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Evdeki Zeminleri Temizlerken Dikkat Etmen Gereken 10 Önemli Nokta

etiket Evdeki Zeminleri Temizlerken Dikkat Etmen Gereken 10 Önemli Nokta

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Editörü
11.09.2026 - 13:31
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Ev temizliğinde en çok uğraştıran yerlerden biri de şüphesiz zeminler. Üstelik her zemine aynı şekilde davranmak da pek iyi bir fikir değil. Temizlerken hem daha iyi sonuç almak hem de zeminin ömrünü kısaltmamak için bilmen gereken birkaç önemli detay var.

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1. Zemin türüne uygun deterjan seçin.

1. Zemin türüne uygun deterjan seçin.

Her yüzeyin kimyasal toleransı başkadır. Ahşap ve laminat parkeler yoğun asitli ya da çamaşır suyu bazlı ağır kimyasallardan nefret eder; bu tarz ürünler ahşabın doğal dokusunu bozar ve rengini soldurur. Mermer ve doğal taşlarda ise asidik temizleyiciler yüzeyin matlaşmasına yol açabilir. Bu yüzden yüzeyin yapısına uygun, nötr pH değerine sahip özel temizleyicilere yönelmelisin.

2. Paspası aşırı ıslatmayın.

Özellikle ahşap ve laminat zeminlerin en büyük düşmanı fazla su. Derz aralarından veya birleşim noktalarından sızan su, zamanla parkelerin kabarmasına ve içten içe çürümesine neden olur. Paspasını veya bezini iyice sıktığından emin olmalı, zeminde su birikintisi bırakmayacak şekilde sadece nemli bir dokunuşla silmelisin.

3. Silmeden önce mutlaka süpürün.

Zeminde gözle zor fark edilen ince kum taneleri, küçük taşlar veya sert kırıntılar varken paspası sürüklemek, adeta zemin üzerinde zımpara gezdirmek gibidir. Bu sert partiküller bezin altına takılarak yüzeyde derin çizikler bırakır. Temizliğe geçmeden önce elektrikli süpürgeyle veya yumuşak fırçalı bir süpürgeyle zemini iyice tozdan arındırmalısın.

4. Ilık su kullanmayı tercih edin.

Genelde sıcak suyun daha iyi hijyen sağladığı düşünülse de aşırı sıcak su zemin kaplamalarının üzerindeki koruyucu cila tabakasına zarar verir. Ayrıca bazı deterjanların yapısını bozarak yüzeyde dalgalı bir görüntü bırakabilir. Kovayı kaynar suyla değil, yüzeyi koruyan ve deterjanı en iyi şekilde çözen ılık suyla doldurmalısın.

5. Mikrofiber bez temizliği yapın.

Sert dokulu bezler veya sert kıllı fırçalar hassas yüzeylerin parlaklığını kısa sürede kaybetmesine yol açar. Mikrofiber dokular ise statik çekim gücü sayesinde tozu ve kiri içine hapseder, yüzeyi çizmeden nazikçe temizler. Paspas seçiminde daima yumuşak yapılı mikrofiber ürünlere öncelik vermelisin.

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6. Kirlenen suyu değiştirin.

  • Temizlik kovanızdaki su birkaç odanın ardından çamurlaşmaya başlar. Bulanık ve kirli bir suyla silmeye devam ettiğinde, aslında bir odadaki bakteri ve kiri alıp evdeki diğer odalara yaymış olursun. Su berraklığını kaybettiğinde veya köpüğü söndüğünde üşenmeyip kovayı taze suyla yenilemelisin.

7. Deterjan ölçüsünü kaçırmayın.

'Ne kadar çok deterjan atarsam o kadar temiz olur' düşüncesi en sık yapılan hatalardan biridir. Fazla kullanılan temizleyici zemin üzerinde yapışkan bir film tabakası oluşturur. Bu tabaka kuruduğunda mat bir iz bırakır.

8. Dökülen lekelere anında müdahale edin.

Kahve, çay, yağ veya renkli meyve suları zemine döküldüğünde beklemeden silinmeli. Sıvılar yüzeyde kaldıkça gözeneklerin içine doğru işler ve kurudukça kalıcı lekelere dönüşür. Özellikle ahşap ve mermer gibi emici yüzeylerde lekeyi kurumadan anında nemli bir bezle tampon yaparak almalısın.

9. Temizlik sonrası ortamı havalandırın.

9. Temizlik sonrası ortamı havalandırın.

Silme işlemi bittikten sonra pencereleri açarak içeride güzel bir hava akımı yaratmalısın. Islaklığın zemin üzerinde uzun süre kalması hem iz bırakır hem de ahşap yüzeylerin nemi emme riskini artırır. Hızlı kuruma, zeminin ışıl ışıl görünmesini sağlar ve matlaşmanın önüne geçer.

10. Temizlik ekipmanlarını temiz tutun.

10. Temizlik ekipmanlarını temiz tutun.

Kullandığın paspasın veya süpürge başlığının kendisi kirliyse, ne kadar kaliteli deterjan kullanırsan kullan gerçek bir hijyen elde edemezsin. Her temizlik sonrasında paspas başlıklarını yıkayıp iyice kurutmalı, süpürge altlarını biriken tüylerden arındırmalısın.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Editörü
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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