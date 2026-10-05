Ölüm Tehdidi Aldığını Söyledi: Özge Özpirinçci'den Kübra Süzgün'ün Babası Serkan Süzgün'e Yeni Suç Duyurusu!
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Kadın dizisinin Bahar'ı Özge Özpirinçci ile ekrandaki kızı Nisan'ı canlandıran Kübra Süzgün'ün ailesi arasındaki gerilim bir kez daha alevlendi. Özpirinçci ve avukatı Nail Gönenli, Kübra'nın babası Serkan Süzgün hakkında yeniden suç duyurusunda bulundu. Üstelik bu kez dilekçede ölüm tehdidi iddiası ve korunma talebi de var.
Kaynak: Hürriyet Kelebek
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Özge Özpirinçci ile Kübra Süzgün'ün yolları Kadın dizisinin setinde, anne-kız rolüyle kesişmişti.
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Özge Özpirinçci, geçen aralıktaki ilk açıklamasında Serkan Süzgün'ü yalnızca avukatına yönlendirdiğini söylemişti.
Özge Özpirinçci ve avukatı Nail Gönenli, yeni dilekçede ölüm tehdidi iddiasıyla korunma talep etti.
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