Ağustos Sıcağında İçinizi Serinletecek 10 Şarkı

Tarkan'ın birçok hit şarkısı var. Adımı Kalbine Yaz da onlardan biri. Sıcak yaz akşamlarında dinlerken insanın içini serinletiyor. Yumuşak melodisine Tarkan'ın sesinin eşlik ettiği şarkı gün batarken ya da uzun araba yolculuklarında listeye eklemeniz gereken bir şarkı yani.