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Kiracı Değil Felaket! Evi Terk Eden Kiracının Bıraktığı Çöp Ev Manzarası Sosyal Medyada Tepki Topladı

Kiracı Değil Felaket! Evi Terk Eden Kiracının Bıraktığı Çöp Ev Manzarası Sosyal Medyada Tepki Topladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.08.2026 - 13:29

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Ev sahibi olmak ya da bir evi kiraya vermek dışarıdan bakıldığında sadece bir finansal yatırım gibi görünebilir. Ancak pek çok insan için o ev, yılların birikimi ve alın teri. Ne yazık ki bazı kiracılar, başkalarının binbir emekle inşa ettiği bu değerleri hiçe sayarak arkalarında akılalmaz harabeler bırakabiliyor. Sosyal medyada sıkça karşılaştığımız 'çöp ev' ve 'harabe kiracı' vakaları, mülk sahiplerinin en büyük korkulu rüyası olmaya devam ediyor.  

'gurbetgunduz' isimli sosyal medya kullanıcısı, bir kiracının evden ayrıldıktan sonra arkasında bıraktığı manzarayı paylaştı. Görüntüler hem ev sahiplerinin hem de yaşadıkları evin düzenini sağlamayı sorumluluk bilen kiracıların tepkisini çekti.

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Peki bunun bir yaptırımı var mı?

Peki bunun bir yaptırımı var mı?

Videoda görülen ve kiracının konutu aşırı kirli, bakımsız ve hasarlı bir şekilde terk ettiği durumların Türk hukukunda hem hukuki hem de cezai yaptırımları mevcuttur. Türk Borçlar Kanunu’nun 316. maddesi gereğince kiracı, kiralanan taşınmazı özenle kullanmak ve komşulara saygı göstermekle yükümlüdür. Kiracının evi bu derece hor kullanması ve tahrif etmesi açıkça sözleşmeye aykırılık oluşturur. Bu durumda ev sahibi; evde meydana gelen olağan dışı yıpranmalar, kırık ve dökükler, duvar veya tesisat hasarları ile profesyonel temizlik masraflarını tespit ettirerek kiracıdan maddi tazminat olarak talep edebilir. Ayrıca, evin tadilat ve temizlik süresince yeniden kiraya verilememesinden doğan kira (kazanç) kaybı da kiracıya fatura edilebilir. Ev sahibinin elindeki depozito bu masrafları karşılamaya yetmiyorsa, kalan miktar için icra takibi başlatılabilir veya dava açılabilir.

Mali sorumlulukların yanı sıra işin cezai boyutu da bulunmaktadır. Eğer kiracı evdeki demirbaşlara, kapılara, duvarlara veya eşyalara kasten zarar vermişse, bu durum Türk Ceza Kanunu'nun 151. maddesinde düzenlenen 'Mala Zarar Verme' suçunu kapsayabilir. Ev sahibi, video kayıtları ve mahkeme kanalıyla yaptıracağı delil tespiti raporu ile Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak kiracı hakkında suç duyurusunda bulunabilir; bu suç sonucunda kiracı adli para cezası veya hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir. Hak kaybı yaşamamak adına ev sahibinin temizlik veya tadilata başlamadan önce Sulh Hukuk Mahkemesi aracılığıyla mevcut durumu ve hasar miktarını resmi olarak tutanak altına aldırması büyük önem taşır.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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