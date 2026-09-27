Hem Çocuklar Hem Gençler Hem de Ebeveynler İçin: Casper VIA S50 İncelemesi!

Casper VIA S50 kimler için uygun bir tablet?

Casper VIA S50; ödev yapan çocuklar, online derse katılıp dizi izleyen gençler ve günlük işlerini tabletten halleden ebeveynler için uygun, 11 inçlik bir Android tablet. Casper, VIA S50'yi eğitim, eğlence ve günlük işler için bir yardımcı olarak konumlandırıyor ve onu çocukların da güvenle kullanabileceği, taşınabilir ve kompakt bir çözüm olarak tanıtıyor. Kısacası evde herkesin sırayla eline aldığı o ortak tablet rolüne oldukça uygun.

Çocuğumun ödevlerini yapabileceği, video izleyebileceği kaliteli bir tablet olarak Casper VIA S50 işe yarar mı?

Evet. Casper VIA S50'nin 11 inç FHD+ ekranı ödev sayfalarını, eğitim videolarını ve çizgi filmleri geniş bir alanda gösteriyor. 8 MP ön kamera online derslere ve görüntülü görüşmelere katılmak için hazır. 8000 mAh batarya ise Casper'a göre 13 saate kadar video izleme süresi sunuyor. Casper'ın VIA S50 ile birlikte tanıttığı siyah deri kılıf da tableti küçük ellerde korumaya yardımcı oluyor.

Gençler için Casper VIA S50'de neler var?

Dizi-film: 1920 x 1200 çözünürlük, 500 nit parlaklık ve Dolby destekli stereo çift hoparlör

1920 x 1200 çözünürlük, 500 nit parlaklık ve Dolby destekli stereo çift hoparlör Oyun: Casper'ın mobil oyuncular için öne çıkardığı 8 çekirdekli, 2.0 GHz Helio G85 işlemci

Casper'ın mobil oyuncular için öne çıkardığı 8 çekirdekli, 2.0 GHz Helio G85 işlemci Fotoğraf: AI destekli 13 MP ana kamera, 2 MP makro lens ve 8 MP ön kamera

AI destekli 13 MP ana kamera, 2 MP makro lens ve 8 MP ön kamera Depolama: 128 GB dahili hafıza ve 512 GB'a kadar SD kart desteği

Ebeveynler Casper VIA S50'yi neden tercih edebilir?

Ebeveynler için Casper VIA S50'nin en güçlü tarafı bütçe ile özellik dengesi. 8.999 TL'lik fiyatına 11 inç FHD+ ekran, 8000 mAh batarya, üç kamera ve Android 14 dahil. Casper'ın sitesinde anlaşmalı kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçenekleri de sunuluyor. Casper'a göre 20 günün üzerindeki bekleme süresi sayesinde tablet birkaç gün kullanılmasa bile şarjı hızla tükenmiyor.

8-9 bin lira civarı tablet arayanlar için Casper VIA S50 fiyat performans açısından mantıklı mı?

Ekran, batarya ve kamera üçlüsüne bakıyorsan evet. Casper VIA S50, 8.999 TL fiyatıyla 10 bin TL sınırının altında kalıyor ve bu bütçede 11 inç FHD+ ekran, 8000 mAh batarya, 18W hızlı şarj, AI destekli üç kameralı kurulum ve Dolby destekli stereo ses bir arada geliyor. Casper'ın tableti siyah deri kılıfıyla birlikte tanıtması da ayrıca kılıf arayan aileler için hesabı kolaylaştırıyor.