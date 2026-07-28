article/comments
article/share
Haberler
Video
Annesinin Evdeki Yaratıcı Geri Dönüşüm Yöntemlerini Paylaşan Kadın İlham Verdi

Annesinin Evdeki Yaratıcı Geri Dönüşüm Yöntemlerini Paylaşan Kadın İlham Verdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.07.2026 - 17:10 Son Güncelleme: 28.07.2026 - 17:11

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Evlerimizde zamanla biriken, eskiyen ya da miyadını dolduran eşyaları fırlatıp atmak kolay. Ancak bazı insanlar için her bir nesne, bambaşka bir potansiyele sahip. İhtiyaçları pratik zekayla çözme becerisi, Türk evlerinin adeta genetik kodlarında yer alan sarsılmaz bir gelenek haline gelmiş durumda. Atılacak her parçayı yepyeni bir ürüne dönüştürerek, evdeki bir ihtiyaca çözüm bulmak her annenin ortak özelliği. 

Geri dönüşüm tutkunu annesinin evinde baştan yarattığı pratik eşyaları paylaşan kadın pek çok kişiye de ilham verdi. Buzdolabı kapağının arkasındaki ıslak mendil kapağından babasının yıllardır takmadığı kravatlarından yapılan koltuk örtüsüne kadar her detay görenleri şaşkına çevirdi. Pek çoğumuzun çöp diye nitelendirdiği eşyaların, bambaşka ihtiyaçlar için yeniden işlev kazanması izleyenlerden tam not aldı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eski eşyaları atmayıp ev içinde farklı işlevlerle yeniden kullanma alışkanlığı, yüzeysel bir tasarruf çabasının çok ötesinde derin psikolojik ve kültürel temellere dayanıyor.

Eski eşyaları atmayıp ev içinde farklı işlevlerle yeniden kullanma alışkanlığı, yüzeysel bir tasarruf çabasının çok ötesinde derin psikolojik ve kültürel temellere dayanıyor.

İnsan beyni, üretkenliğini ve yaratıcılığını sergilediği ortamlarda kendini çok daha güvende ve tatmin olmuş hisseder. Özellikle belli bir jenerasyon için hiçbir şeyi ziyan etmemek, dönüştürmek ve 'değer yaratmak' bir yaşam felsefesi. Boş yoğurt kaplarını bulaşık makinesi tableti kutusuna çevirmek veya tatlı kaplarında protez diş saklamak ilk bakışta mizahi gelse de, tüketim çılgınlığına karşı geliştirilmiş doğal bir direnç mekanizmasıdır. İnsanlar bir şeye ekstra para harcamadan evdeki kaynaklarla çözüm ürettiklerinde beyinde dopamin salgılanır. Bu durum kişiye 'kendi kendine yetebilme' hissi vererek öz saygıyı pekiştirir.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın