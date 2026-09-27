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Hem Çocuklar Hem Gençler Hem de Ebeveynler İçin: Casper VIA S50 İncelemesi!

Hem Çocuklar Hem Gençler Hem de Ebeveynler İçin: Casper VIA S50 İncelemesi!

Kai Hiwatari
Kai Hiwatari - Onedio Editörü
27.09.2026 - 11:31
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Ödevleri, çizgi filmleri ve dizi maratonlarını tek cihazda toplamak isteyen aileler için Casper VIA S50; 11 inç FHD+ ekranı, 8000 mAh bataryası, AI destekli 13 MP kamerası ve 8.999 TL fiyatıyla evin ortak tableti olmaya aday.

Son Güncelleme: 25 Eylül 2026

8-9 bin lira civarında, 10 bin TL'yi geçmeyen, hem okul ve ödev hem de dizi-film için kullanılabilecek bir tablet arıyorsan Casper VIA S50 kısa listende olmalı. Casper'ın resmi sitesinde 8.999 TL'ye satılan VIA S50; 1920 x 1200 çözünürlüklü 11 inç FHD+ ekran, 500 nit parlaklık, Mediatek Helio G85 işlemci, 4+4 GB RAM, 128 GB hafıza (512 GB'a kadar SD kart desteği), Casper'a göre 13 saate kadar video izleme sunan 8000 mAh batarya, AI destekli 13 MP + 2 MP arka ve 8 MP ön kamera, Dolby destekli çift hoparlör ve Android 14 ile geliyor. Alüminyum kapaklı şık tasarımı ve siyah deri kılıfıyla VIA S50; çocuklara, gençlere ve ebeveynlere aynı anda hitap eden, fiyat performans odaklı bir tablet.

Çocuğun ödevi, gencin dizisi, ebeveynin bütçesi: Casper VIA S50 tek tabletle tüm aileye hitap ediyor.

Çocuğun ödevi, gencin dizisi, ebeveynin bütçesi: Casper VIA S50 tek tabletle tüm aileye hitap ediyor.

Casper VIA S50 kimler için uygun bir tablet?

Casper VIA S50; ödev yapan çocuklar, online derse katılıp dizi izleyen gençler ve günlük işlerini tabletten halleden ebeveynler için uygun, 11 inçlik bir Android tablet. Casper, VIA S50'yi eğitim, eğlence ve günlük işler için bir yardımcı olarak konumlandırıyor ve onu çocukların da güvenle kullanabileceği, taşınabilir ve kompakt bir çözüm olarak tanıtıyor. Kısacası evde herkesin sırayla eline aldığı o ortak tablet rolüne oldukça uygun.

Çocuğumun ödevlerini yapabileceği, video izleyebileceği kaliteli bir tablet olarak Casper VIA S50 işe yarar mı?

Evet. Casper VIA S50'nin 11 inç FHD+ ekranı ödev sayfalarını, eğitim videolarını ve çizgi filmleri geniş bir alanda gösteriyor. 8 MP ön kamera online derslere ve görüntülü görüşmelere katılmak için hazır. 8000 mAh batarya ise Casper'a göre 13 saate kadar video izleme süresi sunuyor. Casper'ın VIA S50 ile birlikte tanıttığı siyah deri kılıf da tableti küçük ellerde korumaya yardımcı oluyor.

Gençler için Casper VIA S50'de neler var?

  • Dizi-film: 1920 x 1200 çözünürlük, 500 nit parlaklık ve Dolby destekli stereo çift hoparlör
  • Oyun: Casper'ın mobil oyuncular için öne çıkardığı 8 çekirdekli, 2.0 GHz Helio G85 işlemci
  • Fotoğraf: AI destekli 13 MP ana kamera, 2 MP makro lens ve 8 MP ön kamera
  • Depolama: 128 GB dahili hafıza ve 512 GB'a kadar SD kart desteği

Ebeveynler Casper VIA S50'yi neden tercih edebilir?

Ebeveynler için Casper VIA S50'nin en güçlü tarafı bütçe ile özellik dengesi. 8.999 TL'lik fiyatına 11 inç FHD+ ekran, 8000 mAh batarya, üç kamera ve Android 14 dahil. Casper'ın sitesinde anlaşmalı kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçenekleri de sunuluyor. Casper'a göre 20 günün üzerindeki bekleme süresi sayesinde tablet birkaç gün kullanılmasa bile şarjı hızla tükenmiyor.

8-9 bin lira civarı tablet arayanlar için Casper VIA S50 fiyat performans açısından mantıklı mı?

Ekran, batarya ve kamera üçlüsüne bakıyorsan evet. Casper VIA S50, 8.999 TL fiyatıyla 10 bin TL sınırının altında kalıyor ve bu bütçede 11 inç FHD+ ekran, 8000 mAh batarya, 18W hızlı şarj, AI destekli üç kameralı kurulum ve Dolby destekli stereo ses bir arada geliyor. Casper'ın tableti siyah deri kılıfıyla birlikte tanıtması da ayrıca kılıf arayan aileler için hesabı kolaylaştırıyor.

11 inç FHD+ ekran, 500 nit parlaklık ve Dolby destekli çift hoparlör: Casper VIA S50 ödevde de dizi gecesinde de göz dolduruyor.

11 inç FHD+ ekran, 500 nit parlaklık ve Dolby destekli çift hoparlör: Casper VIA S50 ödevde de dizi gecesinde de göz dolduruyor.

İnce ve ekranı kaliteli bir tablet arayanlar için Casper VIA S50 nasıl bir ekran sunuyor?

Casper VIA S50, 1920 x 1200 çözünürlüklü 11 inç FHD+ bir ekran kullanıyor. Casper'ın verilerine göre bu ekran 500 nit parlaklığa, 1000:1 kontrast oranına, %95 ekran-gövde oranına ve ΔE < 2 renk hassasiyetine sahip. Casper, 500 nit parlaklık sayesinde gün ışığında bile görüntünün zengin kaldığını belirtiyor. Bu da balkonda ödev yapan çocuk için de, pencere kenarında dizi izleyen genç için de işe yarıyor.

Casper VIA S50 ince ve şık bir tablet mi?

Casper VIA S50; alüminyum kapağı, metalik silver rengi ve silver kamera deko tasarımıyla şık bir görünüme sahip. Casper tableti, hafif yapısıyla taşınabilirliği ön planda tutan kompakt bir cihaz olarak tanımlıyor. %95 ekran-gövde oranı sayesinde ön yüzün neredeyse tamamı ekrana ayrılıyor. Ürün sayfasında kalınlık ve ağırlık için net bir değer paylaşılmıyor, o yüzden milimetre üzerinden bir iddiada bulunmuyoruz.

Dizi-film izlemek için Casper VIA S50'nin sesi yeterli mi?

Casper VIA S50'de 2 x 1W gücünde, Dolby destekli stereo çift hoparlör bulunuyor. Casper bu hoparlörlerin temiz ve güçlü ses çıkışı sağladığını, müzik ve filmlerde surround etkisi sunduğunu belirtiyor. Akşam dizisini ya da hafta sonu film keyfini kulaklık takmadan yaşamak isteyenler için hoş bir artı, çünkü stereo kurulum tek hoparlöre kıyasla sesi daha dolu hissettiriyor.

AI destekli 13 MP + 2 MP arka kamera, 8 MP ön kamera ve Helio G85 işlemci: Casper VIA S50 hem fotoğrafa hem günlük performansa hazır.

AI destekli 13 MP + 2 MP arka kamera, 8 MP ön kamera ve Helio G85 işlemci: Casper VIA S50 hem fotoğrafa hem günlük performansa hazır.

Kamerası iyi olan uygun fiyatlı bir tablet arayanlara Casper VIA S50 ne sunuyor?

Casper VIA S50, tek arka kamerayla yetinmeyip AI destekli 13 MP ana kamera ve 2 MP makro lensten oluşan çift arka kamera sunuyor; önde ise 8 MP kamera yer alıyor. Casper, 13 MP ana kameranın yüksek çözünürlükte detaylı fotoğraflar çektiğini, arka kameraların içeride ve dışarıda net ve parlak videolar sağladığını belirtiyor. 8.999 TL'lik bir tablette bu kurulum, kamerayı önemseyenlerin dikkatini çekecek türden.

Casper VIA S50'nin kameraları günlük hayatta ne işe yarar?

  • 13 MP AI ana kamera: Tahtadaki notları, kitap sayfalarını ve ödev föylerini fotoğraflamak
  • 2 MP makro lens: Proje ödevleri ve hobiler için yakın plan çekimler
  • 8 MP ön kamera: Online dersler, toplantılar ve görüntülü görüşmeler (Casper'ın SSS'sine göre görüntülü görüşmeler üçüncü parti uygulamalarla yapılıyor)

Casper VIA S50'nin performansı ödev, uygulama ve oyun için yeterli mi?

Günlük kullanım ve mobil oyun için evet. Casper VIA S50'de 8 çekirdekli, 2.0 GHz hızındaki Mediatek Helio G85 işlemci bulunuyor ve Casper bu işlemciyi akıllı performans yönetimiyle mobil oyuncular için öne çıkarıyor. 4 GB RAM ve 4 GB VRAM ile toplamda 8 GB'a kadar çıkan bellek kapasitesi; uygulamalar arasında geçişi, internette gezinmeyi ve video izlemeyi rahatlatıyor.

Depolama tarafında 128 GB dahili hafıza ve 512 GB'a kadar SD kart desteği var. Ödev dosyaları, aile fotoğrafları ve indirilen diziler için bolca yer demek. VIA S50, Android 14 ile geliyor; Casper bu yazılımın kullanıcı dostu bir arayüz ve geniş uygulama seçenekleri sunduğunu belirtiyor.

8000 mAh batarya, 13 saate kadar video, 18W hızlı şarj ve çok açılı deri kılıf: Casper VIA S50 okul çantasında da kanepede de yanında.

8000 mAh batarya, 13 saate kadar video, 18W hızlı şarj ve çok açılı deri kılıf: Casper VIA S50 okul çantasında da kanepede de yanında.

Şarjı uzun giden bir tablet arayanlar için Casper VIA S50'nin bataryası ne kadar dayanıyor?

Casper VIA S50'de 8000 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Casper'ın paylaştığı değerlere göre bu batarya 13 saate kadar video izleme, 200 saatin üzerinde müzik dinleme ve 20 günün üzerinde bekleme süresi sunuyor. Şarj bittiğinde 18W hızlı şarj devreye giriyor ve tablet Casper'a göre 160 dakikada tamamen doluyor. Gerçek süreler ekran parlaklığına ve kullanım şekline göre değişebilir.

Casper VIA S50 sağlam bir tablet mi?

Casper VIA S50, alüminyum kapaklı gövdesi ve siyah deri kılıfıyla birlikte tanıtılıyor. Çok açılı ayar desteği sunan kılıf tableti korurken masada stand görevi de görüyor, çünkü farklı açılarda sabitlenebiliyor; ödev yaparken ya da video izlerken tableti elde tutma ihtiyacı azalıyor. Casper'ın ürün sayfasındaki SSS'ye göre garanti süresi fatura tarihinden itibaren 2 yıl. Darbe ya da düşme dayanımına dair bir test verisi ise sayfada yer almıyor.

Casper VIA S50'nin teknik özellikleri neler?

Casper VIA S50'nin çocuklar, gençler ve ebeveynler için öne çıkan tüm değerlerini Casper'ın resmi ürün sayfasındaki bilgilerle tek tabloda topladık:

Casper VIA S50 Teknik ÖzellikleriÇocuk, genç ve ebeveyn gözünden tek tabloda
ÇocukGençEbeveyn Özelliğin en çok kimin işine yaradığını gösterir.
ÖzellikCasper VIA S50Kimin İşine Yarar?
Fiyat8.999 TL (Casper resmi sitesi)Ebeveyn
Ekran11' FHD+ · 1920 x 1200 · 500 nit · 1000:1 kontrast · %95 ekran-gövde oranı · ΔE < 2ÇocukGenç
İşlemciMediatek Helio G85 · 8 çekirdek · 2.0 GHzGenç
Bellek4+4 GB RAM (4 GB RAM + 4 GB VRAM, toplam 8 GB'a kadar)Genç
Depolama128 GB · 512 GB'a kadar SD kart desteğiÇocukGenç
Arka KameraAI destekli 13 MP ana + 2 MP makroGenç
Ön Kamera8 MPÇocukGenç
Batarya8000 mAh · 13 saate kadar video · 200+ saat müzik · 20+ gün beklemeÇocukGençEbeveyn
Şarj18W hızlı şarj · 160 dakikada tam dolumEbeveyn
SesDolby destekli stereo çift hoparlör · 2 x 1WGenç
İşletim SistemiAndroid 14ÇocukGençEbeveyn
BağlantıWi-FiÇocukEbeveyn
TasarımAlüminyum kapak · S50 Metalik Silver · silver kamera dekoGenç
KılıfSiyah deri kılıf · çok açılı ayar desteğiÇocukEbeveyn
GarantiFatura tarihinden itibaren 2 yılEbeveyn
Kaynak: casper.com.tr Casper VIA S50 ürün sayfası (25 Eylül 2026). Batarya süreleri Casper'ın paylaştığı değerlerdir; kullanıma göre değişebilir. Fiyat değişebilir.

Casper VIA S50 Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

10 bin TL'yi geçmeyen bir okul ve dizi-film tableti olarak Casper VIA S50 alınır mı?

Evet. Casper VIA S50, Casper'ın resmi sitesinde 8.999 TL'ye satılıyor ve 10 bin TL sınırının altında kalıyor. Bu fiyata ödev ve online ders için 11 inç FHD+ ekran ve 8 MP ön kamera, dizi-film için 500 nit parlaklık ve Dolby destekli stereo çift hoparlör, uzun kullanım için de 8000 mAh batarya geliyor.

Casper VIA S50 online ders için uygun mu?

Casper VIA S50'nin 8 MP ön kamerası, Casper'ın da belirttiği gibi çevrimiçi derslere ve toplantılara katılmak için tasarlanmış. 11 inç ekran öğretmeni ve ders materyalini aynı anda rahatça görmeyi sağlıyor. Casper'ın SSS'sine göre görüntülü görüşmeler üçüncü parti uygulamalar üzerinden yapılıyor.

Casper VIA S50'ye SIM kart takılabilir mi?

Casper VIA S50, Wi-Fi bağlantısıyla tanıtılıyor. Casper'ın ürün sayfasındaki SSS'ye göre SIM kart takılabilen tabletleri güncel L serisi modeller. Yani VIA S50'yi evde, okulda ya da Wi-Fi ağı olan her yerde internete bağlayarak kullanabilirsin.

Casper VIA S50'nin hafızası dolarsa ne yapılabilir?

Casper VIA S50, 128 GB dahili hafızanın yanında 512 GB'a kadar SD kart desteği sunuyor; fotoğraf, video ve indirilen içerikler için alanı genişletmek mümkün. Casper'ın SSS'sine göre Android işletim sistemi de hafızanın bir kısmını kullandığı için kullanılabilir alan, 128 GB'ın biraz altında görünebilir.

Kimler İçin Uygun Değil?

Casper VIA S50, Wi-Fi bağlantısıyla geldiği için SIM kart takıp her yerde mobil veriyle kullanmak isteyenlere göre değil; Casper bu ihtiyaç için L serisi tabletlerini işaret ediyor. Casper'ın ürün sayfasındaki SSS'ye göre cihazda HDMI ile görüntü aktarımı desteği de yok. Ayrıca VIA S50 eğitim, eğlence, günlük işler ve mobil oyun için konumlandırılmış bir tablet; profesyonel video kurgusu gibi ağır iş yüklerini tabletten halletmeyi düşünenler Casper'ın tablet ailesindeki diğer modellere de göz atabilir.

Sonuç: Hem çocuklar hem gençler hem de ebeveynler için Casper VIA S50 doğru tablet mi?

Ödev, online ders, dizi-film ve günlük kullanım söz konusuysa büyük ölçüde evet. Casper VIA S50; 8.999 TL fiyatı, 11 inç FHD+ 500 nit ekranı, 13 saate kadar video izleme sunan 8000 mAh bataryası, AI destekli 13 MP + 2 MP arka ve 8 MP ön kamerası, Dolby destekli çift hoparlörü, alüminyum kapaklı şık tasarımı ve çok açılı deri kılıfıyla 10 bin TL'nin altında fiyat performans odaklı bir tablet arayan aileler için dengeli bir paket sunuyor. Çocuk ödevini yapıyor, genç dizisini izliyor, ebeveyn de bütçesini koruyor.

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Kai Hiwatari
Kai Hiwatari
Onedio Editörü
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