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Ağustos Sıcağında İçinizi Serinletecek 10 Şarkı

etiket Ağustos Sıcağında İçinizi Serinletecek 10 Şarkı

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
03.08.2026 - 16:01
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Ağustos ayı, yazın en bunaltıcı zamanı. İşte bu bunaltıcı günlerde bazı şarkılar var ki ferahlamanızı sağlıyor. Sıcaktan bunaldığınızda dinleyebileceğiniz şarkılar neler?

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1. Tarkan - Adımı Kalbine Yaz

Tarkan'ın birçok hit şarkısı var. Adımı Kalbine Yaz da onlardan biri. Sıcak yaz akşamlarında dinlerken insanın içini serinletiyor. Yumuşak melodisine Tarkan'ın sesinin eşlik ettiği şarkı gün batarken ya da uzun araba yolculuklarında listeye eklemeniz gereken bir şarkı yani.

2. Shakira, Burna Boy - Dai Dai

Latin ritimlerinin rahatlatıcı etkisini biliyoruz. Shakira'nın Dünya Kupası için hazırladığı şarkı yaz ritimlerine sahip. Eğlenceli ve enerjik şarkı sıcaklarda bunaldığınız anlarda içinizi serinletiyor. Sahilde ya da havuz başında dinleyecek şarkı bulamıyorsanız Shakira'nın şarkısını açın deriz!

3. Olivia Dean - So Easy

Olivia'nın sesinden duyduğumuz şarkı tam yazın sıcak günlerinde dinlemelik. Yazın sıcaklar iyice bastırdığında açıp kendinizi ferahlatacağınız şarkının huzur veren bir melodisi var. Çok bunaldığınızda So Easy açıp dinlemeyi deneyin, iyi gelecektir!

4. Yalın - Akşamüstü

Yaz demek Yalın demek. Yalın'ın şarkıları hep bir yaz akşamı tadında. O yüzden sıcaktan iyice bunaldığınız anlarda serinletici etkisi var. Akşamüstü şarkısı da serinletici etkiye sahip. Güneş batmaya başladığı anlarda bu şarkıyı açıp dinlemenin keyfi çok başka.

5. Christina Perri - A Thousand Years

Romantik şarkıların en iyilerinden diyebileceğimiz A Thousand Years şarkısı hâlâ popülerliğini korumaya devam ediyor. Piyano melodileri eşliğinde etkili sözleri olan şarkıyı yazın dinlenecekler listesine ekleyebilirsiniz. Uzun gece yürüyüşlerinde arka fonda çalacak şarkı serinleme garantili!

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6. Elif Buse Doğan - Yangın Yeri

Yaza duygusal şarkı kontenjanından giren Yangın Yeri, melodisiyle akılda kalan bir şarkı. Zaten kısa sürede 2026 yazına damga vuran şarkılardan biri olmayı başardı. Yaz akşamlarında her yerde duyduğumuz şarkı herkesin dilinde! Yazın ferahlatıcı bir şarkı arıyorsanız Yangın Yeri dinleyin!

7. Harry Styles - As It Was

Harry Styles'ın dünyayı kasıp kavuran şarkısı As It Was, tam yaz şarkısı zaten. Çok bunaldığınız anlarda açıp dinleyebileceğiniz şarkı enerjik hissetmenizi sağlıyor. Arabada açıp camdan gelen rüzgarı hissetmek için en güzel şarkılardan biri yani.

8. Ebru Gündeş, Arem & Arman - Çingenem

Çingenem şarkısı Ebru Gündeş'in klasikleşmiş parçalarından biri. Arem&Arman ile birlikte tekrar düzenledikleri şarkı yaza uygun hale getirilmiş. Ebru Gündeş'in güçlü sesi Arem&Arman'ın düzenlemesiyle şarkı başka bir seviyeye çıkmış elbette. Yazın açıp çoşmalık şarkılardan olmuş yani.

9. Tyla - She Did It Again

Son dönemde en çok gördüğümüz şarkıcılardan biri Tyla. Zara Larsson ile birlikte yaptığı şarkı yazın enerjisine çok uygun. Dans ritmiyle öne çıkan şarkı hareketli yapısıyla her ana uygun. Her yerde dinlemeye uygun parça serinlemek istediğiniz anların vazgeçilmezi olacak!

10. Tan Taşçı - Gidişat

Tan Taşçı'nın güçlü sözleriyle öne çıkan parçası Gidişat, duygusal ama yaza uygun şarkılardan biri. Melodisi yaza uygun şarkı bunaldığınız anlarda dinlemelik tam. Bu parça günün telaşından bıktığınız anlarda açıp kafa dinlemenize yardımcı oluyor.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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