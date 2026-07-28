Annesinin Evdeki Yaratıcı Geri Dönüşüm Yöntemlerini Paylaşan Kadın İlham Verdi

Evlerimizde zamanla biriken, eskiyen ya da miyadını dolduran eşyaları fırlatıp atmak kolay. Ancak bazı insanlar için her bir nesne, bambaşka bir potansiyele sahip. İhtiyaçları pratik zekayla çözme becerisi, Türk evlerinin adeta genetik kodlarında yer alan sarsılmaz bir gelenek haline gelmiş durumda. Atılacak her parçayı yepyeni bir ürüne dönüştürerek, evdeki bir ihtiyaca çözüm bulmak her annenin ortak özelliği.

Geri dönüşüm tutkunu annesinin evinde baştan yarattığı pratik eşyaları paylaşan kadın pek çok kişiye de ilham verdi. Buzdolabı kapağının arkasındaki ıslak mendil kapağından babasının yıllardır takmadığı kravatlarından yapılan koltuk örtüsüne kadar her detay görenleri şaşkına çevirdi. Pek çoğumuzun çöp diye nitelendirdiği eşyaların, bambaşka ihtiyaçlar için yeniden işlev kazanması izleyenlerden tam not aldı.

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