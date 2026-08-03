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İstanbul’a 15 Bin Ucuz Kiralık Konut Geliyor: Kimler TOKİ Kiracısı Olabilecek?

İstanbul’a 15 Bin Ucuz Kiralık Konut Geliyor: Kimler TOKİ Kiracısı Olabilecek?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
03.08.2026 - 14:51
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TOKİ, kiralık konut dönemi başlıyor. İlk olarak megakent İstanbul’da hayata geçirilecek olan kiralık sosyal konut projesinde hazırlıklar son aşamaya geldi. TOKİ  tarafından yürütülecek sistemle birlikte, dar gelirli vatandaşların bütçesine nefes aldırmak  ve piyasadaki yüksek kira fiyatlarının dengelenmesi hedefleniyor. Peki TOKİ kiralık konut başvuruları ne zaman? Kimler başvurabilir?

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TOKİ kiralık konut projesi ne zaman teslim edilecek?

TOKİ kiralık konut projesi ne zaman teslim edilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda projenin detaylarına değinerek vatandaşların merakla beklediği takvimi paylaştı. İstanbul’da ilk etapta tam 15 bin konut bu sistem dahilinde vatandaşların kullanımına sunulacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da altını çizdiği üzere, Anadolu ve Avrupa yakasında inşa edilecek kiralık sosyal konutlarda ilk teslimlerin önümüzdeki eylül ayı itibarıyla yapılması planlanıyor.

TOKİ kiralık konut projesi nasıl işleyecek?

TOKİ kiralık konut projesi nasıl işleyecek?

Bu projede alışılagelmiş TOKİ modellerinden farklı bir yol izlenecek. Konutların mülkiyeti tamamen devlette kalacak ve vatandaşlar ev sahibi olmak yerine, TOKİ ile kira sözleşmesi imzalayarak devletin kiracısı statüsüne geçecek. Hak sahipleri, noter huzurunda yapılacak şeffaf ve adil bir kura çekimiyle belirlenecek. Kurada ismi çıkan vatandaşlar, söz konusu konutlarda 3 yıl boyunca ikamet edebilecek. 3 yıllık kiralama süresinin dolmasının ardından ise evler tahliye edilerek gerekli bakımlardan geçirilecek ve kurayla belirlenecek yeni ihtiyaç sahiplerine devredilecek. Böylece yaratılan sirkülasyonla çok daha fazla ailenin bu imkandan yararlanması sağlanacak.

TOKİ konut kiraları nasıl hesaplanacak?

TOKİ konut kiraları nasıl hesaplanacak?

Milyonlarca vatandaşın odağındaki asıl soru ise ödenecek kira bedelleri. Henüz net rakamlar açıklanmamış olsa da konutların, bulundukları bölgelerdeki piyasa rayiç bedellerinin yaklaşık yarı fiyatına, hatta daha da altına kiralanacağı belirtildi. Bakan Murat Kurum, formülü örnekleyerek; bölgedeki ortalama kira bedelinin 30 bin lira olması durumunda, sosyal konut kirasının bu tutarın yarısı veya daha da altında bir seviyede hesaplanabileceğini ifade etti. 1+1, 2+1 ve 3+1 şeklinde tasarlanan dairelerin başvuru şartları, gelir sınırları ve kesin fiyat listesi ise TOKİ’nin önümüzdeki haftalarda yayınlayacağı uygulama esasları ile netlik kazanacak.

TOKİ kiralık konut projesine kimler başvurabilir?

TOKİ kiralık konut projesine kimler başvurabilir?

Projeye başvurabilmek için adayların üzerine kayıtlı herhangi bir konutun bulunmaması ve belirlenecek hane halkı gelir sınırını aşmaması şartı aranacak. Ayrıca ekonomik kriterlerin yanı sıra, başvuru sahiplerinin belirli bir süredir İstanbul’da ikamet ediyor olması koşulu da masadaki başlıklar arasında yer alıyor.

Sosyal adaleti sağlamak adına projede belirli gruplara özel kontenjanlar ayrılacak. Alt gelir grubu ve sosyal yardım alan vatandaşların yanı sıra; kentsel dönüşüm sürecinde evini boşaltmak zorunda kalanlar, memurlar, emekliler ve engelli vatandaşlar bu özel kontenjanlardan faydalanarak kuraya katılabilecek. İstanbul pilot bölge olarak sisteme öncülük ederken, ilerleyen süreçte modelin İzmir, Ankara, Kocaeli ve Antalya gibi diğer büyükşehirlere de taşınması bekleniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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