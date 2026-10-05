Ölüm Tehdidi Aldığını Söyledi: Özge Özpirinçci'den Kübra Süzgün'ün Babası Serkan Süzgün'e Yeni Suç Duyurusu!

Melekler Korusun, Al Yazmalım, Kavak Yelleri ve Aşk Yeniden ile tanınan Özge Özpirinçci, asıl büyük çıkışını FOX'un reyting rekorları kıran dizisi Kadın'la yaptı. Hayata tek başına tutunmaya çalışan Bahar'ı oynayan ünlü oyuncunun ekrandaki kızı Nisan ise Kübra Süzgün'dü. Peki bu set dostluğu nasıl bir hukuk savaşına dönüştü?

Özge Özpirinçci-Kübra Süzgün olayının kökü, Kübra'nın çocukken çekildiği bir reklama dayanıyor. Baba Serkan Süzgün'ün anlattığına göre bir beyaz eşya firması 2015'te kızının fotoğraflarını çekti, ama sözleşme yapılmadan bu kareler yurt içinde ve yurt dışında kullanıldı. Dertli baba sette Özpirinçci'nin kapısını çaldı, oyuncu da onu kendi avukatı Nail Gönenli'ye yönlendirdi.

Serkan Süzgün, avukatın tazminat talebini yalnızca 15 bin TL ile sınırlı tuttuğunu, dava reddedildiğinde ise kendilerine haber bile verilmediğini iddia ediyor. Gönenli dolandırıcılık ve tehdit suçlamalarını kesin bir dille reddederken aile, geçen yılın eylül ayında sosyal medyada Özpirinçci'yi ve avukatını hedef alan paylaşımlara başladı.