article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kübra Süzgün'ün İddialarına Özge Özpirinçci'den Yanıt Geldi

Kübra Süzgün'ün İddialarına Özge Özpirinçci'den Yanıt Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
03.08.2026 - 13:43
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Özge Özpirinçci’nin ‘Kadın’ dizisinde kızını canlandıran Kübra Süzgün, gözyaşlarıyla bir video paylaşarak eski rol arkadaşıyla ilgili çeşitli iddialarda bulundu. Özge Özpirinçci, bir açıklama yaparak iddiaları reddetti ve hukuki sürecin devam ettiğini kaydetti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kübra Süzgün'den Özge Özpirinçci'ye ağır sözler.

Kübra Süzgün'den Özge Özpirinçci'ye ağır sözler.

Bir dönem ‘Kadın’ dizisiyle kameralar karşısına geçen Kübra Süzgün, Özge Özpirinçci’nin kızını canlandırmasıyla tanınıyor. Süzgün, gözyaşlarıyla bir video paylaşarak Özge Özpirinçci’ye suçlamalarda bulundu. 

Genç oyuncu videoda, şu iddiaları dile getirdi:

“Özge Özpirinçci, beni tanıdın mı? Hani 'Kadın' dizisinde Nisan olarak oyunculuk yapan Kübra ben. Hani 7 yıl önce beni ve ailemi çetelere yem ederek kaçıp gittiğin Kübra ben.

Seni tanıdığım günden beri ne çocukluğumu yaşayabildim ne de genç kızlığımı yaşayabildim. Biz her gün ailecek 'bizi ne zaman öldürürler' diye bekledik. Benim babam o çetelerle savaşmak için neyi var neyi yoksa hepsini sattı ve ölümüne savaştı. Hala da bizi korumak için savaşıyor da.'

Umarım sen de Bodrum'da çok güzel eğleniyorsundur. Ama Allah'tan tek bir dileğim var; bana ve aileme bu dünyada yaşattıklarının 100 katını Allah'ım inşallah sana da yaşatırken bana da göstermeyi nasip etsin. Ama eğer göremezsem, seni Allah'a şikayet edeceğim. Ve umarım bu dünyada veremediğin hesabı, Allah'ın huzurunda verirsin.'

Özge Özpirinçci'den Kübra Süzgün'e yanıt.

Özge Özpirinçci'den Kübra Süzgün'e yanıt.

Özge Özpirinçci şu ifadeleri kullandı:

'Uzun zamandır, hiçbir ilgim ya da dahlim bulunmamasına rağmen akıl dışı bir şekilde içine çekildiğim; ancak küçük bir kız çocuğunu korumak ve daha fazla zarar görmesini engellemek amacıyla sessiz kalmayı tercih ettiğim bu süreçle ilgili yeniden açıklama yapma gereği doğmuştur.

Hiçbir aşamasını kamuoyuna yansıtmadığım bu sürecin ne kadar hassas olduğunun her zaman farkındaydım. Küçük bir kız çocuğunun ruhsal gelişiminin ve mahremiyetinin zarar görmesi, gerçeklikle bağdaşmayan bir anlatının içinde büyütülmesi; magazinin konusu yapılabilecek bir mesele değildir.

Bu nedenle yaşananları öfkeyle ya da karşılıklı suçlamalarla değil; sakinliğimi, sağduyumu ve vicdani sorumluluğumu koruyarak yürütmeye özen gösterdim. Ancak sessizliğimin, hakkımdaki gerçek dışı iddiaları kabul ettiğim ya da bunlara verecek bir cevabım olmadığı şeklinde değerlendirilmesini de kabul etmiyorum.

Şahsıma yöneltilen iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Hukuki haklarımın korunması amacıyla gerekli başvurular yapılmış ve ilgili süreçler başlatılmıştır. Bundan sonraki aşamada konuya ilişkin başka bir açıklama yapmayacağım. Devam eden hukuki sürecin ve en önemlisi söz konusu çocuğun üstün yararının gözetileceğine, sizlerin de bu hassasiyetle hareket edeceğinize inanıyorum.

Saygılarımla.'

Kübra Süzgün-Özge Özpirinçci olayı nedir?

Kübra Süzgün-Özge Özpirinçci olayı nedir?

Kübra Süzgün ve ailesinin iddiasına göre, bir beyaz eşya markasının reklamında fotoğrafların izinsiz kullanıldı. Süzgün ailesi, ciddi mağduriyetle karşı karşıya olduklarını ileri sürerek sahte belgeler düzenlenerek kızının hakları başkası üzerine geçirildi ve bu yolla milyonlar kazanıldığını iddia etti. Olayda ise Özge Özpirinçci’nin yer aldığı öne sürüldü.

Kübra Süzgün'ün videosu👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
5
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın