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Tanrılar Sustuktan Sonra: Christopher Nolan’ın The Odyssey’sinde Savaş, Hafıza, Irk ve Mitin Yeniden İnşası

etiket Tanrılar Sustuktan Sonra: Christopher Nolan’ın The Odyssey’sinde Savaş, Hafıza, Irk ve Mitin Yeniden İnşası

Aslı Yirsutimur
Aslı Yirsutimur - Onedio Üyesi
03.08.2026 - 14:23 Son Güncelleme: 03.08.2026 - 14:24
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Christopher Nolan’ın Homeros’un yaklaşık üç bin yıllık destanı Odysseia’dan sinemaya uyarladığı The Odyssey (2026), vizyona girdiği ilk andan itibaren yılın en büyük gişe yapımlarından biri olmanın ötesine geçti ve son yılların en yoğun kültürel tartışmalarından birinin merkezine yerleşti. Film üzerine yürütülen değerlendirmeler sinematografi, oyunculuk ve anlatı yapısıyla sınırlı kalmadı; temsil politikaları, tarihsel sadakat, kültürel miras, kolektif hafıza ve modern sinemanın klasik metinlerle kurduğu ilişki de tartışmanın temel başlıkları arasına girdi.

Özellikle Helen karakterinin Akademi Ödüllü oyuncu Lupita Nyong’o tarafından canlandırılması, filmi sinema eleştirisinin sınırlarından çıkararak sosyoloji, tarih, kültürel çalışmalar ve siyaset teorisinin alanına taşıdı. Bununla birlikte tartışmayı “Helen siyahi olmalı mıydı?” sorusuna indirgemek, filmin ortaya çıkardığı daha kapsamlı meseleleri gözden kaçırma riski taşıyor. Burada belirleyici olan, Nolan’ın bu tercihi hangi düşünsel çerçevede yaptığı ve oyuncu seçiminin filmin estetik, tarihsel ve dramatik bütünlüğü içindeki karşılığıdır.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Nolan’ın Sinemasında Zamanın Çözülüşü

Nolan’ın Sinemasında Zamanın Çözülüşü

Christopher Nolan’ın sineması uzun süredir hikâye anlatımını zaman, hafıza, suçluluk, bilinç ve algı meseleleriyle birlikte ele alıyor. Memento hafızanın güvenilmezliğini, Inception bilinçaltının mimarisini, Interstellar zamanın göreceliğini, Dunkirk ise savaş deneyiminin parçalanmış doğasını araştırıyordu. The Odyssey bu sinemasal çizginin doğal devamı olarak görülebilir. Homeros’un yolculuk anlatısı Nolan’ın elinde İthaka’ya ulaşmaya çalışan bir kahramanın macerasından çıkarak travmanın, özlemin, suçluluğun ve yirmi yıl süren bir yıkımın zihinde bıraktığı izlerin açıldığı psikolojik bir labirente dönüşüyor.

Odysseus’un yolculuğu, coğrafi bir geri dönüş kadar parçalanmış benliğin yeniden kurulmasıyla da ilgilidir. Nolan’ın zaman anlayışı burada kronolojiyi bozmak için kullanılan biçimsel bir oyun işlevi görmez; karakterin savaş sonrası bilincinin çalışma biçimini görünür kılar. Geçmiş, Odysseus’un ardında bıraktığı tamamlanmış bir zaman dilimi olarak kalmaz. Her karşılaşmada yeniden belirir, her kayıpta başka bir biçim kazanır ve karakterin eve dönüşünü fiziksel olmaktan çok ruhsal bir mücadeleye dönüştürür.

Canavarlar, Arzular ve Bilinçdışının Coğrafyası

Canavarlar, Arzular ve Bilinçdışının Coğrafyası

Film boyunca Polyphemos, Sirenler, Kirke ve diğer mitolojik figürler, fantastik sinemanın alışıldık canavarları gibi sunulmaz. Bu varlıklar Odysseus’un bastırdığı korkuların, arzuların, savaş suçluluğunun ve kimlik krizinin sembolik uzantıları hâline gelir. Polyphemos, kahramanın karşısına çıkan kaba kuvvetin yanında, insanın kendisini medeniyetin merkezinde konumlandırma kibrini de temsil eder. Sirenler, ölümcül bir cazibenin ötesinde unutma ve teslim olma arzusunu somutlaştırır. Kirke ise dönüşümün, iktidarın ve insanın kendi hayvani tarafıyla yüzleşmesinin karanlık eşiği olarak belirir.

Hoyte van Hoytema’nın geniş ölçekli, buna rağmen çoğu zaman boğucu bir atmosfer kuran kadrajları, Akdeniz’i pastoral bir medeniyet manzarası şeklinde resmetmez. Deniz, film boyunca özgürlüğü çağrıştırdığı kadar belirsizliği, yönsüzlüğü ve sürekli ertelenen dönüşü de taşır. Ufuk çizgisi açıldıkça Odysseus’un dünyası genişlemek yerine daha ulaşılmaz hâle gelir. Ludwig Göransson’un yer yer ritüel müziğini, yer yer endüstriyel bir uğultuyu andıran besteleri de seyirciye epik bir zafer hissi sunmak yerine, sert rüzgârların ve savaş sonrası yorgunluğun içinde kaybolmuş bir insanın varoluşsal sancısını duyurur. Nolan bu yolla Homeros’u modern psikolojinin ve çağdaş siyaset teorisinin kavramlarıyla yeniden okur. Mitoloji geçmişte kalmış bir masal olmaktan çıkar; hafıza, iktidar, savaş, aidiyet ve kimlik gibi zamansız meselelerin taşıyıcısı hâline gelir. Film, antik dünyanın figürlerini bugünün insanına yaklaştırırken onları bütünüyle modernleştirme kolaycılığına da düşmez. Arkaik olanla çağdaş olan arasındaki gerilim, anlatının temel enerjisini oluşturur.

Helen’in Bedeni Üzerinden Kurulan Kültürel Savaş

Helen’in Bedeni Üzerinden Kurulan Kültürel Savaş

Filmin en yoğun tartışılan tercihi olan Helen karakteri de tam olarak bu gerilimin merkezinde yer alır.

Batı sanat tarihi boyunca Helen, güzel bir kadının temsilinden çok daha büyük bir kültürel işleve sahip oldu. O, Batı estetik tahayyülünün kurucu simgelerinden birine dönüştü. Ressamlar, heykeltıraşlar, şairler ve yönetmenler onu yüzyıllar boyunca çoğunlukla sarışın, açık tenli ve Avrupa merkezli güzellik ideallerini taşıyan bir figür olarak tasvir etti. Bu tekrarlar zamanla Homeros’un metnindeki Helen’in önüne geçti ve karakteri, Avrupa’nın kendi güzellik anlayışını geçmişe doğru yansıttığı kültürel bir ikona dönüştürdü.

Helen rolünün Lupita Nyong’o’ya verilmesi bu nedenle basit bir oyuncu seçimi olarak okunamaz. Nolan, Batı sanat tarihinin uzun süredir tekrarladığı görsel kalıba müdahale eder ve Helen’in temsilini çağdaş tartışmalara açar. Bu müdahale, güzelliğin hangi bedenler üzerinden tanımlandığını, klasik eserlerin hangi görsel kodlarla sahiplenildiğini ve “evrensel” kabul edilen estetik ölçütlerin gerçekte ne kadar tarihsel olduğunu sorgular.

“Beyaz Kollu Helen” ve Antik Dünyanın Renk Dili

“Beyaz Kollu Helen” ve Antik Dünyanın Renk Dili

Bu tercihi savunanlar, oyuncu seçiminin Hollywood’un tek tipleşmiş güzellik anlayışına yönelik güçlü bir itiraz taşıdığını düşünüyor. Homeros’un metninde geçen “beyaz kollu Helen” ifadesi de bu tartışmalarda sık sık gündeme geliyor. Klasik filoloji alanındaki yorumların önemli bir bölümü, söz konusu ifadenin modern anlamda ırksal bir sınıflandırma içermediğini; güneş altında çalışmayan aristokrat kadınların yaşam biçimiyle, sınıfsal statüyle ve dönemin şiirsel güzellik kodlarıyla ilişkili olduğunu vurgular. Antik metinlerdeki renk sıfatlarını günümüzün katı ırk kategorileriyle birebir eşleştirmek, tarihsel bağlamı modern kavramlarla geriye doğru açıklayan anakronik bir okuma üretebilir.

Bu perspektiften bakıldığında Nolan’ın tercihi, Helen’in güzelliğini farklı bir bedende yeniden kurmanın ötesine geçer. Lupita Nyong’o’nun yorumu, güzelliği bir armağan olarak değil de siyasal iktidarın ve erkek egemen arzunun karakterin üzerine yüklediği ağır bir sorumluluk şeklinde görünür kılar. Helen, krallıkların üzerine hak iddia ettiği bir beden, savaşın bahanesine dönüştürülen bir simge ve kendi hikâyesi sürekli başkaları tarafından yazılan trajik bir figür hâline gelir.

Film bu noktada Helen’in iradesini tamamen yok saymaz. Onu yalnızca kaçırılan, arzulanan ya da uğruna savaşılan bir kadın olarak resmetmek yerine, sonuçlarını bütünüyle kontrol edemediği politik bir düzenin içinde karar alan, bu kararların bedelini taşıyan ve erkeklerin kurduğu anlatıların arasında kendi konumunu korumaya çalışan bir karakter olarak işler. Güzelliğin burada bireysel bir özellikten çok kamusal bir yük hâline gelmesi, filmin feminist okumaya açık katmanlarından birini oluşturur.

Helen ve Klytaimnestra: Aynı Bedenin İki Trajedisi

Helen ve Klytaimnestra: Aynı Bedenin İki Trajedisi

Helen’in ikizi Klytaimnestra’nın da Nyong’o tarafından canlandırılması, tercihin düşünsel boyutunu daha görünür kılar. İki kardeş, aynı patriyarkal düzenin kadınlar üzerinde yarattığı farklı sonuçları temsil eder. Helen, erkeklerin arzusu ve savaş anlatısı içinde sembolleştirilirken Klytaimnestra, iktidara doğrudan müdahale eden, öfkesini siyasal eyleme dönüştüren ve bu nedenle tarih boyunca şeytanlaştırılan kadın figürüne dönüşür. Nolan’ın iki karakteri aynı bedende buluşturması, kadınlığın pasif güzellik ile tehditkâr iktidar arasında bölünerek temsil edilmesine yönelik bilinçli bir yorum olarak okunabilir.

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Tarihsel Sadakat Tartışmasının Haklı Soruları

Tarihsel Sadakat Tartışmasının Haklı Soruları

Bununla birlikte filmin karşı karşıya kaldığı tarihsel ve kültürel eleştiriler de güçlü argümanlara dayanır. Bu eleştiriler, oyuncu seçiminin Antik Yunan dünyasının kültürel kodlarını güncel temsil politikaları doğrultusunda dönüştürdüğünü savunur. Homeros’un destanı bir tarih belgesi sayılmaz; buna karşın bütünüyle bağlamsız, herhangi bir coğrafyaya ait olmayan bir anlatı gibi de ele alınamaz. Odysseia, Tunç Çağı Ege dünyasına, aristokratik yapılara, savaşçı kültüre, denizcilik pratiklerine ve belirli bir toplumsal tahayyüle dayanır. Karakterlerin görünümü de bu kültürel evrenin inşasında rol oynar.

Bu nedenle eleştirilerin önemli bir bölümü Lupita Nyong’o’nun yeteneğine ya da güzelliğine yönelmez. Tartışmanın asıl ekseni, filmin kurduğu tarihsel dünyanın iç tutarlılığıdır. Nyong’o çağımızın en güçlü ve karizmatik oyuncularından biri olarak kabul edilebilir; ancak bu kabul, oyuncu seçiminin tarihsel bağlamla ilişkisini tartışmayı gereksiz hâle getirmez.

Diegetik Tutarlılık ve Tarihsel Gerçekçilik Sorunu

Diegetik Tutarlılık ve Tarihsel Gerçekçilik Sorunu

Nolan’ın filmi üretim tasarımı bakımından oldukça somut bir tarihsel atmosfer kurar. Mimari, kostümler, silahlar, gemiler, denizcilik teknolojisi, saray düzeni ve ışık kullanımı Tunç Çağı Akdeniz dünyasını maddi ayrıntılarla yeniden inşa etmeye çalışır. Böylesine belirgin bir tarihsel gerçekçilik içinde oyuncu seçiminin çağdaş ve bilinçli bir temsil politikasına dayanması, bazı seyirciler açısından estetik bir kırılma yaratır.

Bu durum sinema teorisindeki diegetik tutarlılık kavramıyla açıklanabilir. Diegetik tutarlılık, filmin kurduğu dünyanın kendi kuralları içinde ne ölçüde ikna edici kaldığını ifade eder. Seyirci tanrıları, devleri, büyücüleri ve mitolojik yaratıkları kabul edebilir; çünkü bunlar anlatının başlangıçtan itibaren belirlediği ontolojik düzene aittir. Buna karşılık tarihsel gerçekçilik iddiası taşıyan bir yapımın bazı unsurlarda son derece titiz davranıp bazı unsurlarda çağdaş yorumlara yönelmesi, filmin hangi gerçeklik düzleminde hareket ettiği konusunda belirsizlik yaratabilir.

Hollywood’da Temsil Siyasetinin Değişen Yönü

Hollywood’da Temsil Siyasetinin Değişen Yönü

Burada belirleyici mesele, sinemanın tarihsel anlatılarla nasıl ilişki kurduğudur. Son yıllarda Hollywood’daki temsil politikaları önemli ölçüde değişti. Önceki dönemlerde beyaz oyuncuların Mısır firavunlarını, Asyalı karakterleri, yerli halkları ya da farklı coğrafyalara ait tarihsel kişilikleri canlandırması yaygın bir uygulamaydı. Bu pratik, kültürel görünmezlik ve beyaz merkezlilik ürettiği için haklı eleştirilere maruz kaldı. Günümüzde çeşitliliği artırmayı hedefleyen yeni oyuncu seçimi politikaları gelişti. Bununla birlikte evrensel temsil ile tarihsel özgünlük arasındaki sınırın nasıl kurulacağı sorusu güncelliğini koruyor.

Shakespeare uyarlamaları bu tartışmada sıkça başvurulan örneklerdir. Macbeth Japon feodal düzenine, Hamlet Afrika saraylarına ya da modern metropollere taşınabilir. Bu uyarlamalar tarihsel yeniden inşa iddiası taşımaz; yorumlayıcı dönüşümlerini açık biçimde ilan eder. Nolan’ın The Odyssey’si ise Tunç Çağı estetiğine güçlü biçimde yaslanırken oyuncu seçiminde daha evrensel ve çağdaş bir yaklaşım benimser. Tartışmanın temelindeki gerilim, bu iki yöntemin aynı film içinde bir araya gelmesinden kaynaklanır.

Peki Homeros Kimin Kültürel Mirasıdır?

Peki Homeros Kimin Kültürel Mirasıdır?

Bu durum çağdaş kültürel teorinin temel meselelerinden birini ortaya çıkarır. Tarihsel özgünlük, geçmişteki dünyaların farklılıklarını korumayı ve onları günümüzün kategorileriyle bütünüyle yeniden şekillendirmemeyi gerektirir. Yeniden yorumlama hakkı ise klasik metinlerin tek bir dönemin, ulusun ya da etnik grubun mülkiyetinde kalamayacağını savunur. Nolan’ın filmi bu iki yaklaşımı uzlaştırmak yerine karşı karşıya getirir ve seyirciyi kesin bir çözüme ulaştırmadan tartışmanın içinde bırakır. Antik Yunan’ın bugün kime ait olduğu sorusu da bu bağlamda önem kazanır. Homeros, modern Yunanistan’ın kültürel mirasının merkezinde yer alır; aynı zamanda dünya edebiyatının ortak kurucu metinlerinden biridir. Bir eserin evrensel kabul edilmesi, onun tarihsel kökenlerinin önemsizleştiği anlamına gelmez. Benzer biçimde tarihsel kökenlere saygı göstermek de yeni yorumların önünü kapatmak zorunda değildir. Asıl mesele, uyarlamanın kendi yöntemini ne kadar açık ve tutarlı biçimde kurabildiğidir.

Truva Savaşı’nın Kahramanlıktan Arındırılması

Truva Savaşı’nın Kahramanlıktan Arındırılması

Filmin sosyolojik açıdan dikkat çekici yönlerinden biri de Truva Savaşı’nı ele alış biçimidir. Geleneksel epik anlatılar savaşı kahramanlık, cesaret, fetih ve erkeklik üzerinden yüceltir. Nolan ise savaşın ardından kalan psikolojik enkazı merkeze alır. Odysseus’un yolculuğu, eve dönme çabasının yanında, şiddet üreten bir uygarlığın kendi sonuçlarıyla yüzleşmesini anlatır Truva’nın düşüşü filmin dünyasında kesin bir zafer duygusu yaratmaz. Kentin yıkımı, savaşçıların şanını parlatmak yerine barbarlık ile medeniyet arasındaki sınırı bulanıklaştırır. Yunanların kendilerini düzenin, aklın ve kahramanlığın temsilcileri olarak görmeleri; yağma, kıyım, esaret ve sürgün görüntüleriyle sürekli olarak çelişir. Odysseus’un zekâsı, zaferi mümkün kılan erdem kadar kitlesel yıkımın aracı olarak da görünür.

Bu tercih, Batı medeniyetinin kendisini Antik Yunan üzerinden kurduğu ilerleme anlatısına yönelik eleştirel bir müdahale taşır. Batı düşüncesi uzun süre Antik Yunan’ı aklın, demokrasinin, sanatın ve felsefenin başlangıç noktası olarak yüceltti. Nolan ise aynı kültürel kaynağın içinde şiddet, kölelik, fetih, erkek egemenlik ve emperyal gurur gibi karanlık unsurların da bulunduğunu hatırlatır.

Odysseus’un çektiği acılar bu nedenle kişisel bir talihsizlik şeklinde kalmaz. Yolculuk, savaşın galipler üzerinde yarattığı ahlaki ve psikolojik çöküşün anlatısına dönüşür. Odysseus her adada başka bir tehditle karşılaşırken aslında Truva’da uyguladığı şiddetin farklı biçimleriyle yüzleşir. Eve dönüş süresi uzadıkça zafer anlatısı çözülür, kahramanlık imgesi aşınır ve geriye hayatta kalmak için sürekli yeni kimlikler üreten yorgun bir adam kalır.

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İthaka: Savaşın Eve Dönmüş Hâli

İthaka: Savaşın Eve Dönmüş Hâli

İthaka’ya dönüş de beklenen huzuru sağlamaz. Saray, taliplerin işgali altında yozlaşmış ve politik düzenini kaybetmiştir. Penelope’nin etrafında şekillenen iktidar mücadelesi, savaşın dışarıda bıraktığı boşluğun içeride nasıl bir çürüme yarattığını gösterir. Odysseus’un yokluğu yalnızca ailevi bir ayrılık üretmemiş; toplumsal otoriteyi, ekonomik düzeni ve siyasal meşruiyeti de sarsmıştır.

Bu açıdan İthaka, uzak bir savaşın bedelini ödeyen toplumların alegorisine dönüşür. Liderlerin fetih arzuları ve kahramanlık hikâyeleri, geride kalanların hayatında belirsizlik, yoksunluk ve iktidar boşluğu yaratır. Nolan’ın filmi, dışarıda kazanıldığı ilan edilen savaşların içeride nasıl kaybedilebileceğini gösterir. İthaka’daki yozlaşma, Truva’daki yıkımın gecikmiş ve içe dönük biçimidir.

Odysseus’un eve döndüğünde uyguladığı şiddet de bu nedenle basit bir adalet anı olarak sunulmaz. Taliplerin öldürülmesi, Homeros’un destanında düzenin yeniden kurulması şeklinde okunabilir. Nolan’ın yorumunda ise bu sahne, savaşın şiddet mantığının eve taşınmasıdır. Odysseus, yıllardır kurtulmaya çalıştığı şiddeti İthaka’nın kalbine getirir. Düzeni yeniden kurarken aynı zamanda savaşın dilini yeniden üretir.

Bu yaklaşım filmin kahramanlık kavramına karşı mesafeli durduğunu gösterir. Odysseus’un zekâsı, dayanıklılığı ve iradesi yüceltilirken bu özelliklerin bedeli de görünür tutulur. Kahraman, kendi toplumunu kurtaran güçlü bir lider kadar, sürekli yalan söyleyen, kimlik değiştiren, insanları araçsallaştıran ve şiddeti meşrulaştıran sorunlu bir figürdür. Nolan, kahramanı modern ahlak ölçütleriyle yargılamaz; ancak onun eylemlerini destansı ihtişamın koruyucu perdesi arkasında da bırakmaz.

Odysseus’un Parçalanmış Benliği

Odysseus’un Parçalanmış Benliği

Filmin psikanalitik okumaya açık yapısı özellikle Odysseus’un kimlikleri üzerinden belirginleşir. Kahraman yolculuğu boyunca adını saklar, yeni hikâyeler anlatır, farklı rollere bürünür ve hayatta kalabilmek için kendi geçmişini yeniden kurgular. Bu süreç, savaş sonrası travmanın özneyi parçalayan etkisiyle ilişkilendirilebilir. Odysseus’un “kim olduğu” sorusu, fiziksel yolculuk ilerledikçe daha karmaşık hâle gelir.

İthaka’ya döndüğünde bile kendisini hemen açıklamaması, yalnızca stratejik bir tercih değildir. Evine ulaşan kişi, yirmi yıl önce oradan ayrılan adam değildir. Nolan’ın anlatısında tanınma sahneleri, bir kimliğin doğrulanmasından çok parçalanmış benliğin yeniden kabul edilmesi anlamına gelir. Penelope’nin Odysseus’u sınaması da romantik sadakatin ötesinde, karşısındaki kişinin gerçekten aynı kişi olup olmadığını anlama çabasıdır.

Penelope’nin Sessiz İktidarı

Penelope’nin Sessiz İktidarı

Bu bağlamda Penelope karakteri de daha karmaşık bir konuma yerleştirilir. O, evde bekleyen sadık eş klişesine indirgenmez. Yirmi yıl boyunca sarayın politik dengesini koruyan, talipleri oyalayan, oğlunu koruyan ve iktidar boşluğunda kendi stratejilerini geliştiren bir yönetici figürüne dönüşür. Odysseus denizde hayatta kalmaya çalışırken Penelope de saray içinde farklı türde bir savaş yürütür.

Helen ve Penelope arasındaki karşıtlık da filmde önemli bir kadınlık tartışması yaratır. Helen güzelliği ve arzuyu çevreleyen kamusal savaşın merkezindedir. Penelope ise sadakat, bekleyiş ve ev içi düzen üzerinden tanımlanan başka bir kadınlık modelini temsil eder. Nolan her iki figürü de erkek kahramanların anlatısına hizmet eden semboller olarak bırakmaz; onların kendi politik zekâlarını, korkularını ve stratejilerini görünür kılar.

Bununla birlikte filmin kadın karakterleri güçlendirme çabası bazı noktalarda aşırı programlı hissedilebilir. Çağdaş uyarlamaların sıkça başvurduğu “sessiz bırakılmış kadınlara ses verme” yaklaşımı, doğru işlendiğinde klasik metinlerin bastırılmış katmanlarını açığa çıkarabilir. Ancak karakterlerin modern politik bilinçle konuşması, tarihsel ve şiirsel dünyanın dokusunu zayıflatma riski taşır. Nolan’ın filmi zaman zaman bu sınırda dolaşır. Kadın karakterlerin eleştirel bakışı anlatıya derinlik kazandırırken bazı diyaloglar, karakterlerin çağından çok günümüz kültürel tartışmalarının sözcülüğünü yapıyormuş izlenimi bırakabilir.

Modern Emperyalizm Alegorisinin Sınırları

Modern Emperyalizm Alegorisinin Sınırları

Benzer bir sorun filmin emperyalizm okumasında da ortaya çıkar. Truva Savaşı’nın modern sömürgecilik ve Batı müdahaleciliğiyle ilişkilendirilmesi güçlü bir alegorik zemin sunar. Buna karşın her tarihsel olayı doğrudan modern siyasal kavramlarla açıklamak, antik dünyanın kendi toplumsal mantığını silikleştirebilir. Tunç Çağı savaş kültürü, modern ulus devletlerin emperyalist politikalarıyla bütünüyle aynı değildir. Film, bu tarihsel farkı zaman zaman korurken bazı sahnelerde günümüz siyasal eleştirisini fazlasıyla görünür hâle getirir.

Yine de The Odyssey’nin en önemli başarısı, Homeros’u dokunulmaz bir kültürel anıt olarak ele almamasında yatar. Nolan, destanı yeniden anlatırken onun içindeki şiddeti, erkeklik rejimini, sınıfsal düzeni, köleliği, fetih arzusunu ve kahramanlık ideolojisini açığa çıkarır. Böylece film, klasik eserlere duyulan saygının onları eleştiriden muaf tutmak anlamına gelmediğini gösterir. Aynı zamanda Nolan’ın yorumunun sınırları da bu cesur yaklaşımın içinde belirir. Filmin güncel temsil politikaları, psikanalitik sembolleri ve emperyalizm eleştirisi zaman zaman Homeros’un şiirsel belirsizliğini daraltır. Destandaki çok anlamlı figürler bazı sahnelerde fazla açık alegorilere dönüşür. Sirenlerin arzuyu, Polyphemos’un sömürgeci kibri, Kirke’nin cinsel iktidarı temsil ettiği fikri belirginleştikçe mitolojik figürlerin açıklanamayan, tekinsiz ve çoğul anlamları azalır.

Mitin Açıklanamayan Gücü

Mitin Açıklanamayan Gücü

Mitin gücü çoğu zaman kesin bir açıklamaya direnmesinden gelir. Mitolojik figür, aynı anda korkuyu, arzuyu, doğayı, tanrısallığı ve bilinçdışını taşıyabilir. Nolan’ın analitik sineması ise bu belirsizliği düzenleme ve anlamlandırma eğilimindedir. Bu nedenle film bazı anlarda Homeros’un dünyasını derinleştirirken bazı anlarda onu modern teorik kavramların şemasına yerleştirir.

Yine de ortaya çıkan yapıt, büyük bütçeli sinemanın entelektüel tartışma yaratma kapasitesini hatırlatır. The Odyssey, seyircinin kolayca tüketebileceği bir mitolojik macera sunmakla yetinmez. Tarihsel doğruluk, temsil, güzellik, kültürel sahiplik, savaş, erkeklik, aidiyet ve hafıza üzerine birbirine temas eden sorular üretir. Helen’in siyahi oluşu bu soruların en görünür olanıdır fakat filmin düşünsel alanı bundan çok daha geniştir. Oyuncu seçimi, Batı’nın güzellik tarihini sorgulayan estetik bir müdahale olarak okunabilir. Aynı tercih, filmin tarihsel atmosferiyle gerilim yaratan çağdaş bir temsil politikası şeklinde de değerlendirilebilir. Bu iki yorum birbirini tamamen geçersiz kılmaz. Tam tersine filmin kültürel önemini oluşturan gerilim, bu iki okumanın aynı anda mümkün olmasından doğar.

Christopher Nolan’ın The Odyssey’si Homeros’un destanına sadakat ölçüsü üzerinden tek başına değerlendirilemez. Film, antik metni birebir yeniden üretmeye çalışmaktan çok, yirmi birinci yüzyılın tarih, kimlik ve iktidar tartışmaları içinde yeniden konumlandırır. Bu yaklaşım bazı noktalarda güçlü, bazı noktalarda problemli, çoğu noktada ise bilinçli biçimde provokatiftir.

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Eve Dönen Adam Kimdir?

Eve Dönen Adam Kimdir?

Nolan’ın en dikkat çekici başarısı, Odysseus’un dönüşünü bir zafer hikâyesi olmaktan çıkararak ahlaki ve psikolojik bir hesaplaşmaya dönüştürmesidir. Film, savaştan dönen kahramanın eve kavuşmasını anlatırken aynı zamanda eve dönen kişinin artık kim olduğu sorusunu da gündeme getirir. İthaka’ya ulaşmak, kaybedilen benliğe, aileye ve geçmişe doğrudan dönmek anlamına gelmez. Bazı yolculuklar insanı başladığı yere getirir; fakat başlangıçtaki insanı geri getiremez.

The Odyssey bu nedenle klasik bir kahramanlık destanından çok, kahramanlık fikrinin bedelleri üzerine kurulmuş karanlık bir meditasyon gibi işler. Film, destanların yalnızca geçmiş toplumların değerlerini yansıtmadığını, onları yeniden anlatan çağların korkularını, ideolojilerini ve arzularını da açığa çıkardığını gösterir.

Geçmişe Bakarken Kendimizi Görmek

Geçmişe Bakarken Kendimizi Görmek

Son kertede tartışılan yalnızca Homeros’un Helen’i, Nolan’ın Odysseus’u ya da Lupita Nyong’o’nun oyuncu seçimi değildir. Asıl tartışma, çağdaş dünyanın geçmişi hangi imgeler aracılığıyla yeniden kurduğu, hangi mirasları evrensel ilan ettiği ve hangi tarihsel farklılıkları dönüştürmeye hakkı olduğunu düşündüğüdür.

Nolan kesin bir cevap sunmaz. Filmini tarihsel sadakat ile sanatsal özgürlük, kültürel miras ile evrensel temsil, mitolojik belirsizlik ile modern yorum arasındaki gerilimin üzerine kurar. Bu yüzden The Odyssey, seyirciye huzurlu bir klasik uyarlama deneyimi sunmaktan çok, geçmişle kurduğumuz ilişkinin ne kadar politik, seçici ve değişken olduğunu hatırlatan çetrefilli bir kültürel metne dönüşür.

Destanlar onları yaratan toplumların tarihsel hafızası olarak mı korunmalıdır, yoksa her çağın kendi korkuları ve çelişkileri doğrultusunda yeniden biçimlendirebileceği ortak anlatılar olarak mı görülmelidir? Nolan’ın filmi bu soruya nihai bir yanıt vermez. Bunun yerine seyirciyi, Homeros’un dünyasıyla yirmi birinci yüzyılın ideolojik aynası arasında bırakır. 

Bu aynada gördüğümüz şey antik Yunan’dan çok, geçmişe bakarken kendisini yeniden üretmeye çalışan çağdaş dünyadır.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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