Kübra Süzgün'ün İddialarına Özge Özpirinçci'den Yanıt Geldi

Bir dönem ‘Kadın’ dizisiyle kameralar karşısına geçen Kübra Süzgün, Özge Özpirinçci’nin kızını canlandırmasıyla tanınıyor. Süzgün, gözyaşlarıyla bir video paylaşarak Özge Özpirinçci’ye suçlamalarda bulundu.

Genç oyuncu videoda, şu iddiaları dile getirdi:

“Özge Özpirinçci, beni tanıdın mı? Hani 'Kadın' dizisinde Nisan olarak oyunculuk yapan Kübra ben. Hani 7 yıl önce beni ve ailemi çetelere yem ederek kaçıp gittiğin Kübra ben.

Seni tanıdığım günden beri ne çocukluğumu yaşayabildim ne de genç kızlığımı yaşayabildim. Biz her gün ailecek 'bizi ne zaman öldürürler' diye bekledik. Benim babam o çetelerle savaşmak için neyi var neyi yoksa hepsini sattı ve ölümüne savaştı. Hala da bizi korumak için savaşıyor da.'

Umarım sen de Bodrum'da çok güzel eğleniyorsundur. Ama Allah'tan tek bir dileğim var; bana ve aileme bu dünyada yaşattıklarının 100 katını Allah'ım inşallah sana da yaşatırken bana da göstermeyi nasip etsin. Ama eğer göremezsem, seni Allah'a şikayet edeceğim. Ve umarım bu dünyada veremediğin hesabı, Allah'ın huzurunda verirsin.'