphesiz zeminler. Üstelik her zemine aynı şekilde davranmak da pek iyi bir fikir değil. Temizlerken hem daha iyi sonuç almak hem de zeminin ömrünü kısaltmamak için bilmen gereken birkaç önemli detay var.
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1. Zemin türüne uygun deterjan seçin.
2. Paspası aşırı ıslatmayın.
3. Silmeden önce mutlaka süpürün.
4. Ilık su kullanmayı tercih edin.
5. Mikrofiber bez temizliği yapın.
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6. Kirlenen suyu değiştirin.
7. Deterjan ölçüsünü kaçırmayın.
8. Dökülen lekelere anında müdahale edin.
9. Temizlik sonrası ortamı havalandırın.
10. Temizlik ekipmanlarını temiz tutun.
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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