Katy Perry Sahnede: Geçtiğimiz Ay Çıkan Klipler
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Temmuz ayı müzik videoları açısından yine çok bereketliydi. Pek çok gibi iddialı isim yeni klipleriyle sevenlerini mutlu ettiler. Haydi gelin, beraber yeni çıkan kliplere bakalım!
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1. Katy Perry - Watch It Burn
2. Future - Konnichiwa
3. Cypress Hill - Estamos Listos
4. JENNIE - Less than a Love
5. Charli xcx - Camera
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6. WILLOW - She's My Religion
7. Sezen Aksu - Aşk Dansı
8. AURA - TUZAK
9. LARA - Eski Numaralar
10. Murda - Kalk Hele
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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