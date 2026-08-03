İstanbul’a 15 Bin Ucuz Kiralık Konut Geliyor: Kimler TOKİ Kiracısı Olabilecek?

Projeye başvurabilmek için adayların üzerine kayıtlı herhangi bir konutun bulunmaması ve belirlenecek hane halkı gelir sınırını aşmaması şartı aranacak. Ayrıca ekonomik kriterlerin yanı sıra, başvuru sahiplerinin belirli bir süredir İstanbul’da ikamet ediyor olması koşulu da masadaki başlıklar arasında yer alıyor.

Sosyal adaleti sağlamak adına projede belirli gruplara özel kontenjanlar ayrılacak. Alt gelir grubu ve sosyal yardım alan vatandaşların yanı sıra; kentsel dönüşüm sürecinde evini boşaltmak zorunda kalanlar, memurlar, emekliler ve engelli vatandaşlar bu özel kontenjanlardan faydalanarak kuraya katılabilecek. İstanbul pilot bölge olarak sisteme öncülük ederken, ilerleyen süreçte modelin İzmir, Ankara, Kocaeli ve Antalya gibi diğer büyükşehirlere de taşınması bekleniyor.