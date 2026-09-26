11 Yaşındaki Tanzanyalı Güreşçi Arap Osman Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bir Araya Geldi

Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Şu sıralar İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde 57 yıl aradan sonra ilk kez düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası heyecanı yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da etkinliği tribünden seyredenler arasındaydı.
Erdoğan, geleneksel yağlı güreşlerin simge isimlerinden biri haline gelen 11 yaşındaki Tanzanyalı 'Arap Osman' lakaplı minik sporcuyla bir araya geldi. Organizasyon kapsamında protokol tribününde gerçekleşen bu buluşmada, ikili birlikte kameralara poz da verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Tanzanyalı Arap Osman kim?" diyenler için anlatalım;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın