Gözaltına Alınan Emekli Tuğamiral Türker Ertürk Tutuklandı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli Tuğamiral Türker Ertürk’ün sosyal medya hesabında paylaştığı videolardaki ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı. Adliyeye sevk edilen Ertürk, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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"Halk içerisinde korku ve panik yayma" ve "suç işlemeye tahrik" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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