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Katy Perry Sahnede: Geçtiğimiz Ay Çıkan Klipler

etiket Katy Perry Sahnede: Geçtiğimiz Ay Çıkan Klipler

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
02.08.2026 - 21:01
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Temmuz ayı müzik videoları açısından yine çok bereketliydi. Pek çok gibi iddialı isim yeni klipleriyle sevenlerini mutlu ettiler.  Haydi gelin, beraber yeni çıkan kliplere bakalım!

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1. Katy Perry - Watch It Burn

Son yıllarda düşüşe geçen kariyerini canlandırmaya çalışan Katy Perry, Watch It Burn şarkısına çektiği kliple Temmuz ayını taçlandırdı.

2. Future - Konnichiwa

Rapçiler arasında sansasyonel bir geçmişe sahip olan Future da Konnichiwa şarkısıyla sevenlerini mutlu etti.

3. Cypress Hill - Estamos Listos

Hip-hop'ın sınırlarını genişleten efsanevi grup Cypress Hill de bir sürpriz yaptı ve Estamos Listos şarkısını bir kliple taçlandırdı.

4. JENNIE - Less than a Love

Solo kariyerine hız veren Jennie de Less than a Love şarkısına çektiği kliple çok konuşuldu.

5. Charli xcx - Camera

İddialı klip ve şarkılarıyla isminden çokça söz ettiren Charli xcx, Camera şarkısına çektiği kliple iddiasını sürdürmeye devam ediyor.

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6. WILLOW - She's My Religion

Will Smith'in yetenekli kızı Willow deneysel şarkı çalışmalarıyla tanınıyor. Willow, She's My Religion bu duruşunu devam ettirmeye kararlı görünüyor.

7. Sezen Aksu - Aşk Dansı

Minik serçe Sezen Aksu, sevenlerini şarkısız bırakmamaya kararlı. Ünlü sanatçı Aşk Dansı şarkısını bir kliple taçlandırdı.

8. AURA - TUZAK

Manifest grubunu estirdiği rüzgarla ortaya çıkan gruplardan biri olan Aura da Tuzak şarkılarına çektikleri kliple isimlerinden söz ettirmeye kararlı görünüyor.

9. LARA - Eski Numaralar

2000'li yılların ünlü isimlerinden biri olan Lara da sahalara yeniden dönüş yaptı. Eski Numaralar şarkısıyla eski günlerini yakalar mı bilinmez.

10. Murda - Kalk Hele

Rap müziğin sevilen isimlerinden Murda da Kalk Hele şarkısına çektiği kliple yine çok konuşuluyor.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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