Kübra Süzgün'ün İddialarına Özge Özpirinçci'den Yanıt Geldi
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Özge Özpirinçci’nin ‘Kadın’ dizisinde kızını canlandıran Kübra Süzgün, gözyaşlarıyla bir video paylaşarak eski rol arkadaşıyla ilgili çeşitli iddialarda bulundu. Özge Özpirinçci, bir açıklama yaparak iddiaları reddetti ve hukuki sürecin devam ettiğini kaydetti.
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Kübra Süzgün'den Özge Özpirinçci'ye ağır sözler.
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Özge Özpirinçci'den Kübra Süzgün'e yanıt.
Kübra Süzgün-Özge Özpirinçci olayı nedir?
Kübra Süzgün'ün videosu👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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