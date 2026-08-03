İstanbul’a 15 Bin Ucuz Kiralık Konut Geliyor: Kimler TOKİ Kiracısı Olabilecek?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
TOKİ, kiralık konut dönemi başlıyor. İlk olarak megakent İstanbul’da hayata geçirilecek olan kiralık sosyal konut projesinde hazırlıklar son aşamaya geldi. TOKİ tarafından yürütülecek sistemle birlikte, dar gelirli vatandaşların bütçesine nefes aldırmak ve piyasadaki yüksek kira fiyatlarının dengelenmesi hedefleniyor. Peki TOKİ kiralık konut başvuruları ne zaman? Kimler başvurabilir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TOKİ kiralık konut projesi ne zaman teslim edilecek?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TOKİ kiralık konut projesi nasıl işleyecek?
TOKİ konut kiraları nasıl hesaplanacak?
TOKİ kiralık konut projesine kimler başvurabilir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın