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11 Ağustos 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket 11 Ağustos 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
03.08.2026 - 15:14
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11 Ağustos 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM kataloğunda bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket Maxi 100 lü Junior 82 li X Large 70 li 399,00 TL

Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket Maxi 100 lü Junior 82 li X Large 70 li 399,00 TL

  • Queen Bambu Tuvalet Kağıdı 24 lü 179,00 TL

  • Queen Bambu Kağıt Havlu 8 li 99,50 TL

  • Asperox Yüzey Temizleyici 2,5 L 129,00 TL

  • Hypo Ultra Çamaşır Suyu 3240 ml 129,00 TL

  • Solo Yüzey Temizlik Havlusu 100 lü 84,00 TL

  • Pofu Islak Havlu 100 lü 26,50 TL

  • Yumoş Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L 199,00 TL

  • Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsülü 50 li 262,00 TL

  • Sleepy Bio Natural Hijyenik Ped 89,00 TL

  • Fax Sıvı Sabun 3000 ml 95,00 TL

  • Hypo Köpük Çamaşır Suyu 750 ml 59,00 TL

  • Miss Arap Sabun Sprey 750 ml 59,00 TL

  • Bingo Mutlu Yuvam Toz Deterjan 10 Kg 449,00 TL

  • Marc Çamaşır Makine Temizleyicisi 500 ml 119,00 TL

  • Koruma Wc Temizleyici Köpük 500 ml 89,00 TL

  • Yumoş Extra Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 1440 ml 289,00 TL

  • Greenworld Decosphere Oda Kokusu 110 ml 159,00 TL

  • Greenworld Air Freshener Oda Kokusu 300 ml 59,00 TL

  • Rasne Robot Süpürge Solüsyonu 1 L 199,00 TL

  • Note Bb Krem Set 189,00 TL

  • Note Gözaltı Kapatıcısı 149,00 TL

  • Note Allık 179,00 TL

  • Note Lip Oil 199,00 TL

  • Note Kaş Maskarası 189,00 TL

  • Agu Baby Bebek Şampuanı 1 L 99,00 TL

  • Agu Baby Kolay Tarama Spreyi 200 ml 49,00 TL

  • La Diva Lifli Sabun 130 g 79,00 TL

  • Nivea Deodorant 200 ml 129,00 TL

  • Repute Parfüm 100 ml 269,00 TL

  • Chronic Men Parfüm 100 ml 269,00 TL

  • Chronic Men Repute Roll On 50 ml 69,00 TL

  • Chronic Men Repute Deodorant 150 ml 85,00 TL

  • Head & Shoulders Şampuan 625 ml 199,00 TL

  • Agarta Diş Macunu 100 ml 129,00 TL

  • Epi Tıraş Bıçağı 4 lü 99,00 TL

  • Sera Buzdolabı Poşeti Büyük Boy 69,50 TL

  • Sera Buzdolabı Poşeti Orta Boy 59,50 TL

  • Oithox Böcek İlacı 500 ml 259,00 TL

  • Oithox Hamam Böceği Ve Karınca Jeli 5 g 199,00 TL

Teksüt Taze Kaşar Peyniri 1000 g 369,00 TL

Teksüt Taze Kaşar Peyniri 1000 g 369,00 TL

  • Aytaç Doğal Süt 0,5 Yağlı 1 L 35,00 TL

  • Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 399,00 TL

  • Binvezir Eritme Peyniri 1000 g 349,00 TL

  • Aknaz Lor Peyniri 1000 g 69,50 TL

  • Taciroğlu Tam Yağlı Klasik Beyaz Peynir 450 g 239,00 TL

  • Kaya Çiftliği Tam Yağlı Dil Peyniri 250 g 119,00 TL

  • Sek 0,6 Yağlı Yoğurt 3000 g 155,00 TL

  • Yörükoğlu 3 Yağlı Yoğurt 3000 g 179,00 TL

  • Aynes Süzme Yoğurt 900 g 135,00 TL

  • Altınkılınç Laktozsuz Kefir 1 L 109,50 TL

  • Dost İtalyan Karameli Aromalı Pastörize Süt 1 L 65,00 TL

  • Activia Mix Go Probiyotikli Yoğurt 3x183 g 159,00 TL

  • Sek Ayran 200 ml 10,00 TL

  • Sek Çilekli Quark 140 g 52,50 TL

  • Yörükoğlu Mixo Orman Meyveli Yoğurt 125 g 26,50 TL

  • Pınar Hindi Salam 50 g 14,50 TL

  • Altın Dana Kasap Sucuk 500 g 339,00 TL

  • Namet Piliç Frankfurter Sosis 300 g 69,00 TL

  • Bonfilet Dana Döner 250 g 149,00 TL

  • Banvit Çıtır Piliç Topları 1000 g 169,00 TL

  • Gedik Piliç Schnitzel 1000 g 129,00 TL

  • Banvit Bütün Piliç 1000 g 69,90 TL

  • Carte D or Sorbe 850 ml 275,00 TL

  • Adora Lokmalık Antep Fıstıklı 100 ml 99,00 TL

  • Patiswiss Çikolata Kaplı Atıştırmalık 140 g 199,00 TL

  • Golf Ülker Mcvities 430 ml 249,00 TL

Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 370 g 239,00 TL

Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 370 g 239,00 TL

  • Nescafe Xpress Soğuk Kahve 1 L 129,00 TL

  • Cipso Kibrit Patates 35 g 18,50 TL

  • Ülker Go Ahead Protein Cipsi 55 g 54,00 TL

  • Fellas Nohut Cipsi 50 g 49,00 TL

  • Patiseath Meyveli Çilek Küpleri 20 g 24,50 TL

  • Master Potato Patates Cipsi 160 g 89,50 TL

  • Mom Organic Meyve Aromalı Organik Lolipop 5,8 g 10 lu 69,00 TL

  • Granex Karamelli Waffle Gofret 90 g 49,00 TL

  • Aktürk Fındık Kremalı Gofret 475 g 79,00 TL

  • Luppo Çikolata Kaplamalı Vişneli Sandviç Kek 182 g 75,00 TL

  • Eti Crax Baharatlı Çubuk Kraker 175 g 32,50 TL

  • Uludağ Efsane Gazoz 2,5 L 69,50 TL

  • Le cola Gazlı İçecek Kola 2,5 L 55,00 TL

  • Pepsi Limon Aromalı Kola 1 L 49,50 TL

  • Le monatta Çilek Aromalı Limonata 1 L 29,50 TL

  • Nescafe Filtre Kahve 250 g 199,00 TL

  • Performans Enerji İçeceği 500 ml 35,00 TL

  • Züber Şeftali Aromalı Soğuk Çay 250 ml 49,50 TL

  • Lipton Hot Cold Bitki Çayı Çeşitleri 18 li 65,00 TL

  • Kızılay Aromalı Maden Suyu Çeşitleri 6x200 ml 69,50 TL

  • Kızılay Sade Maden Suyu 6x200 ml 55,00 TL

  • Sek Soğuk Kahve 285 ml 49,50 TL

  • Kavaklıdere Şalgam Suyu 3 L 65,00 TL

12 Ağustos Çarşamba BİM Aktüel Kataloğu

12 Ağustos Çarşamba BİM Aktüel Kataloğu

  • Keysmart Nofrost Buzdolabı KEY 490 NFS 35.900 TL

  • Keysmart Nofrost Buzdolabı KEY 430 NFE 25.500 TL

  • Keysmart Nofrost Buzdolabı KEY 330 STE 18.900 TL

  • Keysmart Nofrost Buzdolabı KEY 300 NFE 20.900 TL

  • Keysmart 9 kg Çamaşır Makinesi KEY 910 CM 20.500 TL

  • Keysmart 8 kg Çamaşır Makinesi KEY 810 CM 18.900 TL

  • Keysmart 7 kg Çamaşır Makinesi KEY 712 CM 17.900 TL

  • Keysmart 9 kg Kurutma Makinesi KEY 90 KM 18.500 TL

  • Keysmart 8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi KEY 80 KM 15.750 TL

  • Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BMS 17.900 TL

  • Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BM 15.900 TL

  • DeLonghi Magnifica Start Kahve Makinesi ECAM220 60 B 18.900 TL

  • Luxell Masaj Koltuğu LXMC 01 49.500 TL

  • Onvo 55 İç Mekan 400 Nits LED Ekran 55OVIN6000 47.500 TL

  • Fuwa Fonksiyonel Mekanizmalı Oyuncu Koltuğu 6.250 TL

  • Bing Masa Takımı 10.950 TL

  • Zven Üçlü Yataklı Koltuk 7.950 TL

  • Pafu Nitta İkili Yataklı Koltuk 7.750 TL

  • Sando İkili Katlanır Yataklı Koltuk 12.950 TL

  • Sando Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 7.950 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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