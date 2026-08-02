Kiracı Değil Felaket! Evi Terk Eden Kiracının Bıraktığı Çöp Ev Manzarası Sosyal Medyada Tepki Topladı

Ev sahibi olmak ya da bir evi kiraya vermek dışarıdan bakıldığında sadece bir finansal yatırım gibi görünebilir. Ancak pek çok insan için o ev, yılların birikimi ve alın teri. Ne yazık ki bazı kiracılar, başkalarının binbir emekle inşa ettiği bu değerleri hiçe sayarak arkalarında akılalmaz harabeler bırakabiliyor. Sosyal medyada sıkça karşılaştığımız 'çöp ev' ve 'harabe kiracı' vakaları, mülk sahiplerinin en büyük korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

'gurbetgunduz' isimli sosyal medya kullanıcısı, bir kiracının evden ayrıldıktan sonra arkasında bıraktığı manzarayı paylaştı. Görüntüler hem ev sahiplerinin hem de yaşadıkları evin düzenini sağlamayı sorumluluk bilen kiracıların tepkisini çekti.