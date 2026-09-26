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11 Yaşındaki Tanzanyalı Güreşçi Arap Osman Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bir Araya Geldi

11 Yaşındaki Tanzanyalı Güreşçi Arap Osman Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bir Araya Geldi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.09.2026 - 19:40

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Şu sıralar İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde 57 yıl aradan sonra ilk kez düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası heyecanı yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da etkinliği tribünden seyredenler arasındaydı. 

Erdoğan, geleneksel yağlı güreşlerin simge isimlerinden biri haline gelen 11 yaşındaki Tanzanyalı 'Arap Osman' lakaplı minik sporcuyla bir araya geldi. Organizasyon kapsamında protokol tribününde gerçekleşen bu buluşmada, ikili birlikte kameralara poz da verdi.

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"Tanzanyalı Arap Osman kim?" diyenler için anlatalım;

"Tanzanyalı Arap Osman kim?" diyenler için anlatalım;

Tanzanya'da küçük yaşta hem annesini hem babasını kaybedip yetim kalan Osman'ın hayatı, Türkiye'nin Tanzanya Büyükelçisi Ali Davutoğlu ve eşi Yeşim Davutoğlu'nun onu evlat edinmesiyle tamamen değişti. Türkiye'ye yaşamaya başlayan 11 yaşındaki Osman, geleneksel ata sporumuz olan yağlı güreşle tanıştı. İçindeki büyük tutku ve azimle kispetini giyip er meydanına çıkan minik güreşçi, hem çayırdaki mücadelesi hem de sempatik halleriyle kısa sürede Kırkpınar izleyicilerinin gönlünde taht kurdu. Edirne er meydanının neşesi haline gelen 'Arap Osman', Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiğinde de tüm tribünlerin ilgi odağı oldu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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