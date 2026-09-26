11 Yaşındaki Tanzanyalı Güreşçi Arap Osman Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bir Araya Geldi

Tanzanya'da küçük yaşta hem annesini hem babasını kaybedip yetim kalan Osman'ın hayatı, Türkiye'nin Tanzanya Büyükelçisi Ali Davutoğlu ve eşi Yeşim Davutoğlu'nun onu evlat edinmesiyle tamamen değişti. Türkiye'ye yaşamaya başlayan 11 yaşındaki Osman, geleneksel ata sporumuz olan yağlı güreşle tanıştı. İçindeki büyük tutku ve azimle kispetini giyip er meydanına çıkan minik güreşçi, hem çayırdaki mücadelesi hem de sempatik halleriyle kısa sürede Kırkpınar izleyicilerinin gönlünde taht kurdu. Edirne er meydanının neşesi haline gelen 'Arap Osman', Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiğinde de tüm tribünlerin ilgi odağı oldu.