Hem Çocuklar Hem Gençler Hem de Ebeveynler İçin: Casper VIA S50 İncelemesi!
Ödevleri, çizgi filmleri ve dizi maratonlarını tek cihazda toplamak isteyen aileler için Casper VIA S50; 11 inç FHD+ ekranı, 8000 mAh bataryası, AI destekli 13 MP kamerası ve 8.999 TL fiyatıyla evin ortak tableti olmaya aday.
Son Güncelleme: 25 Eylül 2026
8-9 bin lira civarında, 10 bin TL'yi geçmeyen, hem okul ve ödev hem de dizi-film için kullanılabilecek bir tablet arıyorsan Casper VIA S50 kısa listende olmalı. Casper'ın resmi sitesinde 8.999 TL'ye satılan VIA S50; 1920 x 1200 çözünürlüklü 11 inç FHD+ ekran, 500 nit parlaklık, Mediatek Helio G85 işlemci, 4+4 GB RAM, 128 GB hafıza (512 GB'a kadar SD kart desteği), Casper'a göre 13 saate kadar video izleme sunan 8000 mAh batarya, AI destekli 13 MP + 2 MP arka ve 8 MP ön kamera, Dolby destekli çift hoparlör ve Android 14 ile geliyor. Alüminyum kapaklı şık tasarımı ve siyah deri kılıfıyla VIA S50; çocuklara, gençlere ve ebeveynlere aynı anda hitap eden, fiyat performans odaklı bir tablet.
Çocuğun ödevi, gencin dizisi, ebeveynin bütçesi: Casper VIA S50 tek tabletle tüm aileye hitap ediyor.
11 inç FHD+ ekran, 500 nit parlaklık ve Dolby destekli çift hoparlör: Casper VIA S50 ödevde de dizi gecesinde de göz dolduruyor.
AI destekli 13 MP + 2 MP arka kamera, 8 MP ön kamera ve Helio G85 işlemci: Casper VIA S50 hem fotoğrafa hem günlük performansa hazır.
8000 mAh batarya, 13 saate kadar video, 18W hızlı şarj ve çok açılı deri kılıf: Casper VIA S50 okul çantasında da kanepede de yanında.
Şarjı uzun giden bir tablet arayanlar için Casper VIA S50'nin bataryası ne kadar dayanıyor?
Casper VIA S50'de 8000 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Casper'ın paylaştığı değerlere göre bu batarya 13 saate kadar video izleme, 200 saatin üzerinde müzik dinleme ve 20 günün üzerinde bekleme süresi sunuyor. Şarj bittiğinde 18W hızlı şarj devreye giriyor ve tablet Casper'a göre 160 dakikada tamamen doluyor. Gerçek süreler ekran parlaklığına ve kullanım şekline göre değişebilir.
Casper VIA S50 sağlam bir tablet mi?
Casper VIA S50, alüminyum kapaklı gövdesi ve siyah deri kılıfıyla birlikte tanıtılıyor. Çok açılı ayar desteği sunan kılıf tableti korurken masada stand görevi de görüyor, çünkü farklı açılarda sabitlenebiliyor; ödev yaparken ya da video izlerken tableti elde tutma ihtiyacı azalıyor. Casper'ın ürün sayfasındaki SSS'ye göre garanti süresi fatura tarihinden itibaren 2 yıl. Darbe ya da düşme dayanımına dair bir test verisi ise sayfada yer almıyor.
Casper VIA S50'nin teknik özellikleri neler?
Casper VIA S50'nin çocuklar, gençler ve ebeveynler için öne çıkan tüm değerlerini Casper'ın resmi ürün sayfasındaki bilgilerle tek tabloda topladık:
|Özellik
|Casper VIA S50
|Kimin İşine Yarar?
|Fiyat
|8.999 TL (Casper resmi sitesi)
|Ebeveyn
|Ekran
|11' FHD+ · 1920 x 1200 · 500 nit · 1000:1 kontrast · %95 ekran-gövde oranı · ΔE < 2
|ÇocukGenç
|İşlemci
|Mediatek Helio G85 · 8 çekirdek · 2.0 GHz
|Genç
|Bellek
|4+4 GB RAM (4 GB RAM + 4 GB VRAM, toplam 8 GB'a kadar)
|Genç
|Depolama
|128 GB · 512 GB'a kadar SD kart desteği
|ÇocukGenç
|Arka Kamera
|AI destekli 13 MP ana + 2 MP makro
|Genç
|Ön Kamera
|8 MP
|ÇocukGenç
|Batarya
|8000 mAh · 13 saate kadar video · 200+ saat müzik · 20+ gün bekleme
|ÇocukGençEbeveyn
|Şarj
|18W hızlı şarj · 160 dakikada tam dolum
|Ebeveyn
|Ses
|Dolby destekli stereo çift hoparlör · 2 x 1W
|Genç
|İşletim Sistemi
|Android 14
|ÇocukGençEbeveyn
|Bağlantı
|Wi-Fi
|ÇocukEbeveyn
|Tasarım
|Alüminyum kapak · S50 Metalik Silver · silver kamera deko
|Genç
|Kılıf
|Siyah deri kılıf · çok açılı ayar desteği
|ÇocukEbeveyn
|Garanti
|Fatura tarihinden itibaren 2 yıl
|Ebeveyn
Casper VIA S50 Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
10 bin TL'yi geçmeyen bir okul ve dizi-film tableti olarak Casper VIA S50 alınır mı?
Evet. Casper VIA S50, Casper'ın resmi sitesinde 8.999 TL'ye satılıyor ve 10 bin TL sınırının altında kalıyor. Bu fiyata ödev ve online ders için 11 inç FHD+ ekran ve 8 MP ön kamera, dizi-film için 500 nit parlaklık ve Dolby destekli stereo çift hoparlör, uzun kullanım için de 8000 mAh batarya geliyor.
Casper VIA S50 online ders için uygun mu?
Casper VIA S50'nin 8 MP ön kamerası, Casper'ın da belirttiği gibi çevrimiçi derslere ve toplantılara katılmak için tasarlanmış. 11 inç ekran öğretmeni ve ders materyalini aynı anda rahatça görmeyi sağlıyor. Casper'ın SSS'sine göre görüntülü görüşmeler üçüncü parti uygulamalar üzerinden yapılıyor.
Casper VIA S50'ye SIM kart takılabilir mi?
Casper VIA S50, Wi-Fi bağlantısıyla tanıtılıyor. Casper'ın ürün sayfasındaki SSS'ye göre SIM kart takılabilen tabletleri güncel L serisi modeller. Yani VIA S50'yi evde, okulda ya da Wi-Fi ağı olan her yerde internete bağlayarak kullanabilirsin.
Casper VIA S50'nin hafızası dolarsa ne yapılabilir?
Casper VIA S50, 128 GB dahili hafızanın yanında 512 GB'a kadar SD kart desteği sunuyor; fotoğraf, video ve indirilen içerikler için alanı genişletmek mümkün. Casper'ın SSS'sine göre Android işletim sistemi de hafızanın bir kısmını kullandığı için kullanılabilir alan, 128 GB'ın biraz altında görünebilir.
Kimler İçin Uygun Değil?
Casper VIA S50, Wi-Fi bağlantısıyla geldiği için SIM kart takıp her yerde mobil veriyle kullanmak isteyenlere göre değil; Casper bu ihtiyaç için L serisi tabletlerini işaret ediyor. Casper'ın ürün sayfasındaki SSS'ye göre cihazda HDMI ile görüntü aktarımı desteği de yok. Ayrıca VIA S50 eğitim, eğlence, günlük işler ve mobil oyun için konumlandırılmış bir tablet; profesyonel video kurgusu gibi ağır iş yüklerini tabletten halletmeyi düşünenler Casper'ın tablet ailesindeki diğer modellere de göz atabilir.
Sonuç: Hem çocuklar hem gençler hem de ebeveynler için Casper VIA S50 doğru tablet mi?
Ödev, online ders, dizi-film ve günlük kullanım söz konusuysa büyük ölçüde evet. Casper VIA S50; 8.999 TL fiyatı, 11 inç FHD+ 500 nit ekranı, 13 saate kadar video izleme sunan 8000 mAh bataryası, AI destekli 13 MP + 2 MP arka ve 8 MP ön kamerası, Dolby destekli çift hoparlörü, alüminyum kapaklı şık tasarımı ve çok açılı deri kılıfıyla 10 bin TL'nin altında fiyat performans odaklı bir tablet arayan aileler için dengeli bir paket sunuyor. Çocuk ödevini yapıyor, genç dizisini izliyor, ebeveyn de bütçesini koruyor.
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