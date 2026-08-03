Ağustos Sıcağında İçinizi Serinletecek 10 Şarkı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ağustos ayı, yazın en bunaltıcı zamanı. İşte bu bunaltıcı günlerde bazı şarkılar var ki ferahlamanızı sağlıyor. Sıcaktan bunaldığınızda dinleyebileceğiniz şarkılar neler?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Tarkan - Adımı Kalbine Yaz
2. Shakira, Burna Boy - Dai Dai
3. Olivia Dean - So Easy
4. Yalın - Akşamüstü
5. Christina Perri - A Thousand Years
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Elif Buse Doğan - Yangın Yeri
7. Harry Styles - As It Was
8. Ebru Gündeş, Arem & Arman - Çingenem
9. Tyla - She Did It Again
10. Tan Taşçı - Gidişat
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın