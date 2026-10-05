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Ölüm Tehdidi Aldığını Söyledi: Özge Özpirinçci'den Kübra Süzgün'ün Babası Serkan Süzgün'e Yeni Suç Duyurusu!

Ölüm Tehdidi Aldığını Söyledi: Özge Özpirinçci'den Kübra Süzgün'ün Babası Serkan Süzgün'e Yeni Suç Duyurusu!

Magazin
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
05.10.2026 - 09:53
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Kadın dizisinin Bahar'ı Özge Özpirinçci ile ekrandaki kızı Nisan'ı canlandıran Kübra Süzgün'ün ailesi arasındaki gerilim bir kez daha alevlendi. Özpirinçci ve avukatı Nail Gönenli, Kübra'nın babası Serkan Süzgün hakkında yeniden suç duyurusunda bulundu. Üstelik bu kez dilekçede ölüm tehdidi iddiası ve korunma talebi de var.

Kaynak: Hürriyet Kelebek

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Özge Özpirinçci ile Kübra Süzgün'ün yolları Kadın dizisinin setinde, anne-kız rolüyle kesişmişti.

Özge Özpirinçci ile Kübra Süzgün'ün yolları Kadın dizisinin setinde, anne-kız rolüyle kesişmişti.

Melekler Korusun, Al Yazmalım, Kavak Yelleri ve Aşk Yeniden ile tanınan Özge Özpirinçci, asıl büyük çıkışını FOX'un reyting rekorları kıran dizisi Kadın'la yaptı. Hayata tek başına tutunmaya çalışan Bahar'ı oynayan ünlü oyuncunun ekrandaki kızı Nisan ise Kübra Süzgün'dü. Peki bu set dostluğu nasıl bir hukuk savaşına dönüştü?

Özge Özpirinçci-Kübra Süzgün olayının kökü, Kübra'nın çocukken çekildiği bir reklama dayanıyor. Baba Serkan Süzgün'ün anlattığına göre bir beyaz eşya firması 2015'te kızının fotoğraflarını çekti, ama sözleşme yapılmadan bu kareler yurt içinde ve yurt dışında kullanıldı. Dertli baba sette Özpirinçci'nin kapısını çaldı, oyuncu da onu kendi avukatı Nail Gönenli'ye yönlendirdi.

 Serkan Süzgün, avukatın tazminat talebini yalnızca 15 bin TL ile sınırlı tuttuğunu, dava reddedildiğinde ise kendilerine haber bile verilmediğini iddia ediyor. Gönenli dolandırıcılık ve tehdit suçlamalarını kesin bir dille reddederken aile, geçen yılın eylül ayında sosyal medyada Özpirinçci'yi ve avukatını hedef alan paylaşımlara başladı.

Özge Özpirinçci, geçen aralıktaki ilk açıklamasında Serkan Süzgün'ü yalnızca avukatına yönlendirdiğini söylemişti.

Özge Özpirinçci, geçen aralıktaki ilk açıklamasında Serkan Süzgün'ü yalnızca avukatına yönlendirdiğini söylemişti.

Aylarca sessiz kalan Özge Özpirinçci, suçlamalar ailesini de içine alınca 22 Aralık 2025'te ilk kez konuştu. Ünlü oyuncu yazılı açıklamasında olayı şöyle anlattı: '2017–2019 yılları arasında Kadın dizisinde birlikte çalıştığım Kübra Süzgün'ün babası Serkan Süzgün, bir gün sette yanıma gelerek yaşadığı üzüntüyü dile getirmiş ve bir avukata ihtiyacı olduğunu ifade etmiştir. Bunun üzerine kendisini avukatım Nail Gönenli'ye yönlendirdim. Bahsi geçen konuya hiçbir aşamada dahil olmadım.'

Özpirinçci, yaklaşık yedi yıldır kendisine, ailesine ve yakın çevresine yönelik iftira, tehdit ve hakaretleri üzüntüyle izlediğini, Kübra zarar görmesin diye hukuki yola da başvurmadığını söyledi. Ancak bundan sonra kişilik haklarını korumak için tüm yasal yolları kullanacağını duyurdu.

Asıl fırtına ağustosta koptu. Kübra Süzgün, gözyaşları içinde paylaştığı videoda Özpirinçci'ye 'Seni tanıdığım günden beri ne çocukluğumu yaşayabildim ne de genç kızlığımı' diye seslendi, ailecek tehlikede olduklarını söyleyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi. Özpirinçci bu kez Instagram'dan yanıt verdi; uzun süre küçük bir kız çocuğunu korumak için sustuğunu belirterek 'Şahsıma yöneltilen iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır' dedi ve hukuki süreci başlattığını açıkladı. Kısa süre sonra Kübra Süzgün'ün Instagram hesabına da Türkiye'den erişim kısıtlandı.

Özge Özpirinçci ve avukatı Nail Gönenli, yeni dilekçede ölüm tehdidi iddiasıyla korunma talep etti.

Özge Özpirinçci ve avukatı Nail Gönenli, yeni dilekçede ölüm tehdidi iddiasıyla korunma talep etti.

Gelelim son perdeye. Hürriyet Kelebek'in haberine göre Özpirinçci ve Gönenli, sosyal medyada 'dolandırıcı', 'kara para aklayıcı' ve 'suç örgütü üyesi' olarak hedef gösterildiklerini söylüyor. İkili, üçüncü kişiler aracılığıyla ölüm tehdidi aldıklarını da öne sürerek korunma istedi.

Serkan Süzgün hakkında daha önce 'hakaret' suçundan dava açılmıştı. Yeni dilekçede babanın suçlamalarını hâlâ sürdürdüğü ve tehdit mesajlarının üçüncü kişilerden geldiği belirtilerek soruşturma başlatılması talep edildi.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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