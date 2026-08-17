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Gözaltına Alınan Emekli Tuğamiral Türker Ertürk Tutuklandı

Gözaltına Alınan Emekli Tuğamiral Türker Ertürk Tutuklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.08.2026 - 19:24
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli Tuğamiral Türker Ertürk’ün sosyal medya hesabında paylaştığı videolardaki ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı. Adliyeye sevk edilen Ertürk, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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"Halk içerisinde korku ve panik yayma" ve "suç işlemeye tahrik" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

"Halk içerisinde korku ve panik yayma" ve "suç işlemeye tahrik" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, sosyal medya hesabında paylaşılan videolardaki ifadeleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Ertürk, “Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” ve “Suç işlemeye tahrik” suçlamalarıyla işlem gördü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ertürk, daha sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan emekli tuğamiral, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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